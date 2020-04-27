Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство. ФОТОрепортаж

В понедельник, 27 апреля, специальный коммерческий самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) совершает спецрейс Майами - Киев, организованный при поддержке посольства Украины в США.

Самолет забрал 259 граждан Украины, возвращающихся домой, в том числе 119 учеников, находившихся в США в рамках образовательной программы FLEX, сообщает пресс-служба посольства в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Интересно, что именно этот рейс из Майами стал неким "первооткрывателем". По его примеру будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены по объявлению правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться на Родину из разных уголков мира", - подчеркивают в посольстве.

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По состоянию на 27 апреля при содействии посольства в Украину из США были возвращены около 1200 человек. В частности, были совершены два коммерческий спецрейса из Нью-Йорка и один бесплатный эвакуационный рейс из Вашингтона.





















