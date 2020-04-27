Замначальника Харьковской таможни уличили в служебной халатности на 1 млн 600 тыс. гривен, - ГБР. ФОТО
По данным следствия, таможенник знал о нарушении при растаможке оборудования, но не наложил на нарушителя штраф.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Нарушение при растаможке, о котором идет речь, произошло еще в 2016 году при ввозе в страну оборудования для обработки древесины. В 2018 году нарушение обнаружили правоохранители.
"Однако таможенник не организовал работу управления противодействия таможенным правонарушениям по составлению протокола относительно декларанта товара и наложению на него административного взыскания. Из-за таких действий государственный бюджет недополучил штрафные санкции в сумме более 1 600 000 гривен", — сказано в сообщении ГБР.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко
Против заместителя начальника Харьковской начали дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Нарушение при растаможке, о котором идет речь, произошло еще в 2016 году при ввозе в страну оборудования для обработки древесины. В 2018 году нарушение обнаружили правоохранители."