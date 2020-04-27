Француз пытался нелегально пересечь границу Украины на пути в российский Владивосток, его вернули в Польшу, - ГПСУ. ФОТО

37-летнего гражданина Франции в одно утро задерживали польские и украинские пограничники.

Утром 26 апреля мужчину, который пытался незаконно попасть в Украину задержали пограничники Польши, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ. Польские правоохранители наложили на правонарушителя штраф и проинформировали украинских коллег.

Два часа спустя француз поплыл в Украину через реку Западный Буг. На берегу его встретили пограничники Луцкого отряда. По словам правонарушителя, Украина и Польша были только началом в его длинного путешествия, ведь турист планировал добраться до Владивостока.

На гражданина Франции составили админпротоколы за нарушение государственной границы и пограничного режима, после чего вернули в Польшу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В акватории Черного моря пограничники обнаружили километровую сеть с краснокнижным уловом. ВИДЕО





Фото: dpsu.gov.ua

Также смотрите: Контрразведка СБУ блокировала канал переправки нелегалов из Азии в Румынию. ФОТО