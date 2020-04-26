ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб. ФОТОрепортаж

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 апреля, около 17:15 на автодороге Киев-Чоп.

Полицейские установили, что на автодороге между селами Птыча и Турковичи водитель ВАЗ 2109 - 28-летний житель Ривне, двигаясь в направлении города Львов, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault Premium с полуприцепом под управлением 39-летнего жителя Львовской области, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте происшествия. Руководитель грузовика по результатам освидетельствования был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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