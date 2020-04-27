Предприниматели пикетировали РГА в Тульчине из-за карантина: "Налоговая "наезжает", чтобы заплатили налоги за наемных работников. А где эти деньги взять?". ФОТО

В Винницкой области в понедельник утром в г.. Тульчин предприниматели устроили предупредительную акцию под зданием горсовета и РГА из-за карантина для бизнеса.

Об этом Укринформу сообщила участница акции - предприниматель Юлия Новикова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня собрались под админзданием, где у нас горсовет и РГА, чтобы услышать от власти как мы, мелкие предприниматели, должны выживать дальше в условиях карантина. Ведь ничто не работает, все наши заведения закрыты, а реальной поддержки от властей нет. С нас как ФЛП налоги вроде сняли, но налоговая уже "наезжает", чтобы мы не забыли оплатить налоги за наемных работников. А где эти деньги взять?", - отметила Новикова.

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По ее словам, акция тульчинских предпринимателей имела предупредительный характер и возникла достаточно спонтанно - накануне ее участники скоординировали свои действия в соцсетях. Участие в акции приняли около 60 ФЛП.

С митингующими встретился первый заместитель главы местной РГА. Они договорились о встрече с властями в среду, 29 апреля. Руководство района пообещало сообщить предпринимателям решение областной власти, которая должна рассматривать специфику работы бизнеса в условиях карантина на данном этапе на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС.