Тело 38-летней женщины найдено на территории заброшенной воинской части во Львове. ФОТО

В понедельник, 27 апреля, в лесопосадке на территории бывшей военной части на ул. Патона вблизи львовского аэропорта нашли тело женщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Львовщины, около 7:00 на линию "102" поступило сообщение, что на территории заброшенной воинской части на улице Патона во Львове обнаружено тело женщины. На ее теле были признаки насильственной смерти.

Погибшей оказалась 38-летняя львовянка. Полицейские расследуют обстоятельства убийства и разыскивают причастных к преступлению лиц.





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По данному факту следователи Железнодорожного отдела полиции Львова открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.