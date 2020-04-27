Тело 38-летней женщины найдено на территории заброшенной воинской части во Львове. ФОТО
В понедельник, 27 апреля, в лесопосадке на территории бывшей военной части на ул. Патона вблизи львовского аэропорта нашли тело женщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Львовщины, около 7:00 на линию "102" поступило сообщение, что на территории заброшенной воинской части на улице Патона во Львове обнаружено тело женщины. На ее теле были признаки насильственной смерти.
Погибшей оказалась 38-летняя львовянка. Полицейские расследуют обстоятельства убийства и разыскивают причастных к преступлению лиц.
По данному факту следователи Железнодорожного отдела полиции Львова открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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oqobo
показать весь комментарий27.04.2020 18:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Павел Добрыня
показать весь комментарий27.04.2020 19:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
птах
показать весь комментарий27.04.2020 19:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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