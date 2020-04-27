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За сутки выявили 43 новых случая COVID-19 на Закарпатье, - глава ОГА Петров. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 26 апреля у 329 закарпатцев установлен диагноз COVID-19.
Об этом сообщил председатель ОГА Алексей Петров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По информации пресс-службы облгосадминистрации,
- 30 закарпатцев выздоровели,
- 329 человек болеют, из них 76 - медицинские работники, 15 - дети,
- 7 человек умерли.
По состоянию на утро 26 апреля в области проведены 1922 исследования COVID-19 методом ПЦР.
Напомним, на утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек.
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+2 Игорь Монахов
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+2 Борис Дородный #441572
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Минздрав сообщил о 450 новых больных, потом о 350 - затем они сказали, что у нас наступила полная стабилизация, а буквально через два дня обнаружилось еще 500 больных.
Поэтому нельзя делать выводы на основании колебаний, связанных с количеством выявленных случаев. Неизвестно, сколько заразившихся могут вообще переносить болезнь без симптомов«(с)
А Запад весь оказался хлюпиком.
США: всего инфицированных 938 154 (53 755 умерших), 5.7%;
Испания - 223 759 (22 902), 10.2%;
Италия - 195 351 (26 384). 13.5%;
Франция - 161 644 (22 648), 14%;
Великобритания - 149 569 (20 381), 13.6%;
Бельгия - 45 325 (6917), 15,26%;
Нидерланды - 37 384 (4 424), 11.8%;
Швеция - 18 177 ( 2 192), 12.%;
Украина - 8 617 (209), 2.4%;
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) - 74 588 ( 681), 0.9%.
Правда, данная статистика не учитывает уровень брехливости и ответственности национальных правительств по отношению к своим гражданами.
Но это уже по другой графе.(с)