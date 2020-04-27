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Тело 38-летней женщины найдено на территории заброшенной воинской части во Львове. ФОТО

В понедельник, 27 апреля, в лесопосадке на территории бывшей военной части на ул. Патона вблизи львовского аэропорта нашли тело женщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Львовщины, около 7:00 на линию "102" поступило сообщение, что на территории заброшенной воинской части на улице Патона во Львове обнаружено тело женщины. На ее теле были признаки насильственной смерти.

Погибшей оказалась 38-летняя львовянка. Полицейские расследуют обстоятельства убийства и разыскивают причастных к преступлению лиц.

Тело 38-летней женщины найдено на территории заброшенной воинской части во Львове 01
Тело 38-летней женщины найдено на территории заброшенной воинской части во Львове 02

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По данному факту следователи Железнодорожного отдела полиции Львова открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Львов (4599) убийство (6509)


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нашо вбивати якшо мона любити?
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27.04.2020 18:04 Ответить
Это ещё раз доказывает "правдивые" слова авакова, что преступность в Украине снизилась.
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27.04.2020 19:05 Ответить
чем дольше карантин, тем больше будет преступлений разного характера
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27.04.2020 19:43 Ответить
 
 