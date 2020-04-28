СБУ на Днепропетровщине пресекла производство контрафактных сигарет: изъято товара на 97 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Днепропетровской области масштабное производство контрафактных сигарет.

Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что организаторы производства реализовывали свою продукцию по всей территории страны, а также вывозили контрабандным путем в страны ЕС.

Во время обысков в производственных помещениях и на складах оперативники СБУ обнаружили более 12 тысяч коробок с почти 6 млн пачек с поддельными сигаретами под видом известных мировых брендов.

По оценкам экспертов, стоимость изъятой продукции составляет 97,2 млн гривен.

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