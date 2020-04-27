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Замначальника Харьковской таможни уличили в служебной халатности на 1 млн 600 тыс. гривен, - ГБР. ФОТО

Замначальника Харьковской таможни уличили в служебной халатности на 1 млн 600 тыс. гривен, - ГБР. ФОТО

По данным следствия, таможенник знал о нарушении при растаможке оборудования, но не наложил на нарушителя штраф.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Нарушение при растаможке, о котором идет речь, произошло еще в 2016 году при ввозе в страну оборудования для обработки древесины. В 2018 году нарушение обнаружили правоохранители.

"Однако таможенник не организовал работу управления противодействия таможенным правонарушениям по составлению протокола относительно декларанта товара и наложению на него административного взыскания. Из-за таких действий государственный бюджет недополучил штрафные санкции в сумме более 1 600 000 гривен", — сказано в сообщении ГБР.

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Против заместителя начальника Харьковской начали дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Замначальника Харьковской таможни уличили в служебной халатности на 1 млн 600 тыс. гривен, - ГБР 01
Замначальника Харьковской таможни уличили в служебной халатности на 1 млн 600 тыс. гривен, - ГБР 02
Замначальника Харьковской таможни уличили в служебной халатности на 1 млн 600 тыс. гривен, - ГБР 03

Автор: 

правоохранительные органы (2970) растаможка (178) силовики (2799) таможня (1962) ГБР (3049)


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Топ комментарии
+3
Да ладно.. А право на помилку???
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27.04.2020 16:10 Ответить
+1
Вы про Гройсмана? Уточни, болван.

"Нарушение при растаможке, о котором идет речь, произошло еще в 2016 году при ввозе в страну оборудования для обработки древесины. В 2018 году нарушение обнаружили правоохранители."
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27.04.2020 16:28 Ответить
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Да ладно.. А право на помилку???
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27.04.2020 16:10 Ответить
Халатність в особливо великому розмірі Несмішно
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27.04.2020 16:12 Ответить
Ну як вам жид при владі?
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27.04.2020 16:18 Ответить
Вы про Гройсмана? Уточни, болван.

"Нарушение при растаможке, о котором идет речь, произошло еще в 2016 году при ввозе в страну оборудования для обработки древесины. В 2018 году нарушение обнаружили правоохранители."
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27.04.2020 16:28 Ответить
а то что эта афера "служебная халатность" установили сейчас в 20м. при великом зе......
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27.04.2020 17:37 Ответить
не тому занес....
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27.04.2020 16:23 Ответить
Слово халатность показывает,что тому,только мало.🙂
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27.04.2020 16:47 Ответить
Чи ви чули за 28 років незалежності,щоб посадили митника,суддю аба прокурора,судмедексперта або слідчого або мента?
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27.04.2020 22:29 Ответить
 
 