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Француз пытался нелегально пересечь границу Украины на пути в российский Владивосток, его вернули в Польшу, - ГПСУ. ФОТО

37-летнего гражданина Франции в одно утро задерживали польские и украинские пограничники.

Утром 26 апреля мужчину, который пытался незаконно попасть в Украину задержали пограничники Польши, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ. Польские правоохранители наложили на правонарушителя штраф и проинформировали украинских коллег.

Два часа спустя француз поплыл в Украину через реку Западный Буг. На берегу его встретили пограничники Луцкого отряда. По словам правонарушителя, Украина и Польша были только началом в его длинного путешествия, ведь турист планировал добраться до Владивостока.

На гражданина Франции составили админпротоколы за нарушение государственной границы и пограничного режима, после чего вернули в Польшу.

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Француз пытался нелегально пересечь границу Украины на пути в российский Владивосток, его вернули в Польшу, - ГПСУ 01
Француз пытался нелегально пересечь границу Украины на пути в российский Владивосток, его вернули в Польшу, - ГПСУ 02
Фото: dpsu.gov.ua

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Автор: 

Госпогранслужба (6583) граница (5305) нелегалы (453) Польша (8512) Франция (3545)


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Топ комментарии
+15
А почему он за 80 дней вокруг света отправился без Паспарту ?

Ищите второго !!!
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27.04.2020 17:01 Ответить
+8
Департье ломится, что ли?)))
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27.04.2020 17:01 Ответить
+8
Рванул за дальневосточным гектаром?
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27.04.2020 17:07 Ответить
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Фейерично!
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27.04.2020 17:00 Ответить
Департье ломится, что ли?)))
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27.04.2020 17:01 Ответить
А почему он за 80 дней вокруг света отправился без Паспарту ?

Ищите второго !!!
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27.04.2020 17:01 Ответить
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27.04.2020 17:08 Ответить
И я ++
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27.04.2020 17:16 Ответить
Повязали бедного туриста. Видно скучно стало на карнтине.
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27.04.2020 17:02 Ответить
пропустите его на границе с рацтофской областью пусть наберёца скреп мож поймёт чего в жизни
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27.04.2020 17:04 Ответить
cretin
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27.04.2020 17:07 Ответить
Рванул за дальневосточным гектаром?
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27.04.2020 17:07 Ответить
Ещё один ватный макрон за скрепам пилигримить решил 😀😀😀
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27.04.2020 17:08 Ответить
Сожрал жабу без термообработки и подхватил менингит.Другого объяснения найти не могу.
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27.04.2020 17:27 Ответить
вона оно как, с польши в практически японию токо через киев , да еще и нелегально? сталкер?
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27.04.2020 17:11 Ответить
Дурне якесь.. Люди їдуть туди, де краще.
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27.04.2020 17:20 Ответить
он шел на Одессу, а вышел к Херсону?
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27.04.2020 17:21 Ответить
Совсем белый и горячий,его надо освидетельствовать на вменяемость
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27.04.2020 17:27 Ответить
Во как люди в рашу рвутся!
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27.04.2020 17:31 Ответить
Депардю наслухався. хворобливий..
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27.04.2020 17:40 Ответить
Этот, што-ли ???
Паходу, апять мацкву хотел спалить...
Француз намагався нелегально перетнути кордон України на шляху в російський Владивосток, його повернули до Польщі, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4842
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27.04.2020 17:47 Ответить
Скоро на всех кацапских каналах: «массовая иммиграция европейцев в Россию началась» «Россия готова дать политическое убежище гражданам Европы и Америки» «Украинские фашисты не допускают жителей Европы в Россию массово расстреливая их на границе»
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27.04.2020 17:49 Ответить
Оказывается не единым Депардье больна французская Республика.
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27.04.2020 17:56 Ответить
М-да... А на владивастоки нонче крупные жабы уродились. Аж по 5 рублев ! Не то у нас -- по 3 гривни...
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27.04.2020 17:59 Ответить
а шо робити якшо граніца на замку?
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27.04.2020 18:06 Ответить
этож скока до владивостока болот встретится, со вкусным содержимым....
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27.04.2020 18:10 Ответить
лошара
Француз намагався нелегально перетнути кордон України на шляху в російський Владивосток, його повернули до Польщі, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 937
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27.04.2020 18:54 Ответить
парень влюбился, ехал к девочке во Владик.
Учитесь добиваться своего.
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27.04.2020 19:40 Ответить
Трансевразийский анабазис влюбленного идиота? Не верю.Скорее всего прощупывал границы.
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27.04.2020 19:48 Ответить
 
 