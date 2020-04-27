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Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство. ФОТОрепортаж

В понедельник, 27 апреля, специальный коммерческий самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) совершает спецрейс Майами - Киев, организованный при поддержке посольства Украины в США.

Самолет забрал 259 граждан Украины, возвращающихся домой, в том числе 119 учеников, находившихся в США в рамках образовательной программы FLEX, сообщает пресс-служба посольства в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Интересно, что именно этот рейс из Майами стал неким "первооткрывателем". По его примеру будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены по объявлению правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться на Родину из разных уголков мира", - подчеркивают в посольстве.

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По состоянию на 27 апреля при содействии посольства в Украину из США были возвращены около 1200 человек. В частности, были совершены два коммерческий спецрейса из Нью-Йорка и один бесплатный эвакуационный рейс из Вашингтона.

Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство 01
Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство 02
Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство 03
Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство 04
Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство 05
Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство 06
Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство 07
Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство 08
Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство 09
Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство 10
Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство 11

Автор: 

карантин (16729) США (27156) украинцы (3874) эвакуация (2103) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Також заробітчани, напевно. Цікаво, вони там полуницю збирали чи буряки пололи?
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27.04.2020 12:04 Ответить
+7
Кількість нових випадків зменшилась , зараз добавлять ....
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27.04.2020 11:59 Ответить
+7
За чиї кошти бенкет? Хто сплатив переліт порожнього літака туди і з людьми звідти?
Хоча... Що я питаю? Це ж МАУ! Скільки там Бєня поклав собі в карман? Яка компенсація від держави? Коли чекати суд про відшкодування витрат?
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27.04.2020 12:01 Ответить
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Тесты мэра Майами Фрэнсиса Суареса на заражение коронавирусом дали положительный результат, сообщает в пятницу The Hill.
"Подтверждено, что у меня есть коронавирус. Я сделал тест, и он оказался положительным", - заявил он.
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27.04.2020 11:57 Ответить
Кількість нових випадків зменшилась , зараз добавлять ....
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27.04.2020 11:59 Ответить
За чиї кошти бенкет? Хто сплатив переліт порожнього літака туди і з людьми звідти?
Хоча... Що я питаю? Це ж МАУ! Скільки там Бєня поклав собі в карман? Яка компенсація від держави? Коли чекати суд про відшкодування витрат?
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27.04.2020 12:01 Ответить
Пряность должна течь Самолеты Бени должны летать.
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27.04.2020 12:07 Ответить
При этом еще вчера вешали лапшу на уши, что рейсы будет выполнять СкайАп.
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28.04.2020 00:55 Ответить
Також заробітчани, напевно. Цікаво, вони там полуницю збирали чи буряки пололи?
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27.04.2020 12:04 Ответить
на Маями можно только отоваривать награбленное в нашей стране ну и девочкам подрабатывать в эскортах, это курорт))))))))))))))) какие буряки
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27.04.2020 12:17 Ответить
А он воно що! А я думав, що буряки...
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27.04.2020 12:36 Ответить
Зависть тяжелая вещь. Вам попасть в Майами видать не светит в обозримом будущем.
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27.04.2020 12:57 Ответить
Кому заздрити, убоге, тому бидлу? От блін... Тут не заздрість, дурню, тут просто злість, що всяка гидоту за наш рахунок на нашу землю привезуть. Дійшло?
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27.04.2020 13:05 Ответить
Кого привезут и почему ты оскорбляешь людей?
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27.04.2020 13:23 Ответить
Відстань, убоге
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27.04.2020 13:25 Ответить
не обращай внимание. Это явный электорат ЗЕ
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27.04.2020 16:44 Ответить
Все таки непонятно, что их тянет сюда? Выдавливают власти страны пребывания? Или каким то образом их вытягивает сюда МИД? Там контингент прагматичный - они без выгоды вряд ли пойдут на такую мороку. Нигде не найду ответа. Ностальгию, тоску по вареникам и прочее фуфло не предлагать.
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27.04.2020 12:06 Ответить
Все просто: закінчився строк медичного страхування, а за власний кошт проходити обстеження - дюже накладно для гаманця... Та й проживання в готелі дороге... А в хостел якийсь переїхати та там самоізолюватись - релігія "крутізньі" не дозволяє... Та й на замовлення їжі "в номер" теж гроші треба.
Ось і весь прагматизм і вигода: повернення не за власний кошт, а за гроші держави. А потім суди на відшкодування моральних та матеріальних збитків проти туристичних компаній, які їх звідти не забрали
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27.04.2020 12:19 Ответить
Все просто - бабло закінчується, а джерел надходження нема - карантин. От і пруться сюди. А сюди то навіть не додому. Тут для них не дім, тут територія, де можна буде бабло настригти.
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27.04.2020 12:39 Ответить
Зависть тяжелая вещь, сочувствую.
