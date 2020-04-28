Коммерсанты из Кривого Рога поставляли в ВСУ смазочные материалы низкого качества, а военный чиновник закрывал на это глаза, - СБУ. ФОТО

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему присвоения государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, установлено, что в течение 2015-2017 годов между Министерством обороны Украины, в лице руководителя одного из центральных управлений Вооруженных сил Украины в Киеве, и коммерческой структурой Кривого Рога был заключен ряд договоров. Коммерсантам была предоставлена ​​"протекция" в рамках договоров на поставку МО смазочных средств на общую сумму более 33 миллионов гривен, изготавливаемых подрядчиком по собственным техническим условиям.

Правоохранители задокументировали, что коммерсанты поставили в Вооруженные силы Украины смазочные материалы существенно более низкой категории качества, чем указано в условиях закупки, и соответственно значительно дешевле.

Несмотря на несоответствие условиям качества продукции, поставщики внесли в официальную документацию заведомо ложные сведения о реальной стоимости материалов. Установлено, что только в рамках выполнения одной из сделок коммерсанты нанесли государственным интересам ущерб в размере более чем 1 млн гривен, что подтверждено соответствующими экспертизами.

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Во время проведения обысков у чиновника ВСУ и руководства коммерческой структуры правоохранители изъяли дополнительные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства представителю Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), а руководителю коммерческой структуры - по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению незаконной сделки осуществлялась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и Прокуратуры Днепропетровской области.

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