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Новости Фото Убийство Гандзюк
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Организаторы - Мангер и Левин: СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко доказать позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получат заслуженное наказание", - заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов

21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

Организаторы - Мангер и Левин: СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк 01
Организаторы - Мангер и Левин: СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк 02
Организаторы - Мангер и Левин: СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк 03

Автор: 

СБУ (20049) Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189) Левин Алексей (69)


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Топ комментарии
+8
Куда делись вопли - караул разваливают дело Ганзюк!?
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27.04.2020 16:23 Ответить
+8
Если бы еще всякие дебилы не велись на заявления всякой срани.
Эти же самая срань держит в застенках по надуманным обвинениям волонтёров. Стряпает дело против Черновол и т. д. Почему я должен им верить на слово в деле Ганзюк?
Они опять что-то состряпают, так как не несут никакой ответственности за клевету и огульные обвинения.
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27.04.2020 17:04 Ответить
+6
І шо, навіть визнання провини Левіна не потрібно для висунення підозри та обвинувачення? То коли Мангера візьмете за грати?
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27.04.2020 16:13 Ответить
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І шо, навіть визнання провини Левіна не потрібно для висунення підозри та обвинувачення? То коли Мангера візьмете за грати?
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27.04.2020 16:13 Ответить
Бо там проти Мангера лише одні бла-бла-бла одного з виконавцев . Причому , слідство відмовлялось надати захисту записи того допита де нібито виконавець ніби то нанякуює на якогось Владислава - це єдине , що почув суддя ... тому й призначив заставу замість аресту .
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27.04.2020 21:49 Ответить
Гордеєва і Паоамарчука вже перестали ліпити в ту купу?
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27.04.2020 16:25 Ответить
Изза роста футин будет вечно нападать.
Фуйло больше жизни любит всякие гнусности. Ну это связано с ростом и прочим. КОгда не может ответить по епалу, он ищет способы отомстить подругому. Потому такой состав характера и такие предпочтения изза роста еще с детства.
Изза этого он любит всякие такие гнусности больше жизни.
И платит огромные деньги на разработки своих любимых игрушек. При пети отрабатывалась технология влияния через минирования всего что можно, от метро до тц, чтобы создать напряжение, панику. Петя это все медийно закрыл и кацапы пришли к выводу, что инструмент не имеет на петю влияния.
Теперь когда трава пересохла у путина поднялось настроение, тестирует новый инструмент что украину можно согнуть поджогами.
И нужно так придумать чтобы никто не подумал что это фуйло, иначе нахера это все.Как в детстве вычислят гарантированно и.. миссия отмщения накроется тазом. Потому скрытность, чтобы гарантированно не показать пальцем важнее всего проекта.

ЛЕчится просто- презумпция репутации. РЕпутация фуйла по гнусностям, первый подозреваемый это фуйло. Значит не нужно разбираться, а сразу(парашка понимает только один язык *******) лепить санкции парашке, и пусть доказывает что репутация фуйла к этому отдельному случаю не имеет отношения.И пусть сам разбирается кто пользуется его репутацией.

Обратно тоже верно, если фуйло болен на гнусности, значит его в детстве ******* как сидорову козу, а он скулил на всю округу.
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27.04.2020 18:35 Ответить
, если фуйло болен на гнусности, значит его в детстве ******* как сидорову козу, а он скулил на всю округу.

