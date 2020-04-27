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КОРД задержал в Днепре лидера особо опасной преступной группировки, специализирующейся на вооруженных разбойных нападениях. ВИДЕО+ФОТО

Национальная полиция задержала лидера преступной группировки, 40-летнего жителя Днепра и его 37-летнего сообщника. У них изъяли большое количество оружия и боеприпасов, поддельные документы, автомобили-двойники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что 13 декабря полицейские вышли на след лидера преступной группы, причастной к ряду имущественных преступлений. Во время задержания он протаранил служебные автомобили и сбежал. После этого мужчина стал скрывался от полиции и был объявлен в розыск.

В ходе расследования полицейские установили дружеские и родственные связи подозреваемого, его сообщников. Также обнаружили вещественные доказательства, благодаря которым оперативникам уголовного розыска удалось задержать двух особо опасных преступников.

КОРД задержал в Днепре лидера особо опасной преступной группировки, специализирующейся на вооруженных разбойных нападениях 01

Сотрудники управления уголовного розыска установили, что задержанный организовал по крайней мере пять вооруженных разбойных нападений на квартиры и дома жителей Днепропетровской области и причастен к другим тяжким преступлениям.

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КОРД задержал в Днепре лидера особо опасной преступной группировки, специализирующейся на вооруженных разбойных нападениях 02

Угрожая оружием, злоумышленники связывали владельцев, били их и вымогали у них ценности. Потом забирали из квартир деньги, золотые изделия и другие ценные вещи, в том числе и дорогие автомобили.

КОРД задержал в Днепре лидера особо опасной преступной группировки, специализирующейся на вооруженных разбойных нападениях 03

Злоумышленники передвигались по всей территории Украины, а 25 апреля была получена оперативная информация, что они находятся у станции "Нижнеднепровский узел".

КОРД задержал в Днепре лидера особо опасной преступной группировки, специализирующейся на вооруженных разбойных нападениях 04

С участием спецназа КОРД лидера группы - 40-летнего жителя Днепра и его 37-летнего сообщника задержали. У них изъяли большое количество оружия и боеприпасов, поддельные документы на разных лиц, автомобили-двойники с поддельными номерными знаками, в том числе и полицейские номера.

КОРД задержал в Днепре лидера особо опасной преступной группировки, специализирующейся на вооруженных разбойных нападениях 05

Задержанным грозит ответственность по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас полиция устанавливает других лиц, входивших в состав группировки.

КОРД задержал в Днепре лидера особо опасной преступной группировки, специализирующейся на вооруженных разбойных нападениях 06
Фото: сайт полиции

Отметим, что за день до этого, в ночь с 23 на 24 апреля в. Синельниково оперативники задержали организатора и участников преступной группировки, которая совершала нападения на фермеров области.

Как сообщил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык в Telegram-канале в области усилена борьба по ликвидации криминальных группировок.

"Несколько месяцев назад мы взяли курс на полную ликвидацию организованных групп, осуществляющих разбойные нападения. Сегодня уже есть определенные результаты. Несколько десятков участников различных группировок сейчас задержаны и арестованы, только за последний месяц на горячем задержаны участники двух таких преступных организаций, также задержаны все участники перестрелки на Титова", - сообщил он.

Также он добавил, что в ближайшие дни Национальная полиция проведет брифинг и подробно проинформирует о десятках раскрытых разбойных нападений на территории Днепропетровской и соседних областей.

