СБУ на Днепропетровщине пресекла производство контрафактных сигарет: изъято товара на 97 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Днепропетровской области масштабное производство контрафактных сигарет.
Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что организаторы производства реализовывали свою продукцию по всей территории страны, а также вывозили контрабандным путем в страны ЕС.
Во время обысков в производственных помещениях и на складах оперативники СБУ обнаружили более 12 тысяч коробок с почти 6 млн пачек с поддельными сигаретами под видом известных мировых брендов.
По оценкам экспертов, стоимость изъятой продукции составляет 97,2 млн гривен.
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+3 Edgar Degas
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+3 Nikolay Bilyi
показать весь комментарий28.04.2020 14:18 Ответить Ссылка
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