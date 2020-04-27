Предприниматели пикетировали РГА в Тульчине из-за карантина: "Налоговая "наезжает", чтобы заплатили налоги за наемных работников. А где эти деньги взять?". ФОТО
В Винницкой области в понедельник утром в г.. Тульчин предприниматели устроили предупредительную акцию под зданием горсовета и РГА из-за карантина для бизнеса.
Об этом Укринформу сообщила участница акции - предприниматель Юлия Новикова, передает Цензор.НЕТ.
"Мы сегодня собрались под админзданием, где у нас горсовет и РГА, чтобы услышать от власти как мы, мелкие предприниматели, должны выживать дальше в условиях карантина. Ведь ничто не работает, все наши заведения закрыты, а реальной поддержки от властей нет. С нас как ФЛП налоги вроде сняли, но налоговая уже "наезжает", чтобы мы не забыли оплатить налоги за наемных работников. А где эти деньги взять?", - отметила Новикова.
По ее словам, акция тульчинских предпринимателей имела предупредительный характер и возникла достаточно спонтанно - накануне ее участники скоординировали свои действия в соцсетях. Участие в акции приняли около 60 ФЛП.
С митингующими встретился первый заместитель главы местной РГА. Они договорились о встрече с властями в среду, 29 апреля. Руководство района пообещало сообщить предпринимателям решение областной власти, которая должна рассматривать специфику работы бизнеса в условиях карантина на данном этапе на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС.
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Чого жалієтесь, ви зробили це разом!!!
Налоговая молча насчитывает штрафы согласно законодательства, которое приняли депутаты.
Примут депутаты решение, чтобы налоговая не насчитывала штрафы - налоговая не будет насчитывать штрафы.
но любой бизнес ведёт прогноз денежных потоков, по которому деньги на налоги должны были поступить от выручки аж в следующем месяце. А они не поступили.
В идеале можно каждый рабочий день перечислять 1/22 часть ежемесячного размера налогов, но так же никто не делает.
Мы счас говорим о налогах за март
Хотите сказать что не было понятно что будет карантин? в марте то?
а где ты его смотришь ? )))
и, самое интересное, нормальных людей от Соловьёва тошнит на первой же минуте,
а ты его постоянно смотришь.
только несколько стран не вступило в этом дерьмо
а эти чуваки видосик запилили, а налоговой сказать, шоб не насчитывала штрафы, тупо забыли.
Ми можемо згадати, що весь світ, на відміну від України, НЕ ЗУПИНЯЄ МЕТРО!
Назвался груздем полезай самизнаетекуда.
Надо было раньше думать - это вам не хером по роялю стучать.
Бо дійсно - де грошей взяти ...