Нардепы от "Голоса" провели встречу с Саакашвили и назвали ее "конструктивной". ФОТО

Пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух заявил, что фракция встретилась с экс-президентом Грузии и бывшим председателем Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили, который претендует на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дух сообщил журналистам.

"Сегодня состоялась встреча депутатов фракции "Голоса" с Михеилом Саакашвили. Встреча прошла конструктивно, гость сказал, что "Голос" - "лучшая фракция, которую я видел в украинском парламенте". Темами встречи были ситуация в стране и реформы", - отметил Дух.

Пресс-секретарь добавил, что позиция фракции "Голос" по назначению Саакашвили не обсуждалась.

О встрече также сообщил в Facebook сам Саакашвили. "Очень хорошая встреча и обсуждение с фракцией "Голос". Они реально крутые!" - отметил Саакашвили.

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