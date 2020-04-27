Замначальника Харьковской таможни уличили в служебной халатности на 1 млн 600 тыс. гривен, - ГБР. ФОТО

По данным следствия, таможенник знал о нарушении при растаможке оборудования, но не наложил на нарушителя штраф.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Нарушение при растаможке, о котором идет речь, произошло еще в 2016 году при ввозе в страну оборудования для обработки древесины. В 2018 году нарушение обнаружили правоохранители.

"Однако таможенник не организовал работу управления противодействия таможенным правонарушениям по составлению протокола относительно декларанта товара и наложению на него административного взыскания. Из-за таких действий государственный бюджет недополучил штрафные санкции в сумме более 1 600 000 гривен", — сказано в сообщении ГБР.

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Против заместителя начальника Харьковской начали дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.





