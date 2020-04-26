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ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб. ФОТОрепортаж

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 апреля, около 17:15 на автодороге Киев-Чоп.

Полицейские установили, что на автодороге между селами Птыча и Турковичи водитель ВАЗ 2109 - 28-летний житель Ривне, двигаясь в направлении города Львов, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault Premium с полуприцепом под управлением 39-летнего жителя Львовской области, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте происшествия. Руководитель грузовика по результатам освидетельствования был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб 01
ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб 02
ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб 03
ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб 04

Также смотрите: ВАЗ и Audi столкнулись на окружной Харькова: погибло 2 человека. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7686) Нацполиция (16562) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9251) Ровенская область (1247)


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Топ комментарии
+12
Руководитель грузовика? Цензорята, досить рукоблудити, читайте те, що написали!
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26.04.2020 22:37 Ответить
+7
В оригіналі керманич, то редактор мови не знає.
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26.04.2020 22:41 Ответить
+6
Что может раздавить Камаз? Только Белаз!

ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб - Цензор.НЕТ 1769
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26.04.2020 22:54 Ответить
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Да что за день такой сегодня..........
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26.04.2020 22:26 Ответить
неділя. джинси від "основних політссил" майже нема, доводиться постити кримінальну хроніку, так завжди було на ценсорі у вихідні...
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26.04.2020 22:52 Ответить
Основные политсилы еще пару дней будут в прострации наверное.
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26.04.2020 23:37 Ответить
Он назад сдавал?
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27.04.2020 00:38 Ответить
Ни задом, ни передом не могу представить себе по фотографиям выезд на встречную полосу. ВАЗ на линии между кузовом и прицепом.
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27.04.2020 01:04 Ответить
Иномарка выехала на встречную полосу...
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26.04.2020 22:26 Ответить
Фотки глянь или с калькулятора новости смотришь
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26.04.2020 22:32 Ответить
ВАЗ це іномарка.
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26.04.2020 22:40 Ответить
Так еще и задом судя по фото!
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26.04.2020 22:43 Ответить
ривненщина..вашингтонщина..
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26.04.2020 22:32 Ответить
Сьогодні совдепівський автопром вирішив самоліквідуватись?
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26.04.2020 22:34 Ответить
Руководитель грузовика? Цензорята, досить рукоблудити, читайте те, що написали!
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26.04.2020 22:37 Ответить
В оригіналі керманич, то редактор мови не знає.
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26.04.2020 22:41 Ответить
А саме слово "руководитель"?...
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26.04.2020 22:48 Ответить
Сплутали з керівником.
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26.04.2020 22:49 Ответить
в оригіналі - керманич (мабуть від "під керуванням")
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26.04.2020 22:59 Ответить
Та ні, сайт поліції дає -
Внаслідок ДТП водій ВАЗівки загинув на місці події. Керманич вантажівки за результатами освідування був тверезий. © Офіційний сайт Національної поліції: https://rv.npu.gov.ua/news/dtp/smertelne-zitknennya-avto-u-dubenskomu-rajoni-vodij-legkovika-zaginuv-onovleno/
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26.04.2020 23:06 Ответить
чому ти заперечуєш? Ти не прочитав цитату, яку наводиш в доказ? Там "Керманич вантажівки"
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26.04.2020 23:18 Ответить
Руководитель? Руки оторвать написавшему.
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26.04.2020 22:39 Ответить
Ох уж ці євробляхери...
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26.04.2020 22:41 Ответить
Який йолоп буде завозити таз на бляхах?
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26.04.2020 22:43 Ответить
Це був сарказм.
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26.04.2020 23:04 Ответить
сплошная ...с одной стороны премия дарвина, с другой когда будут нормальные дороги??? шо так и ехать расстояниие 50 км и более со скоростью 45-50 км или 30 км в час если впереди трактор?
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26.04.2020 22:44 Ответить
А там ще нормальна дорога.
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26.04.2020 22:45 Ответить
"руководитель грузовика был трезв", а "ноговодителя" проверили...
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26.04.2020 22:46 Ответить
іномарка столкнулась с грузовіком
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26.04.2020 22:51 Ответить
Что может раздавить Камаз? Только Белаз!

ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб - Цензор.НЕТ 1769
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26.04.2020 22:54 Ответить
а руководітєль іномаркі прошол тест на алкоголь?
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26.04.2020 22:54 Ответить
А ВАЗ что, задом ехал? Передок целый, даже фары горят...
ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб - Цензор.НЕТ 1842
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26.04.2020 23:00 Ответить
схоже іномарка виїхала на встрєчку с розворотом (таке мо' статись, якшо лопнула задня шина, а водій руководітєль надавив на гальма)
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26.04.2020 23:22 Ответить
Видимо, пошёл на обгон, а там встречка, и он резко ушёл в свою полосу, под грузовик. Ну хоть встречные не пострадали, могло бы быть больше трупов.
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27.04.2020 09:33 Ответить
Ту дорогу расширить нужно было сто лет назад во время ремонта Онуром, прямо от самолёта и до поста ГАИ, но нах нужно. Когда снегом капитально присыпет, так отвернуть некуда от втречного транспорта!
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26.04.2020 23:03 Ответить
Руководитель грузовика!
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27.04.2020 09:33 Ответить
 
 