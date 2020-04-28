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СБУ на Днепропетровщине пресекла производство контрафактных сигарет: изъято товара на 97 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Днепропетровской области масштабное производство контрафактных сигарет.

Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что организаторы производства реализовывали свою продукцию по всей территории страны, а также вывозили контрабандным путем в страны ЕС.

Во время обысков в производственных помещениях и на складах оперативники СБУ обнаружили более 12 тысяч коробок с почти 6 млн пачек с поддельными сигаретами под видом известных мировых брендов.

По оценкам экспертов, стоимость изъятой продукции составляет 97,2 млн гривен.

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СБУ на Днепропетровщине пресекла производство контрафактных сигарет: изъято товара на 97 млн 01
СБУ на Днепропетровщине пресекла производство контрафактных сигарет: изъято товара на 97 млн 02
СБУ на Днепропетровщине пресекла производство контрафактных сигарет: изъято товара на 97 млн 03
СБУ на Днепропетровщине пресекла производство контрафактных сигарет: изъято товара на 97 млн 04
СБУ на Днепропетровщине пресекла производство контрафактных сигарет: изъято товара на 97 млн 05
СБУ на Днепропетровщине пресекла производство контрафактных сигарет: изъято товара на 97 млн 06

контрафакт (248) СБУ (20053) сигареты (867) Днепропетровская область (4090)


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Топ комментарии
+5
вчера только узнали, что там сигаретчики балуются левым табаком!!! это му производству, сто пудов не один год!!
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28.04.2020 14:11 Ответить
+3
И что такого?просто бизнес по производству сигарет,единственное преступление - путинский тедис здесь не при делах,как и те кому он платят взятки.
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28.04.2020 14:12 Ответить
+3
Положено раз в год его "находить".
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28.04.2020 14:18 Ответить
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вчера только узнали, что там сигаретчики балуются левым табаком!!! это му производству, сто пудов не один год!!
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28.04.2020 14:11 Ответить
Положено раз в год его "находить".
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28.04.2020 14:18 Ответить
И что такого?просто бизнес по производству сигарет,единственное преступление - путинский тедис здесь не при делах,как и те кому он платят взятки.
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28.04.2020 14:12 Ответить
Разве производство контрафактных сигарет угрожает безопасности страны? Это занятие для СБУ с применением тактикульных человечков? Или всё-таки вместо проституток и сигаретных баронов заняться террористами и международной организованной преступностью?
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28.04.2020 14:19 Ответить
А слабо раздать курильщикам?(вопрос риторический).
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28.04.2020 14:19 Ответить
Зараз цигарки ще в ціні підскочуть. Добре, що я кинув палити
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28.04.2020 14:23 Ответить
Питання на засипку - Те що вилучене,на 97 млн. гривень,воно потім куди дівається???
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28.04.2020 14:33 Ответить
Афигеть ! фСБУ трудится!
Теперь Украина в безопасности!
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28.04.2020 14:40 Ответить
Не играйтесь падлюки с ценами на курево и водку, и не нужно будет никого пресекать
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28.04.2020 14:53 Ответить
вот бы было офуенно прочитать новость . как эти все сигареты развезли на передовой и по всем казармам и частям военным ,и просто показали как раздавали всем желающим лично эти все ящики! пусть курят кто курит! а не поступили как в ********* уничтожать продукты и контрабанду зря( сам не гам и другому не дам як кажуть) вот это был бы флеш моб! надеюсь мозгов хватит до такого додуматься у кого нибудь хоть иногда....
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28.04.2020 15:24 Ответить
1кому то не забашляли 2 судьба тих сигарет останется неизвесной. 3 90млн, это неуплаченный акциз и налог а не стоимость, тоесть украденые у государства деньги 4 раньше никто об этом не знал и никто не крышевал. 5 виноват ваня сторож. 6 если в этом амешаны силовики, а это 100%. статья будет "превышение служ. полномочий и не более
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29.04.2020 14:49 Ответить
 
 