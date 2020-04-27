КОРД задержал в Днепре лидера особо опасной преступной группировки, специализирующейся на вооруженных разбойных нападениях. ВИДЕО+ФОТО

Национальная полиция задержала лидера преступной группировки, 40-летнего жителя Днепра и его 37-летнего сообщника. У них изъяли большое количество оружия и боеприпасов, поддельные документы, автомобили-двойники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что 13 декабря полицейские вышли на след лидера преступной группы, причастной к ряду имущественных преступлений. Во время задержания он протаранил служебные автомобили и сбежал. После этого мужчина стал скрывался от полиции и был объявлен в розыск.

В ходе расследования полицейские установили дружеские и родственные связи подозреваемого, его сообщников. Также обнаружили вещественные доказательства, благодаря которым оперативникам уголовного розыска удалось задержать двух особо опасных преступников.

Сотрудники управления уголовного розыска установили, что задержанный организовал по крайней мере пять вооруженных разбойных нападений на квартиры и дома жителей Днепропетровской области и причастен к другим тяжким преступлениям.

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Угрожая оружием, злоумышленники связывали владельцев, били их и вымогали у них ценности. Потом забирали из квартир деньги, золотые изделия и другие ценные вещи, в том числе и дорогие автомобили.

Злоумышленники передвигались по всей территории Украины, а 25 апреля была получена оперативная информация, что они находятся у станции "Нижнеднепровский узел".

С участием спецназа КОРД лидера группы - 40-летнего жителя Днепра и его 37-летнего сообщника задержали. У них изъяли большое количество оружия и боеприпасов, поддельные документы на разных лиц, автомобили-двойники с поддельными номерными знаками, в том числе и полицейские номера.

Задержанным грозит ответственность по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас полиция устанавливает других лиц, входивших в состав группировки.



Фото: сайт полиции

Отметим, что за день до этого, в ночь с 23 на 24 апреля в. Синельниково оперативники задержали организатора и участников преступной группировки, которая совершала нападения на фермеров области.

Как сообщил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык в Telegram-канале в области усилена борьба по ликвидации криминальных группировок.

"Несколько месяцев назад мы взяли курс на полную ликвидацию организованных групп, осуществляющих разбойные нападения. Сегодня уже есть определенные результаты. Несколько десятков участников различных группировок сейчас задержаны и арестованы, только за последний месяц на горячем задержаны участники двух таких преступных организаций, также задержаны все участники перестрелки на Титова", - сообщил он.

Также он добавил, что в ближайшие дни Национальная полиция проведет брифинг и подробно проинформирует о десятках раскрытых разбойных нападений на территории Днепропетровской и соседних областей.