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Предприниматели пикетировали РГА в Тульчине из-за карантина: "Налоговая "наезжает", чтобы заплатили налоги за наемных работников. А где эти деньги взять?". ФОТО

В Винницкой области в понедельник утром в г.. Тульчин предприниматели устроили предупредительную акцию под зданием горсовета и РГА из-за карантина для бизнеса.

Об этом Укринформу сообщила участница акции - предприниматель Юлия Новикова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня собрались под админзданием, где у нас горсовет и РГА, чтобы услышать от власти как мы, мелкие предприниматели, должны выживать дальше в условиях карантина. Ведь ничто не работает, все наши заведения закрыты, а реальной поддержки от властей нет. С нас как ФЛП налоги вроде сняли, но налоговая уже "наезжает", чтобы мы не забыли оплатить налоги за наемных работников. А где эти деньги взять?", - отметила Новикова.

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По ее словам, акция тульчинских предпринимателей имела предупредительный характер и возникла достаточно спонтанно - накануне ее участники скоординировали свои действия в соцсетях. Участие в акции приняли около 60 ФЛП.

Предприниматели пикетировали РГА в Тульчине из-за карантина: Налоговая наезжает, чтобы заплатили налоги за наемных работников. А где эти деньги взять? 01

С митингующими встретился первый заместитель главы местной РГА. Они договорились о встрече с властями в среду, 29 апреля. Руководство района пообещало сообщить предпринимателям решение областной власти, которая должна рассматривать специфику работы бизнеса в условиях карантина на данном этапе на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС.

Автор: 

Винницкая область (1042) карантин (16729) предприниматели (1234) протест (5862) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
при Порохе или любом другом президенте принятие любых законов автоматически предполагает изменения в другие, связанные с этим, законы.

а эти чуваки видосик запилили, а налоговой сказать, шоб не насчитывала штрафы, тупо забыли.
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27.04.2020 11:38 Ответить
+10
Скажем честно, налоговая ни на кого не наезжает.

Налоговая молча насчитывает штрафы согласно законодательства, которое приняли депутаты.

Примут депутаты решение, чтобы налоговая не насчитывала штрафы - налоговая не будет насчитывать штрафы.
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27.04.2020 11:36 Ответить
+10
Что с тебя взять, если ты смотришь такое гуано???
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27.04.2020 11:48 Ответить
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"Налоговая "наезжает", чтобы заплатили налоги за наемных работников. А где эти деньги взять?"

Чого жалієтесь, ви зробили це разом!!!
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27.04.2020 11:21 Ответить
Скажем честно, налоговая ни на кого не наезжает.

Налоговая молча насчитывает штрафы согласно законодательства, которое приняли депутаты.

Примут депутаты решение, чтобы налоговая не насчитывала штрафы - налоговая не будет насчитывать штрафы.
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27.04.2020 11:36 Ответить
за что голосовали то и получили
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27.04.2020 11:40 Ответить
если работники в отпуске за свой счет о каких налогах вообще речь?
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27.04.2020 12:01 Ответить
наверно о тех налогах, которые причитаются за те дни месяца, когда работник ещё не был в отпуске за свой счёт.
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27.04.2020 12:07 Ответить
тогда огн приносил прибыль, логично же?
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27.04.2020 12:08 Ответить
логично.

но любой бизнес ведёт прогноз денежных потоков, по которому деньги на налоги должны были поступить от выручки аж в следующем месяце. А они не поступили.

В идеале можно каждый рабочий день перечислять 1/22 часть ежемесячного размера налогов, но так же никто не делает.
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27.04.2020 12:14 Ответить
Они не знали в марте что будет карантин? Это было понятно еще в феврале
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27.04.2020 15:23 Ответить
ну вот лично я, допустим, не знаю, что будет после 12 мая
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27.04.2020 15:53 Ответить
И?
Мы счас говорим о налогах за март
Хотите сказать что не было понятно что будет карантин? в марте то?
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27.04.2020 18:50 Ответить
платить будут только те кто голосовал за Зебилов)))))
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27.04.2020 11:21 Ответить
Вечерами смотрю Соловьева так он тоже самое говорит , мол выбрали Зеленского так вам и нада ...Что то порохоботовские методички одинаковые с кремлевскими ..линия такова - обосрать народ Украины за то что выбрали Зеленского
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27.04.2020 11:38 Ответить
Что с тебя взять, если ты смотришь такое гуано???
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27.04.2020 11:48 Ответить
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27.04.2020 11:52 Ответить
Вечерами смотрю Соловьева...


а где ты его смотришь ? )))

и, самое интересное, нормальных людей от Соловьёва тошнит на первой же минуте,

а ты его постоянно смотришь.


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27.04.2020 11:59 Ответить
Вы уверены, что при порохе или любом другом президенте было бы по другому? весь мир живет по одному и тому же дебильному сценарию
только несколько стран не вступило в этом дерьмо
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27.04.2020 11:24 Ответить
при Порохе или любом другом президенте принятие любых законов автоматически предполагает изменения в другие, связанные с этим, законы.

а эти чуваки видосик запилили, а налоговой сказать, шоб не насчитывала штрафы, тупо забыли.
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27.04.2020 11:38 Ответить
Ну ми можемо згадати Пєтін воєнний стан, ми можемо згадати карантин 2009 року (який, як на мене, був адекватнішим!)...
Ми можемо згадати, що весь світ, на відміну від України, НЕ ЗУПИНЯЄ МЕТРО!
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27.04.2020 11:45 Ответить
Еслибе у бабушки был самизнаетечто, то она былабы дедушкой.

Назвался груздем полезай самизнаетекуда.

Надо было раньше думать - это вам не хером по роялю стучать.
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27.04.2020 12:03 Ответить
Турборежим аднака
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27.04.2020 12:03 Ответить
А при чем здесь РГА? Офис *********** пикетируйте. Из офиса все указы идут, а РГА только исполнители.
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27.04.2020 11:25 Ответить
междугороднее сообщение закрыто. доехать не могут.
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27.04.2020 11:36 Ответить
начальник РГА назначается офисом преЗЕдента и является его представителем на местах
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27.04.2020 12:06 Ответить
я би добавив вимогу зняти нарахування орендної плати за час вимушеного простою по правилах карантину !


Бо дійсно - де грошей взяти ...
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27.04.2020 11:27 Ответить
аренду и не насчитывают насчитывают плату за эксплоотацию помещений
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27.04.2020 12:02 Ответить
Митарів на карантин! Довічно...
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27.04.2020 11:34 Ответить
Никто не соблюдает карантин.
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27.04.2020 11:47 Ответить
На цій площі колись стояв ленін, якого підірвали)
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27.04.2020 11:51 Ответить
Підприємці пікетували РДА в Тульчині через карантин: "Податкова "наїжджає", щоб заплатили податки за найманих працівників. А де ці гроші взяти?" - Цензор.НЕТ 6448
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27.04.2020 12:00 Ответить
 
 