Cогласен.
Во время чемпионата по футболу во Франции РФ отослала на матч 300 мастеров кулачного боя , которые побили англичан. На следующий день французы депортировали самолетами дебоширов, а оставшихся предупредили, что посадят.Вован был польщен...
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27.04.2020 21:01 Ответить
Куда делись вопли - караул разваливают дело Ганзюк!?
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27.04.2020 16:23 Ответить
тля, а я очікував від зебілів воплів "а чого так довго розслідували - аж півтора року?" і "де посадки"?
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27.04.2020 16:46 Ответить
Если бы еще всякие дебилы не велись на заявления всякой срани.
Эти же самая срань держит в застенках по надуманным обвинениям волонтёров. Стряпает дело против Черновол и т. д. Почему я должен им верить на слово в деле Ганзюк?
Они опять что-то состряпают, так как не несут никакой ответственности за клевету и огульные обвинения.
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27.04.2020 17:04 Ответить
Ну , допустим , против Левина куча улик , дрогое дело Мангер , который появился в деле через 3 месяца , после того , как исполнители указали на Левина . Та же история с Гордеевым - на него вышли тоже одновременно с тем , как вышли на Левина .
Я не берусь 100% утверждать , что Мангер не вовсе причём , но реально он в этом деле выглядит , как вытянутый за уши и искусственно прицепленный , бо кроме запоздалых (на 3 месяца) слов исполнителя там на Мангера нет ничего и судя по возмущению "активистов" - это "ничего" и собираются представить "высокому суду" ....
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27.04.2020 22:02 Ответить
игор д-----иди проспись,подвиг совершили---в суде опять все развалят,тогда,что ты будешь вякать, портянка ????
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27.04.2020 17:10 Ответить
Портнов, королевские, погребенские и прочая ватная агентурная шобла кормилась и кормится с картельных нефтедолларов, получают тем или иным видом путинские зарплаты. Это агенты агрессора,все эти пи.арьё есть причиной вечной нищеты украины и должны быть все обнулены.Иначе украину ждет забвение под руцким дураком и его вечными приколами голодоморами и прочими.
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27.04.2020 18:33 Ответить
наконец-то
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27.04.2020 16:24 Ответить
По посадкам можно будет судить, а так это пока НИЧЕГО.
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27.04.2020 16:44 Ответить
Портнов - путинятор, первый агент путина, прямо управляется из лживого хремля. УБРАТЬ ЛЖИВОГО ублюдка. ОБНУЛИТЬ ЭТО КАЦАПСКОЕ ЧМО.Чтобы эта чекисткая фамилия больше не звучала в сми и в украине больше никогда.
КАждая тварь, которая хоть полслова прокацапски вякнет ОБНУЛЯТЬ из политполя. Если хоть одна журнашлюха его вспомнит отправлять этого агента ***** в ростов.
Ватный ЗЕ.УЙ должен последовать за этой агентурной ватной кацапской шоблой *****.
Вся ватная агентурная шобла в унисон лживо по указке с хремля запела что зебот потянул против ваты, хотя на самом деле все наоборот. Потому этих всех лживых ублюдков парашки ***** с украины.
Это все агентурная сеть лживого агрессора, кормится прямо с хремля и картельных нефтедолларов по захваченных агрессией ценах.Козак автор этой лжи и агентурная сетка вся как по команде по козаковски запела. Потому эту всю херь с украины. СПУшников, которые распространяют эту лживую козаковскую херню. Журнашлюхам вломить *****. КАцапский лживый дурак ******** пусть там жену на кухне у себя этим *******.Эта тварь будет повешана в гааге сразу за шойгу за заливание кровью приднестровья.Слипаки сразу за козаком место заработали.
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27.04.2020 18:31 Ответить
обнуляй! мы тебе потом на адвоката скинемся!
на поруки возьмем, если шо
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27.04.2020 20:39 Ответить
Это всё разборки между олигархами.

Никто не расследует и не собирается расследовать зверские убийства российскими террористами и их донбасскими пособниками солдат и офицеров ВСУ.
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27.04.2020 16:28 Ответить
Никто не расследует и не собирается расследовать зверские убийства российскими террористами и их донбасскими пособниками солдат и офицеров ВСУ.

А откуда такие сведения? И потом какое отношение то что Вы написали имеет к делу Гандзюк?
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27.04.2020 16:37 Ответить
Как идёт расследование по делу Романа Беспалого ?
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27.04.2020 16:38 Ответить
Я не знаю. Я за ним не слежу. Просветите.
И потом как дело Романа Беспалого связано с делом Гандзюк тоже хотелось бы от Вас получить информацию.
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27.04.2020 16:40 Ответить
Беспалый был солдат; а она - хулиганка.
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27.04.2020 16:46 Ответить
И? Связь их дел в чем?
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27.04.2020 16:54 Ответить
Ни в чём. Речь о том что прокуратура танцует гопака вокруг этой хулиганки, но забила болт на судьбу воинов ВСУ.
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27.04.2020 16:55 Ответить
Просто некоторое время назад и здесь на форуме было много гневных упреков, что власть и силовики сливают дело Гандзюк. Упреки точь в точь созвучны Вашим в отношении Беспалого. Помню вроде даже протесты были. Вот уже и результат досудебного расследования конкретный есть. Вот и поинтересовался откуда у Вас такие сведения что относительно Беспалого ничего не делают. Относительно Гандзюк говорили что тоже ничего не делают. А по факту делали выходит.
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27.04.2020 17:01 Ответить
https://censor.net/news/3191881/trebuem_ot_zelenskogo_obyasneniyi_aktivisty_zayavlyayut_o_slive_dela_gandzyuk_i_sobirayutsya_pod_op

