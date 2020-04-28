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СБУ задержала двух наемников РФ, подорвавших шесть мостов на Донбассе. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы "ЛНР" Валерия Бергмана по кличке "Немец", причастной к ряду диверсионных актов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа "Немца" захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонита. Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской, еще два моста в Лисичанске были заминированы", - говорится в сообщении.

СБУ задержала двух наемников РФ, подорвавших шесть мостов на Донбассе 01

Как отмечается, 8 сентября 2019 года служащие СБУ и Нацполиции задержали Бергмана в районе Лисичанска. Во время следственных действий он предоставил обличительные показания. В частности, правоохранители получили от "Немца" подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположении тайников со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы.

С октября 2019 года по апрель 2020-го было ликвидировано на территории Луганской и Донецкой областей несколько тайников "группы Бергмана". Из тайников изъято, в частности, самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества, что составляет почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ- 25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки "Star model B", 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2, более 2 тысяч боевых патронов различного калибра.

СБУ задержала двух наемников РФ, подорвавших шесть мостов на Донбассе 02

В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух активных участников "группы Бергмана", которые признали свою вину в совершении террористических актов. Сейчас обоим боевикам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

СБУ задержала двух наемников РФ, подорвавших шесть мостов на Донбассе 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБшники пытали украинского пограничника на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ

Автор: 

СБУ (20053) Донбасс (26957) наемники рф (2093)


