Пиротехники ГСЧС в течение недели обезвредили 407 снарядов на Донбассе, было обследовано 102 га территории, - штаб ОС. ФОТОрепортаж
Пиротехники ГСЧС продолжают разминировать территорию Донбасса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в течение недели подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил проводили работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, а также привлекались к тушению пожаров.
"За прошедшую неделю пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали 102 гектара территории, изъяли и обезвредили 407 взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.
Работа по разминированию Донбасса продолжается.
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показать весь комментарий27.04.2020 10:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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