Во. Не задержалось подтверждение моих слов.
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27.04.2020 17:06 Ответить
1) Мне глубоко безразлично расследование "дела Гандзюк". Она пошла служить одному олигарху против другого. Странно было бы если бы её судьба оказалась иной.
2) По делу Беспалого никогда никакой информации от прокуратуры не было. Очевидно, оно просто лежит "под сукном".
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28.04.2020 00:25 Ответить
Я спорить не буду. Честно говоря не слежу за этим делом и что либо определенное наверное сказать не могу. Относительно почему я так спросил - мне просто показалось что переводятся стрелки с одного на другое. Как на форуме частенько бывает. Т.е. комментарий как бы не по теме самой статьи мне показался. Ну а на счет Беспалого будем надеяться, что его дело все таки тоже не "под сукном".
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28.04.2020 00:31 Ответить
Да, покажите живых Антоненко и Кузьменко. Их давно никто не видел.
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28.04.2020 01:23 Ответить
Кто я такой чтобы их показать? Вы собственно об https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/3/7246426/ этом деле ?
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28.04.2020 01:26 Ответить
Да, именно об этом деле. Атака на армию - это был ваш последний шанс на удержание власти. Аваков, похоже, уже свалил в Италию. Бубочку, скорее всего, замочили. Интересные сценарии разворачиваются.
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28.04.2020 01:43 Ответить
Шота конспирологией попахивает. К тому же ничем не подтвержденной. Так и до нибиру с зелеными человечками недалеко.
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28.04.2020 01:46 Ответить
Пусть Бубочка маску снимет прилюдно. Чтобы нарiд удостоверился - это именно он, а не тройник двойника.
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28.04.2020 02:25 Ответить
Вы сами хотя бы поняли, что написали?
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28.04.2020 09:17 Ответить
Вам что непонятно ?
Пусть "гетман" покажет народу личико. Не по телевизору, а в натуре.

Может гетман-то - ненастоящий.
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28.04.2020 12:14 Ответить
Два алкаша прикрывали.
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27.04.2020 16:36 Ответить
Юлька выступит с заявлением о политических преследованиях членов ее партии?
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27.04.2020 16:39 Ответить
В любой неудобной ситуации заявляй о политических репрессиях.
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27.04.2020 16:47 Ответить
Ярославскую православную суку отобрать у него хтз, он его купил на ватные деньги, чтобы там украина не смогла производить танки-чтобы не было проблем с нападением на украину.Этого ****** вообще убрать из бизнес и информационного поля. В ростов чекиста.Производство танков благодаря зедураку это не возможная задача.Дурак максимальное что может это обоссать себе пальцы и больше ничего. Чекисты его перекинули отжимать херсон и подготавливать агентуру для нападения.Тоесть направление сразу сменили после того как стало понятно куда идет зебил.Украине сразу начали рыть яму в этом направлении.
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27.04.2020 18:28 Ответить
СБУшники молодцы. А вот потом: " Заседание отложили неявились,адвокаты,отводы,нет света в суде,судья ушла в декрет," насировское одеяло", тест на кронавирус положительный,дом.арест,эл.браслет,лечиться в Германию...
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27.04.2020 16:49 Ответить
Сам себе ответь - а какое вообще отношение имеют СБУ-шники к обычной уголовке? Может они должны шпионов и диверсантов ловить, а не карманными кражами заниматься?
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27.04.2020 16:55 Ответить
При порохе дело почему-то забрали у полиции и передали в СБУ . То есть реальному заказчику чтобы замять дело.
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27.04.2020 17:00 Ответить
ви, зебіли, хоч би перевірялись гуглем, коли намагаєтесь збрехати... Бо так топорно виходить та ваша брехня...
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27.04.2020 17:25 Ответить
так в тому й то справа, що сама Катя, ще коли була жива, звинувачувала місцевих ментів в пособничестві нападу на неї; і, коли Ю.Луценко приходив до неї в лікарню - просила його змінити підслідність. Що й Луценко зробив: передав слідство з МВС в СБУ. Дофіга інф про цю обставину; і навіть тут, на цензорі є вю Луценка, де він про це розказує.
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27.04.2020 17:23 Ответить
Бла. Бла. Бла
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27.04.2020 16:50 Ответить
Фуйло тестирует свою новую лживую игрушку - нападать под видом гумпомощи.
Из разряда как воевать в сирии и украине обстреливая школы и кладбища и говорить что это его противник это делает и пр.
Фуйлу понравилась его новая фишка нападать под видом гумпомощи. Он ее сразу и тут и там, чтобы всем показать какой он понтовый, чтобы все были на ушах и думали "во какой ***** пантовый". Все ради понтов.И нападения.Понты дороже жизни.ПО крайней мере сотней тысяч жизней кацапов.
И селенский такой "о, я тозе так хоцу". "Понты у меня тоже дороже жизни".

Фуйлу просто скучно. Война с украиной это ***** для него развлекуха.ПОявляется какой-то даже адреналин. Фуйло так развлекается ничем не рискуя. А че нет? если дурак дрожит как заяц. Фуйлу нравится как дрожит заяц зебил. А кто бы от такого не кайфовал? Сказал "хух!" и заяц тут же обосрался.Потом опять чето придумал чем ******* зайца и зайцу опять "хух!" и заец тут же сразу побежал по адресу обосраный.
Ну а че дурака так не пугать?
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27.04.2020 18:26 Ответить
Три года за такое зверское убийство?
За ганжубас больше дают
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27.04.2020 18:45 Ответить
 
 