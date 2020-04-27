Организаторы - Мангер и Левин: СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко доказать позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получат заслуженное наказание", - заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.
Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.
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21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.
В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.
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Фуйло больше жизни любит всякие гнусности. Ну это связано с ростом и прочим. КОгда не может ответить по епалу, он ищет способы отомстить подругому. Потому такой состав характера и такие предпочтения изза роста еще с детства.
Изза этого он любит всякие такие гнусности больше жизни.
И платит огромные деньги на разработки своих любимых игрушек. При пети отрабатывалась технология влияния через минирования всего что можно, от метро до тц, чтобы создать напряжение, панику. Петя это все медийно закрыл и кацапы пришли к выводу, что инструмент не имеет на петю влияния.
Теперь когда трава пересохла у путина поднялось настроение, тестирует новый инструмент что украину можно согнуть поджогами.
И нужно так придумать чтобы никто не подумал что это фуйло, иначе нахера это все.Как в детстве вычислят гарантированно и.. миссия отмщения накроется тазом. Потому скрытность, чтобы гарантированно не показать пальцем важнее всего проекта.
ЛЕчится просто- презумпция репутации. РЕпутация фуйла по гнусностям, первый подозреваемый это фуйло. Значит не нужно разбираться, а сразу(парашка понимает только один язык *******) лепить санкции парашке, и пусть доказывает что репутация фуйла к этому отдельному случаю не имеет отношения.И пусть сам разбирается кто пользуется его репутацией.
Обратно тоже верно, если фуйло болен на гнусности, значит его в детстве ******* как сидорову козу, а он скулил на всю округу.
Cогласен.
Во время чемпионата по футболу во Франции РФ отослала на матч 300 мастеров кулачного боя , которые побили англичан. На следующий день французы депортировали самолетами дебоширов, а оставшихся предупредили, что посадят.Вован был польщен...
Эти же самая срань держит в застенках по надуманным обвинениям волонтёров. Стряпает дело против Черновол и т. д. Почему я должен им верить на слово в деле Ганзюк?
Они опять что-то состряпают, так как не несут никакой ответственности за клевету и огульные обвинения.
Я не берусь 100% утверждать , что Мангер не вовсе причём , но реально он в этом деле выглядит , как вытянутый за уши и искусственно прицепленный , бо кроме запоздалых (на 3 месяца) слов исполнителя там на Мангера нет ничего и судя по возмущению "активистов" - это "ничего" и собираются представить "высокому суду" ....
КАждая тварь, которая хоть полслова прокацапски вякнет ОБНУЛЯТЬ из политполя. Если хоть одна журнашлюха его вспомнит отправлять этого агента ***** в ростов.
Ватный ЗЕ.УЙ должен последовать за этой агентурной ватной кацапской шоблой *****.
Вся ватная агентурная шобла в унисон лживо по указке с хремля запела что зебот потянул против ваты, хотя на самом деле все наоборот. Потому этих всех лживых ублюдков парашки ***** с украины.
Это все агентурная сеть лживого агрессора, кормится прямо с хремля и картельных нефтедолларов по захваченных агрессией ценах.Козак автор этой лжи и агентурная сетка вся как по команде по козаковски запела. Потому эту всю херь с украины. СПУшников, которые распространяют эту лживую козаковскую херню. Журнашлюхам вломить *****. КАцапский лживый дурак ******** пусть там жену на кухне у себя этим *******.Эта тварь будет повешана в гааге сразу за шойгу за заливание кровью приднестровья.Слипаки сразу за козаком место заработали.
на поруки возьмем, если шо
Никто не расследует и не собирается расследовать зверские убийства российскими террористами и их донбасскими пособниками солдат и офицеров ВСУ.
А откуда такие сведения? И потом какое отношение то что Вы написали имеет к делу Гандзюк?
И потом как дело Романа Беспалого связано с делом Гандзюк тоже хотелось бы от Вас получить информацию.
Во. Не задержалось подтверждение моих слов.
2) По делу Беспалого никогда никакой информации от прокуратуры не было. Очевидно, оно просто лежит "под сукном".
Пусть "гетман" покажет народу личико. Не по телевизору, а в натуре.
Может гетман-то - ненастоящий.
Из разряда как воевать в сирии и украине обстреливая школы и кладбища и говорить что это его противник это делает и пр.
Фуйлу понравилась его новая фишка нападать под видом гумпомощи. Он ее сразу и тут и там, чтобы всем показать какой он понтовый, чтобы все были на ушах и думали "во какой ***** пантовый". Все ради понтов.И нападения.Понты дороже жизни.ПО крайней мере сотней тысяч жизней кацапов.
И селенский такой "о, я тозе так хоцу". "Понты у меня тоже дороже жизни".
Фуйлу просто скучно. Война с украиной это ***** для него развлекуха.ПОявляется какой-то даже адреналин. Фуйло так развлекается ничем не рискуя. А че нет? если дурак дрожит как заяц. Фуйлу нравится как дрожит заяц зебил. А кто бы от такого не кайфовал? Сказал "хух!" и заяц тут же обосрался.Потом опять чето придумал чем ******* зайца и зайцу опять "хух!" и заец тут же сразу побежал по адресу обосраный.
Ну а че дурака так не пугать?
За ганжубас больше дают