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27.04.2020 13:00 Ответить
Заклинило? І, заміть, тобі навіть не співчуваю.
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27.04.2020 13:07 Ответить
Наши омериканцы будут дома доучиваться,и это есть хорошо.
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27.04.2020 12:06 Ответить
Бздите КоронвиРУСА,правильно делаете
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27.04.2020 12:09 Ответить
Фільм жахів "З Майямі в Україну"...
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27.04.2020 12:11 Ответить
це яким же треба бути дебілом .щоб добровільно повернутися зі США в це рабське стійло під назвою Україна...
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27.04.2020 12:12 Ответить
обсервация или самоизоляция?
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27.04.2020 12:13 Ответить
сиротинушки))) а шо они там на Маями делали? последний куй без соли доедали))) горе то какое.
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27.04.2020 12:14 Ответить
Уже 45 дней Карантину и Самоизляции в Украине.Поздравляю,вы живы и все еще что то калякаете сюда.Типа весело о грустном.
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27.04.2020 12:14 Ответить
одна из первых волн омериканських заробитчан. как узнали, шо ермак договорился с братом о рабместах на укладке плитки, где аж по 6k!!! грн. в месяц давать будут, так моментально и повелись на дармовщину. а так бы сидели до последнего. шо то перспективы срубить бабло по лёгкому с людьми делают. тепения бы им хватило обсервацию та самоизоляцию перетерпеть, а то сорвутся и ринутся досрочно площади и тротуары обустраивать. соскучились поди руки по работе.))
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27.04.2020 12:15 Ответить
Ну, они тут сродни кузнецу... вот, скажкм, ккзнец, он как... он не куя не может... просыпается утром кузнец и сразу за ковку берется, потому что не куя для него - не жизнь... жить не стоит кузнецу не куя...
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27.04.2020 12:27 Ответить
Свободу голодающим Майамщины!
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27.04.2020 12:16 Ответить
Белым, заметь, белым, вырвавшимся из кубинских лап...
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27.04.2020 12:30 Ответить
Еще 45 дней и вы ничего не будете калякать,когда жрать будет нечего...
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27.04.2020 12:16 Ответить
І звісно, що авіалініями коломойського
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27.04.2020 12:19 Ответить
Та твоїх же авіаліній нема, летять на тому, що є.
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27.04.2020 12:28 Ответить
А є, випадково, авіалінії бубиного хазяїна бені
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27.04.2020 12:30 Ответить
А кто туда еще долетит, у кого есть хотя-бы 767е? Азур свои борты убрал из Украины, к тому же он российский. А больше никто до Майами не долетит.
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27.04.2020 13:02 Ответить
Зеля и Беня на сегодня самые крутые патриоты Третий патриот Михо Саака в списке...
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27.04.2020 12:21 Ответить
Сенатор, а там в списке патриотов, есть хотя бы 1 (один) украинец???
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27.04.2020 12:25 Ответить
Всех мажоров уже забрали?
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27.04.2020 12:23 Ответить
Вітаю Алфредо Джеймса Пачіно з минулим днем народження, щоб він був здоров на радість всім ще богато років...
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27.04.2020 12:23 Ответить
Не прості люди з Маямі в Україну летять.
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27.04.2020 12:26 Ответить
Господин Зеленский,сказал Сергей Нарышкин,глава внешней разведки РАБссии..(СВР). стал националистом...Хорошое слово придумал,главное вовремя...
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27.04.2020 12:28 Ответить
Надеюсь они в Борисполе выбили двери, отметелили ментов поганых и вырвались на свободу?
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27.04.2020 12:28 Ответить
диверсанты майямской наротной рыспублики ...
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27.04.2020 12:28 Ответить
Многие контракты закончились внезапно......срок пребывания 90 дней закончился,у кого то кто то умер ,у кого до жена рожает,реальная жизнь многогранна..,Бойтесь карантину и самоизоляции она вас ТОЧНО СПАСЕТ...
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27.04.2020 12:32 Ответить
Отпрыски отечественных кровососов надеялись пересидеть карантин на пляжах Майами ? А тут облом случился ? Welcome to Ukraine , лошары ! ))
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27.04.2020 13:01 Ответить
Кто о чем а беня рубит бабло
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27.04.2020 13:17 Ответить
Чего народ так разволновался? Закончится карантин и они вернутся обратно в Штаты.
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27.04.2020 13:25 Ответить
119 школьников - участники программы обменов FLEX. Это умные ребята 8-10 классов. Отбор ведет посольство США в Украине - https://studway.com.ua/flex/ три тура отбора, экзамены и т.д . Оно же оплачивает все расходы, перелет, проживание в семье. Учеба в обычной школе. Деньги не особо помогают, чтобы попасть туда, нужны знания. Думаю, что здешним комментаторам ни одного тура отбора не пройти.
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27.04.2020 14:50 Ответить
Seversk ua .Толку с этих учащихся ? Схема простая : детки кровососов которые разворовывают страну и держат народ в нищете ,получат образование в США что бы ещё более изощренно грабить народ ! И не рассказывай что эти "ученики"- это дети простых граждан , это личинки из которых вырастут будущие коррупционеры и враги Украины !!!
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27.04.2020 16:04 Ответить
ну вот и дошел черед до самых бедных...
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27.04.2020 17:44 Ответить
шо за страна одні в окопах другі жирують
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27.04.2020 18:27 Ответить
 
 