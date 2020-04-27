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Замглавы КГГА Слончака задержали за нападение на полицейского в Киеве. Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался заместитель председателя КГГА Слончак. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял решение в отношении своего зама.

Как информирует Цензор.НЕТ, о своем решении мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram-канале.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", - написал он.

Напомним, вчера в Киеве на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes, чтобы сделать замечание водителю, который забыл включить фары. Как пишет "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, обычно при таком правонарушении полиция только смотрит документы, проверяет в базах, предупреждает и отпускает. Однако эта конкретная ситуация сложилась по другому.

"Начиналось все довольно стандартно - на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes (AA2626EK). Причина тоже стандартная - водитель по имени Костенко Людмила Васильевна (она же депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития) забыла включить фары.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный в подъезде жилого дома в Киеве избил замглавы КГГА Слончака, чиновник находится в тяжелом состоянии (обновлено)

Замглавы КГГА Слончака задержали за нападение на полицейского в Киеве. Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама 01

По сути, ничего бы не было - в 99% случаев за такое правонарушение - копы просто смотрят документы, проверяют по имеющимся базам, предупреждают и отпускают. Видимо, так и закончилось бы, но рядом с Костенко сидел еще один чиновник - Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного подуркувать перед барышней, а потому постоянно говорил "да вы знаете кто мы"," и завтра от вас здесь и следа не будет" и тд.

Замглавы КГГА Слончака задержали за нападение на полицейского в Киеве. Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама 02

Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой", - пишет издание.

Замглавы КГГА Слончака задержали за нападение на полицейского в Киеве. Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама 03

Между тем, как отмечается, Костенко отказалась от прохождения любых тестов на состояние опьянения. Автомобиль отправили на штраф-площадку.

Замглавы КГГА Слончака задержали за нападение на полицейского в Киеве. Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама 04
Фото: Киев Оперативный/Facebook

На месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала это событие.

Замглавы КГГА Слончака задержали за нападение на полицейского в Киеве. Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама 05
Замглавы КГГА Слончака задержали за нападение на полицейского в Киеве. Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама 06

Кличко Виталий (4652) нападение (2229) Нацполиция (16562) скандал (4479) Слончак Владимир (15)


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Топ комментарии
+33
Полицейские его спровоцировали кричать что оно пуп земли?))
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27.04.2020 08:10 Ответить
+25
Жлобье они и в Мерседесе жлобье. Кстати, чего там фары ещё и включать нужно?
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27.04.2020 08:03 Ответить
+19
Называется, "Убедив себя, что его дерьмо пахнет фиалками, чиновник "Нашёл на жопу приключение...".
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27.04.2020 08:05 Ответить
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Страница 3 из 3
Виталий Кличко выступая про корона вирус пытается завоевать себе ПОДМОЧЕННЫЙ авторитет, А его заместители один ЗА другим показывают какиЕ у Кличка заместители - КАК ГОВОРИТСЯ ; ПОКАЖИ КАКИЕ У ТЕБЯ ЗАМЕСТИТЕЛИ И Я СКАЖУ КАКОЙ И ТЫ.
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27.04.2020 11:32 Ответить
Тьотя, ти за зелених шмаркль голосувала чи тобі платить Каломойський?
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27.04.2020 11:38 Ответить
Лохи хавають все, що їм покажуть. Де там напад на поліцейського? Тиждень тому підкинули якісь гроші (ніби-то хабар) іншому заступнику Кличка, зараз три машини поліції випадково затримали іншого заступника.Іде полювання на Кличка. Зеленим шмарклям і авакяну ну дуже хочеться осідлати Київ перед виборами.
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27.04.2020 11:37 Ответить
Они как свисток ! Шума много , давление падает, а толку никакого. Сильного тронуть страшно , а облаять салабона из-за забора можно. И главное когда спрашиваеш ; СКАЖИ ЧЕСНО ,ЕСЛИ ТЫ БЫЛ БЫ МИНИСТРОМ , ВОРОВАЛ БЫ ? Подумают немного и говорят - А ЧТО Я НЕ ЧЕЛОВЕК ЧТО ЛИ
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27.04.2020 11:57 Ответить
Місцеві "царьлкі"-майже скрізь ведуть себе по-хамські.
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27.04.2020 12:00 Ответить
Попалась лахудра возомнившая - теперь лишат тебя шалаву прав за алкашинство за рулем. Плюс и по должности тебя 100% в очко опустят показательно в виде лахудры-жертвы.
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27.04.2020 12:03 Ответить
Ти щас про кого? не пий більше, та ще зранку
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27.04.2020 12:07 Ответить
Иди нахй *****
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27.04.2020 12:22 Ответить
Это Ссалончака в 2019 отметелили в подъезде за дело 100% тварюку проворованную. Мало тогда ему писдюлин отвесили - ожило мразь и само в драку кидается, петух возомнивший.
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27.04.2020 12:08 Ответить
Из описания по инциденту с Ссалончаком: "Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него..."
Я ЖЕ ГОВОРИЛ, ЧТО ЭТО ЧМО *****! К полицейскому приставал гомик патыканый, а потом еще и набросился на мента! Оголодал как, пазель подшконошный
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27.04.2020 12:12 Ответить
А по шалаве той ты Кличко решение принял? Дать подсрачник лахудре и пусть летит фанерой в Париж наворованное тратить.
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27.04.2020 12:15 Ответить
Боже Боже , які дібіли у владі .
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27.04.2020 12:43 Ответить
После отбытия сурового наказания у хулигана появятся шансы на место у корыта как у Богданца и Иванисова.Депутат"Слуга народа" Богданец избил водителя и получил условный срок. Водитель получил черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей лица и сотрясение головного мозга./ 21.11.19 Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа"Слуги народа" Иванисова / 21.11.19 "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", - Зеленский об Иванисове.-А хрен тебе моржовый ответил депутат.
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27.04.2020 14:04 Ответить
У меня вопрос к Кличко? Как человек с интеллектуальным уровнем гопника из Троещины начала 90-х попал на эту должность? сразу вспоминается бессмертный Булгаков и его герой Шариков: "Позвольте, но как же он служил в очистке...". И смех, и грех...
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27.04.2020 14:13 Ответить
Спалился холоп перед женой,а курица перед мужем.На ****** ехали стопудово.
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27.04.2020 14:42 Ответить
О! Так вы тоже с ней знакомы!
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27.04.2020 20:19 Ответить
И много таких замов у Кличко..!?
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27.04.2020 18:11 Ответить
Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника - Цензор.НЕТ 1489
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27.04.2020 19:38 Ответить
Ціла депутатка України спілкується з українськими поліцейськими неукаїнською ніби з Урала, де їй і місце і природніше бути!
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27.04.2020 18:39 Ответить
Кіно і "українські" депутати...
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27.04.2020 18:40 Ответить
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