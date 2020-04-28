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Коммерсанты из Кривого Рога поставляли в ВСУ смазочные материалы низкого качества, а военный чиновник закрывал на это глаза, - СБУ. ФОТО

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему присвоения государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, установлено, что в течение 2015-2017 годов между Министерством обороны Украины, в лице руководителя одного из центральных управлений Вооруженных сил Украины в Киеве, и коммерческой структурой Кривого Рога был заключен ряд договоров. Коммерсантам была предоставлена ​​"протекция" в рамках договоров на поставку МО смазочных средств на общую сумму более 33 миллионов гривен, изготавливаемых подрядчиком по собственным техническим условиям.

Правоохранители задокументировали, что коммерсанты поставили в Вооруженные силы Украины смазочные материалы существенно более низкой категории качества, чем указано в условиях закупки, и соответственно значительно дешевле.

Несмотря на несоответствие условиям качества продукции, поставщики внесли в официальную документацию заведомо ложные сведения о реальной стоимости материалов. Установлено, что только в рамках выполнения одной из сделок коммерсанты нанесли государственным интересам ущерб в размере более чем 1 млн гривен, что подтверждено соответствующими экспертизами.

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Во время проведения обысков у чиновника ВСУ и руководства коммерческой структуры правоохранители изъяли дополнительные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства представителю Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), а руководителю коммерческой структуры - по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению незаконной сделки осуществлялась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и Прокуратуры Днепропетровской области.

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Коммерсанты из Кривого Рога поставляли в ВСУ смазочные материалы низкого качества, а военный чиновник закрывал на это глаза, - СБУ 01
Коммерсанты из Кривого Рога поставляли в ВСУ смазочные материалы низкого качества, а военный чиновник закрывал на это глаза, - СБУ 02

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Автор: 

Кривой Рог (1406) Минобороны (9426) СБУ (20053) ВСУ (6699) Днепропетровская область (4090)


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Топ комментарии
+19
У Кривому Розі усе низької якості, здається - мастила, клоуни, президенти .........
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28.04.2020 16:38 Ответить
+15
Этот ?

Коммерсанты из Кривого Рога поставляли ВСУ смазочные материалы низкого качества, а военный чиновник закрывал на это глаза, - СБУ - Цензор.НЕТ 7272
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28.04.2020 16:39 Ответить
+10
"установлено, что в течение 2015-2017 годов"
Источник:https://censor.net/p3192141
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28.04.2020 16:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
У Кривому Розі усе низької якості, здається - мастила, клоуни, президенти .........
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28.04.2020 16:38 Ответить
"установлено, что в течение 2015-2017 годов"
Источник:https://censor.net/p3192141
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28.04.2020 16:44 Ответить
)))там еще было сливочное масло, сходи в туалет с большой ложкой, проверить качество.
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28.04.2020 17:13 Ответить
Та я не голодаю.
Доедай и масло.
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28.04.2020 17:15 Ответить
это дело касается танков 17 бригады, которые заглохли и не заводились И как оказалось МО заключили контракт с поставщиком на масло не той марки.
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28.04.2020 19:08 Ответить
Этот ?

Коммерсанты из Кривого Рога поставляли ВСУ смазочные материалы низкого качества, а военный чиновник закрывал на это глаза, - СБУ - Цензор.НЕТ 7272
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28.04.2020 16:39 Ответить
Маліновий пінжак на йому краще сидить.
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28.04.2020 16:40 Ответить
Ето уже Свинарчуки зеленского или еще Порошенка?
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28.04.2020 16:39 Ответить
"..установлено, что в течение 2015-2017 годов.."
Папередники.
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28.04.2020 16:41 Ответить
Это свинарчуки вилкула-старшего.
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28.04.2020 17:14 Ответить
Неплохой домик у военного чиновника, судя по фото.
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28.04.2020 16:40 Ответить
Зеліни послідовники-землячки. Впарити якесь фуфло і сказати що так і було.
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28.04.2020 16:42 Ответить
Блін! І знову Кривий Ріг, і знову фуфло. Ну скільки ж можна!
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28.04.2020 16:43 Ответить
"установлено, что в течение 2015-2017 годов" Ото ж.
Источник:https://censor.net/p3192141
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28.04.2020 16:45 Ответить
І що це мінє, зебіле? Що від цього Кривий Ріг перестає бути джерелом лайна в Україні?
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28.04.2020 17:09 Ответить
Так, ты с Кривого Рога?
Ой, как же тебе не повезло...
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28.04.2020 17:18 Ответить
З криворізьким вилупком Україні дійсно не пощастило. Але тобі, москалю, то буде слабка втіха. Хоч маскуйся під американця, хоч під наш прапор.
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28.04.2020 18:12 Ответить
Засадить за граты и кормить только этим т.н. смазочным маслом всю оставшуюся жизнь.
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28.04.2020 16:49 Ответить
Ну і? Одне було в 15-17-х, інше в 19-му. І все Кривий Ріг. Екологія там така, чи що?
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28.04.2020 16:49 Ответить
Криворчуки?
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28.04.2020 16:52 Ответить
Кривомізки.
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28.04.2020 17:01 Ответить
І чьому цей ріг такий кривий?! Впрочєм,як і його вирождєнєц, бубка хрипата...?
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28.04.2020 16:58 Ответить
стільки неякісного лайна з Кривого Рогу!
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28.04.2020 17:00 Ответить
а де якісне лайно? У Львові? 🙂
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28.04.2020 19:10 Ответить
15-17 год не интересно..это в эпоху шоколадного материализма.Что - нибудь зелёное есть?
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28.04.2020 17:05 Ответить
тобто, країна по вінця у зеленому лайні, а ти питаєш, чи є щось зелене?
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28.04.2020 17:08 Ответить
Когда столько спецов по дерьму я стою в сторонке.
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28.04.2020 17:11 Ответить
а де та сторонка, де немає зеленого лайна, розкажи
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28.04.2020 17:33 Ответить
По ходу, зелене в тебе в голові ,а що то, чи лайно,чи шмарклі, вирішуй сам.
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28.04.2020 17:11 Ответить
Ещё один с сантехнической душонкой.
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28.04.2020 17:13 Ответить
Красавцы, оба два, я про дерьмо не пишу, так, что обменивайтесь своими фантазиями друг с другом.
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28.04.2020 17:16 Ответить
Бо ти його їсиш, москалю
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28.04.2020 17:21 Ответить
Повторю ещё раз. Меня не интересует твоя ни политическая ,ни натуральная копрофилия.
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28.04.2020 17:25 Ответить
Тільки роздуплилися, а дизельні масла , які при 60 градусах ставали водою і на яких поклали купу двигунів!? Скільки писалося рапортів, робили за свій рахунок аналізи в ******** лабараторіях, які цілком прямо заявляли-це в двигун лити категорично не можна (ІХП).... приїхали ПММ-щики на гравіцапі совдеповський, "зробили" аналіз пробірками довоєнної давнини, заодно перевірили ведення документації по службі, написали акт по службі, сказали масло-за...сь і умотали. Доходило до того, що купували МТ16п, а ті що по-волонтеристіші -напівсинтетику лили. І на практиці доказали-що легше купити масло і бути спокійним, ніж двигун за власний рахунок відновлювати.
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28.04.2020 18:39 Ответить
Не буде зрушень на краще до того часу , доки шахраїв та злодіїв ЗМІ називатимуть "комерсантами" або "бізнесменами" . Бєня яскравий тому приклад .
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29.04.2020 12:53 Ответить
 
 