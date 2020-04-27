Почти 400 допросов, 200 обысков, 90 экспертиз и следственных действий, - Офис Генпрокурора отчитался о расследовании дела Гандзюк. ИНФОГРАФИКА

Замгенпрокурора Алексей Симоненко заявил, что правоохранителям понадобилось около 40 дней после возобновления предварительного расследования для его завершения в деле об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом Симоненко заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Около 40 дней с момента восстановления досудебного расследования понадобилось следователям и прокурорам, чтобы получить новые доказательства, систематизировать материалы дела и закончить досудебное расследование. За сегодняшним отчетом стоит тяжелая ежедневная работа нескольких десятков следователей прокуроров, оперативников СБУ и других ведомств. Было проведено почти 400 допросов, около 200 обысков и временных доступов, выполнены более 90 экспертиз и следственных экспериментов, проанализированы десятки тысяч телефонных соединений. Мы не считаем сотни часов, которые провели прокуроры в судах", - рассказал он.

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Следствие считет Мангера главным заказчиком нападения на Гандзюк, в результате которого активистка умерла, а организатором убийства был представитель банды "москалей" Алексей Левин.

"В отношении подозреваемых действуют избранные судом меры пресечения: залог в отношении руководителя областного совета Владислава Мангера в размере 1,15 млн грн и содержания под стражей в отношении экстрадированного в Украину (из Болгарии) Алексея Левина", - отметил Симоненко.













Также в Офисе Генпрокурора напомнили, что исполнители преступления – Сергей Торбин, Владимир Васянович, Никита Грабчук, Виктор Горбунов и Вячеслав Вишневский – уже осуждены на разные сроки в июне 2019 года.

По словам Симоненко, расследование убийства Гандзюк, привлекло внимание Офиса генпрокурора и СБУ к другим правонарушениям на Херсонщине, в частности тем, о которых говорила Екатерина Гандзюк: "тесная связь власти всех уровней с вымогателями, рейдерами и другими представителями преступного мира" .

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Поэтому в январе была проведена спецоперация в Херсоне и разоблачена преступная организация, участниками которой оказались лица, причастные к нападению на Екатерину Гандзюк.

В указанном производстве 13 лицам сообщено о подозрении, расследование этих фактов продолжается, добавил Симоненко.

Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

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16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).