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Топ комментарии
+43
На обмен сразу на таксистов
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28.04.2020 10:07 Ответить
+29
скорей 2-х на одного таксиста
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28.04.2020 10:10 Ответить
+16
ЗЕ меняет 1 к 100. Так что нужно еще наловить 98 подрывников и убийц чтобы выменять на одного таксиста или дезертира
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28.04.2020 10:23 Ответить
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На обмен сразу на таксистов
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28.04.2020 10:07 Ответить
скорей 2-х на одного таксиста
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28.04.2020 10:10 Ответить
За тебя пятерых таксистов дадут! Потом одного из наемников на тебя поменяем, может быть. А может просто забудем, что ты такое было.
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28.04.2020 10:13 Ответить
ЗЕ меняет 1 к 100. Так что нужно еще наловить 98 подрывников и убийц чтобы выменять на одного таксиста или дезертира
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28.04.2020 10:23 Ответить
Скорее на запчасть от Победы М-20.
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28.04.2020 10:41 Ответить
Казнить на площади разрывая тракторами! И транслировать по телевизору! Кацапы мразь! ничего святого!!!
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28.04.2020 10:15 Ответить
Ну зачем так жестоко, взять в аренду в США электростул и все...
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28.04.2020 10:55 Ответить
🤡🤢🎪🤫Это ж наши люди ,повстанцы ! Мир в глазах ***** ! Платформа примирения !
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28.04.2020 10:26 Ответить
БЕРГМАНА ?? КАКОЙ он немец ?? он соотечественник зеленого оманского осла !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.04.2020 10:48 Ответить
Він казадойч з Німеччини , вони тут всі путіноіди , Украіну ненавидять ... а питаєшь чому ? Не можуть внятно пояснити
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28.04.2020 11:24 Ответить
Не хватает синей изоленты..
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28.04.2020 11:13 Ответить
Шесть лет ловят эту мразоту,а за зонах они чалятся?
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28.04.2020 11:14 Ответить
Их взяли давно,выпотрошили,а теперь выставляют на обмен.Нужно своих вызволять.Плохо ,что буряты не попадаются.
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28.04.2020 10:10 Ответить
Буряты, *****, хитрые, их лучше шквареными в полях находить!
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28.04.2020 10:14 Ответить
Похоже на левандос. Все очень показательно включая ленточку!
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28.04.2020 10:12 Ответить
почему у них зелёные балаклавы? они тоже из этой команды Зе +1 ??
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28.04.2020 10:15 Ответить
Помню как мост взорвали на Северодонецк в районе водной станции.....на тот момент были в укрытии в погребе..камни с моста прилетели за 700 метров и побили шифер на крыше..те кто жили ближе.. у тех обсыпалась кирпичная обложка домов...
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28.04.2020 10:16 Ответить
Бергман...? По кличке Немец...? Ню-ню...
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28.04.2020 10:18 Ответить
Именно так. Бергман - распространенная у меннонитов фамилия, а меннонитов считают немцами, хотя правильнее было бы - отмеченные голландцы.
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28.04.2020 10:24 Ответить
Онемеченные.
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28.04.2020 10:25 Ответить
Голландцы!? Фффуууххх... Отошло...А то мне послышалось "маланцы"...))
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28.04.2020 10:28 Ответить
повстанцы))
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28.04.2020 10:43 Ответить
И гиоргиевская ленточка.... Трогательно до слёз!
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28.04.2020 10:26 Ответить
Бубочка виміняє на проституток і ЗЕКів)))
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28.04.2020 10:30 Ответить
Поймались таки.особенно умиляет наличие 3х отмычек и двух ленточек.вкупе с рулеткой.эдакий джентельменский набор современного подрывника.
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28.04.2020 10:53 Ответить
Отмычки то на хера им?мосты вскрывать?
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28.04.2020 10:55 Ответить
вот это наш мост через Ворсклу . в крайних опорах ( или как оно там называется ) которые ближе к берегу . помещения с железными дверками . закрытые на замок . для чего они не знаю но думаю есле взрывчатку заложить именно там то эффект от взрыва будет сильнее чем просто прикрепить к опоре . стало быть отмычка дле террорюги вещь не лишняя
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28.04.2020 11:52 Ответить
до Другої Світової всі мости в європейській частині СРСР були заміновані і з охороною - місце закладки вибухівки визначалося ще при будівництві. Але перед самою війною їх всі розмінували - бо Красна Армія воювати збиралася тільки на чужій територіїї…
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28.04.2020 14:55 Ответить
Понятно.
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28.04.2020 15:51 Ответить
СБУ затримала двох найманців РФ, які підірвали шість мостів на Донбасі - Цензор.НЕТ 4894
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28.04.2020 11:52 Ответить
А ленточка там зачем? Не хватает только фото с портретом путена, прижатая к груди в области сердца!
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28.04.2020 11:09 Ответить
Найбільший для нас ворог це - путін, медведчук, опзж та інша проросійська нечисть !!! Потрібно ніколи про це не забувати !!! І знищувати її всіма можливими способами !!!
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28.04.2020 12:51 Ответить
Я взагалі не розумію, що зараз заважає напорушувати купу кримінальних справ на медведчука і КО і арештувати його !!! Потім шантажувати ним путіна !!! У мене питання до СБУ вам не вистачає знань і вмінь це зробити ??? Візьміть мене до себе на роботу і я зроблю це за вас !!!
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28.04.2020 12:56 Ответить
Была б моя воля,по принципу нет человека нет проблем,тихо в лесу,прикопать или собакам скормить...
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28.04.2020 15:00 Ответить
Для искупления вины, пусть крымский мост подорвут, раз они спецы. А если получится, то пущай идут на все четыре.
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28.04.2020 15:19 Ответить
завтра выложат все в другом порядке ..пистолеты патроны и и ленточька и напишут что еще 2ух поймалииии хахахаха симуляция бурной деятельности
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28.04.2020 16:08 Ответить
Балалайку с лаптями забыли положить
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28.04.2020 17:03 Ответить
Ну если там и рулетка была - это значит точно террористы!
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28.04.2020 17:26 Ответить
ТАК КОГДА В ПИТЕРЕ ВЗРЫВАТЬ МОСТЫ БУДЕМ !!!???
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28.04.2020 18:22 Ответить
Расстрелять, а лучше-повесить!!!
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29.04.2020 06:39 Ответить
 
 