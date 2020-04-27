Начальник управления Нацполиции в Запорожье попался на систематических взятках за оформление разрешений на оружие, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность начальника управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской области, который систематически требовал деньги за выдачу разрешений на оружие.

По предварительной версии следствия, полковник полиции наладил схему вымогательства неправомерной выгоды за предоставление разрешений на охотничье гладкоствольное, нарезное оружие и на право хранения, ношения устройств для отстрела резиновых пуль травматического действия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. "Такса" полицейского составляла 6000 гривен за предоставление одного разрешения.

Оперативники СБУ задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности полицейского.

Полковник, в частности, требовал от местного жителя 30 тысяч гривен за предоставление разрешений на пять единиц гладкоствольного и травматического оружия. Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения второй части взятки в сумме 24 тысячи гривен.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

Разоблачение чиновника проводилось совместно со следователями Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области.

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