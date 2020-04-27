За сутки выявили 43 новых случая COVID-19 на Закарпатье, - глава ОГА Петров. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 26 апреля у 329 закарпатцев установлен диагноз COVID-19.

Об этом сообщил председатель ОГА Алексей Петров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По информации пресс-службы облгосадминистрации,

30 закарпатцев выздоровели,

329 человек болеют, из них 76 - медицинские работники, 15 - дети,

7 человек умерли.

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По состоянию на утро 26 апреля в области проведены 1922 исследования COVID-19 методом ПЦР.

Напомним, на утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек.

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