СБУ задержала двух наемников РФ, подорвавших шесть мостов на Донбассе. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы "ЛНР" Валерия Бергмана по кличке "Немец", причастной к ряду диверсионных актов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа "Немца" захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонита. Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской, еще два моста в Лисичанске были заминированы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 8 сентября 2019 года служащие СБУ и Нацполиции задержали Бергмана в районе Лисичанска. Во время следственных действий он предоставил обличительные показания. В частности, правоохранители получили от "Немца" подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположении тайников со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы.

С октября 2019 года по апрель 2020-го было ликвидировано на территории Луганской и Донецкой областей несколько тайников "группы Бергмана". Из тайников изъято, в частности, самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества, что составляет почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ- 25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки "Star model B", 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2, более 2 тысяч боевых патронов различного калибра.

В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух активных участников "группы Бергмана", которые признали свою вину в совершении террористических актов. Сейчас обоим боевикам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

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