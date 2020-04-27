Руководитель госпредприятия пытался за взятку получить премию от Госагентства по управлению зоной отчуждения. ФОТО

САП, НАБУ и СБУ поймали руководителя госпредприятия на попытке дать взятку руководителю Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службы силовых ведомств.

"Следствие задокументировало, что генеральный директор (госпредприятия. — Ред.) передал и.о. председателя ГАЗО 210 тыс. грн в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премии более чем 430 тыс. грн. Расследование указанных фактов детективы Национального бюро осуществляют с марта 2020 года", — сказано в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Генеральному директору инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 УК Украины, то есть предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", — добавляют в пресс-службе САП.

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В СБУ уточняют, что получили информацию о попытке подкупа от руководителя ГАЗО, при этом о руководителе говорят в женском роде.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госпредприятий предложили председателю агентства начислять им ежеквартальные премии в размере до 500 000 гривен, 50% из которых обещали передавать ей. Председатель сразу сообщила о коррупционном предложение в Службу безопасности Украины и помогала разоблачить злоумышленников", — сказано в их сообщении.

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Пресс-служба ГАЗО добавляет, что взятку пытались дать не теперешнему руководителю Агентства, а его предшественнику.

"Правоохранительные органы ознакомились с документами, которые могут быть связаны с возможным совершением правонарушения по статье 369 Уголовного Кодекса Украины одним из бывших руководителей ГАЗО и руководителем государственного предприятия, входящего в сферу управления Агентства", — сообщает она.



