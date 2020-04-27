Начальник управления Нацполиции в Запорожье попался на систематических взятках за оформление разрешений на оружие, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность начальника управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской области, который систематически требовал деньги за выдачу разрешений на оружие.
По предварительной версии следствия, полковник полиции наладил схему вымогательства неправомерной выгоды за предоставление разрешений на охотничье гладкоствольное, нарезное оружие и на право хранения, ношения устройств для отстрела резиновых пуль травматического действия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. "Такса" полицейского составляла 6000 гривен за предоставление одного разрешения.
Оперативники СБУ задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности полицейского.
Полковник, в частности, требовал от местного жителя 30 тысяч гривен за предоставление разрешений на пять единиц гладкоствольного и травматического оружия. Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения второй части взятки в сумме 24 тысячи гривен.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.
Разоблачение чиновника проводилось совместно со следователями Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области.
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Кому то лень оформлять разрешение, кто то считает что это большая проблема, поэтому просто покупают такой себе "пакет": оружие+разрешение.
Наиболее актуально при покупке травматики (все таки судей, депутатов, ранговых чиновников, дружинников и журналистов не так уж и много)...
Естественно, перепадает и блюстителям порядка.
А по большому счету: неделя времени и 800 гривен денег и все готово.
Сами уроды торгуют разрешениями и еще имеют наглость рот открывать, быдлота.
Собственно никогда целенаправленно не носил/вози с собой оружие для самообороны: только в тир или на стрельбище.
Но я повторюсь: не ментовские инструкции и приказы, должны регулировать вопросы связанные с обращением оружия, а Закон.
PS
BR-99 после 1000-2000 выстрелов тупо начинает рассыпаться.
45ACP, 357Magnum, 44Magnum...
Хватит и на 150 килограммового пьяного жлоба.
Я немного в курсе законодательства США (федерального).
А в Украине нет даже элементарного закона про оборот гражданского оружия.
Не установлено законом кто и что может приобретать, хранить, перемещать, что есть самооборона, каковы пределы самообороны и многое другое.
Вместо этого, есть непонятные приказы и инструкции МВД.
Минимизирует вероятность попадания оружия в руки всевозможных психопатов и потенциальных преступников.
у нас если разрешат - то наваяют через задницу, взяв ото всех понемногу.
а еще из новостей знаю господина Пугачева, который палил в полицейскую бегающую вокруг машины с несколькими тяжелыми ранениями, и почему то умершую только спустя какое то время.
прекрасно знаю даже что при попадании в туловище - человек еще продолжает размахивать топором и бегать за участковым, в состоянии белой горячки.
вобщем наслышан из первых рук, так сказать.
ну разве на глушняк сразу ,
под наркотой или клифом эт отдельнаяя тема , не все обколотые или бухие ходят
за ублюдка пугачева - полицейская умерла быстро
а вобще , для пуль все досигаемы