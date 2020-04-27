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Руководитель госпредприятия пытался за взятку получить премию от Госагентства по управлению зоной отчуждения. ФОТО

Руководитель госпредприятия пытался за взятку получить премию от Госагентства по управлению зоной отчуждения. ФОТО

САП, НАБУ и СБУ поймали руководителя госпредприятия на попытке дать взятку руководителю Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службы силовых ведомств.

"Следствие задокументировало, что генеральный директор (госпредприятия. — Ред.) передал и.о. председателя ГАЗО 210 тыс. грн в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премии более чем 430 тыс. грн. Расследование указанных фактов детективы Национального бюро осуществляют с марта 2020 года", — сказано в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Генеральному директору инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 УК Украины, то есть предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", — добавляют в пресс-службе САП.

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В СБУ уточняют, что получили информацию о попытке подкупа от руководителя ГАЗО, при этом о руководителе говорят в женском роде.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госпредприятий предложили председателю агентства начислять им ежеквартальные премии в размере до 500 000 гривен, 50% из которых обещали передавать ей. Председатель сразу сообщила о коррупционном предложение в Службу безопасности Украины и помогала разоблачить злоумышленников", — сказано в их сообщении.

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Пресс-служба ГАЗО добавляет, что взятку пытались дать не теперешнему руководителю Агентства, а его предшественнику.

"Правоохранительные органы ознакомились с документами, которые могут быть связаны с возможным совершением правонарушения по статье 369 Уголовного Кодекса Украины одним из бывших руководителей ГАЗО и руководителем государственного предприятия, входящего в сферу управления Агентства", — сообщает она.

Руководитель госпредприятия пытался за взятку получить премию от Госагентства по управлению зоной отчуждения 01
Руководитель госпредприятия пытался за взятку получить премию от Госагентства по управлению зоной отчуждения 02

Автор: 

НАБУ (4233) взятка (6185) правоохранительные органы (2970) СБУ (20053) силовики (2799) САП (2079) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (23)


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Бывший руководитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения 35-летняя Екатерина Павлова также является фигуранткой расследования НАБУ о продаже должностей офисом президента.
Пока она там "руководила" лес разгорался все сильнее.
Руководитель госпредприятия пытался за взятку получить премию от Госагентства по управлению зоной отчуждения - Цензор.НЕТ 3932
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27.04.2020 18:53 Ответить
Фигасе... ТП-инстаграмщица руководила Зоной отчуждения. Дожились...
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27.04.2020 19:54 Ответить
а когда посадят?
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27.04.2020 18:56 Ответить
А хто з них нагороди продавав ?
Руководитель госпредприятия пытался за взятку получить премию от Госагентства по управлению зоной отчуждения - Цензор.НЕТ 1336
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27.04.2020 18:59 Ответить
Списьки хереналы саставляють аднака.
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27.04.2020 23:12 Ответить
http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/sergij-kalashnik-nulova-tolerantnist-do-proyaviv-koruptsiji-v-sistemi-dazv-zaporuka-rozvitku-zoni-vidchuzhennya.html Пресс-служба ГАЗО добавляет, что взятку пытались дать не теперешнему руководителю Агентства, а его предшественнику.Источник: https://censor.net/p3191911 вот за сотрудничество с силовиками и сняли.
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27.04.2020 19:44 Ответить
премии выписывают, чтобы взятки не брали и не совершали преступлений. -т.к. любой украинец по умолчанию взяточник.
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28.04.2020 10:46 Ответить
 
 