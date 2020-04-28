Комендантский час и блокпосты на въезде: из-за вспышки коронавируса в селе Заря на Ривненщине усилили карантин. ФОТОрепортаж

В Ривненской области из-за вспышки COVID-19 в селе Заря, где сейчас 28 человек инфицированы коронавирусом, на въездах установили три блокпоста.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"Три контрольно-пропускных пункта из-за вспышки коронавируса установили в селе Заря Ривненского района. Здесь действует особый режим въезда и выезда из населенного пункта, дежурят патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они проводят температурный скрининг, информационно-разъяснительную работу. На постах дезинфицируют транспортные средства, которые доставляют продукты питания и лекарства", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине COVID-19 подтвержден у 109 медработников, - ОГА

Также сообщается, что товары первой необходимости местные жители могут приобрести в 18 торговых точках на территории села. Также здесь работают две аптеки.

Десять других въездов и выездов из населенного пункта сейчас заблокированы.

Кроме того, в населенном пункте усилены и другие карантинные ограничения. Так, на местных дорогах движение транспорта ограничено, кроме специального и определенного. С 20.00 до 8.00 в пределах населенного пункта запрещено передвижение граждан и движение транспорта. Рекомендуется объезд населенного пункта, в случае невозможности, будет обеспечен транзит без остановок через село.

Количество больных COVID-19 в Заре 28 человек. Четыре человека госпитализированы, у 24 - легкое или среднее состояние тяжести. Именно поэтому на внеочередном заседании областной техногенно-эпидемической и чрезвычайной комиссии решено усилить карантин в селе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тысячи ресторанов закрыты, а "Коля-котлета" кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, вам адрес подсказать? - журналистка "1+1" Мосейчук







По состоянию на утро 28 апреля на Ривненщине зафиксированы 556 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выявлены 18 новых инфицированных COVID-19. 14 случаев - летальные.