ОПГ (260) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) КОРД (169) Днепропетровская область (4086)


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Топ комментарии
+5
почему было его просто не пристрелить?
зачем его ещё кормить на наши налоги..
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27.04.2020 15:04 Ответить
+4
обрез ППШ - это круть)
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27.04.2020 15:01 Ответить
+4
Вы оба не правы. Завтра окажется, что это личная группировка Филатова.
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27.04.2020 15:09 Ответить
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27.04.2020 15:01 Ответить
Корбана!😊
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27.04.2020 15:04 Ответить
Вы оба не правы. Завтра окажется, что это личная группировка Филатова.
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27.04.2020 15:09 Ответить
я думаю вопросы к филатову и появились после вот этих облав))) зека побежали жаловаться ермаку...не зеленскому. Он ничего похоже не решает вообще в нашей стране уже.
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27.04.2020 18:09 Ответить
А когда и что он решал?
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27.04.2020 18:18 Ответить
обрез ППШ - это круть)
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27.04.2020 15:01 Ответить
Де вони ППШ взяли? ще й обріз зробили...
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27.04.2020 15:02 Ответить
Ну, это не совсем обрез, он без приклада просто.
Очевидно шо копаный.
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27.04.2020 15:19 Ответить
ППШ знатний.
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27.04.2020 15:02 Ответить
машина тяжелая, но надежная, убойная (с)
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27.04.2020 16:36 Ответить
Навіть якщо не вистрелить, ним завжди можна врізати по голові)
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27.04.2020 17:02 Ответить
почему было его просто не пристрелить?
зачем его ещё кормить на наши налоги..
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27.04.2020 15:04 Ответить
жид?
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27.04.2020 15:09 Ответить
Хто про що, а кацап про обрезаніє.
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27.04.2020 16:31 Ответить
аякже
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27.04.2020 17:02 Ответить
1. Фио дуболомов из КОРД в протокол вписали? Или как обьічно: "2 сотрудника"? Хотя, с другой стороньі: коряво составленньій протокол - доказательство стороньі защитьі))
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27.04.2020 15:18 Ответить
главное морду закрыть чтоб пострадавшие не узнали. так смотриш и статей меньше будет
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27.04.2020 15:20 Ответить
Такого при СССР не было - замазывать на фото рыла преступников!
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27.04.2020 15:45 Ответить
а де велика кількість зброї та ***********?
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27.04.2020 16:25 Ответить
І шо вони ніде зі сходинок не впали!!??
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27.04.2020 16:39 Ответить
ппш гамно..
а вот наган - редкая модель
такие не у всех коллекционеров есть..
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27.04.2020 17:12 Ответить
ппш аппетитно шпигует фрагов и ботов
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27.04.2020 18:00 Ответить
повторюсь
ппш редкосное гамно!!
цыганская банда
накопала пару стволов
пугать комерсантов средней руки
цензор тут не неоднократно
показывал реальные банды
глок хк трофейные печенеги и даже крупный калибр...
и тут эхсперт пердит про ппш ...
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27.04.2020 21:13 Ответить
наган с гражданской и ппш апокалипсиса..да это робин гудство какое то))робин гуд вери гуд....хера себе они киборги в этом барахле через забор перемахнули...
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27.04.2020 17:59 Ответить
И это был Филатов?
Чёткий зашквар. Теперь понятно, почему в Днепр поехал прокурор и силовики. А Филя дал фальстарт. Думал, что за ним. На воре шапка горит, как говорится.
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27.04.2020 18:13 Ответить
Шо, прокурор поехал в Днепр на задержание? В заранее оговоренное время и место?

Про шапку твою не знаю, но пиши больше.
Чтобьі дурь твоя всем видна бьіла
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27.04.2020 20:08 Ответить
А я тебе и не пишу. Проходи себе мимо.

А что до шапки- не знаешь, не трынди. "Шапка" у Бори знатная. И не одна. После "ремонта" моста.
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27.04.2020 20:37 Ответить
Так и напиши не мне что прокурор приехал в Днепр специально на задержание.
А с тебя, дурачка, поржут тогда и другие, а не только я.
А то твоя писулька вьіглядит как попьітка связанного идиотика хоть как-то дрьігнуть ножкой-пнуть Филатова.
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28.04.2020 06:42 Ответить
Ребята с КОРДа конечно молодцы,но не лишним было бы баньдюку хоть ногу прострелить или челюсть сломать.А то откупится и опять быдловать начнет.
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27.04.2020 19:21 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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27.04.2020 20:53 Ответить
 
 