Нардепы от "Голоса" провели встречу с Саакашвили и назвали ее "конструктивной". ФОТО
Пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух заявил, что фракция встретилась с экс-президентом Грузии и бывшим председателем Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили, который претендует на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дух сообщил журналистам.
"Сегодня состоялась встреча депутатов фракции "Голоса" с Михеилом Саакашвили. Встреча прошла конструктивно, гость сказал, что "Голос" - "лучшая фракция, которую я видел в украинском парламенте". Темами встречи были ситуация в стране и реформы", - отметил Дух.
Пресс-секретарь добавил, что позиция фракции "Голос" по назначению Саакашвили не обсуждалась.
О встрече также сообщил в Facebook сам Саакашвили. "Очень хорошая встреча и обсуждение с фракцией "Голос". Они реально крутые!" - отметил Саакашвили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- "гав" !!!
шавки олигархата
фракция "голос" никогда мозгами не отличалась
будет с Михо встречаться?)
шо Петя-конфета говорит по этому поводу?))
Т.е. на ринге.
если нужно что-то разрушить, то Мишка-Фугас саме то !
Цветущую Одессу?
Михо-майдан ?
Он все проср...л!
В реформаторы его!
В реформаторы !!! 😁
Пропал "голос".
Совсем пропал.
15 × 17 000 грн - це ж які гроші!
😁
В країні з населенням 5,5 мільйонів чоловік досі зафіксовано 1384 випадки коронавіруса (+3 за минулу добу) та 20 смертей.
Сьогодні уряд прийняв рішення виділити 1,2 мільярди євро (з "недоосвоєного" фонду фінансування від ЄС) на захист робочих місьць, дофінансування медицини та підтримку малого бізнесу.
Ведь всем извесно что Миша -огент кремля. Да и Голос - тоже проект фсб. Только пеця -патриот и торговый портнер😷. Да соя?
Хворі по-різному сприйняли новину. Альцгеймерики прийнялися запускати процес мислення. Епілептики закинулися в припадки. Аутистам було все рівно. Маніакально-депресивні крадії заявили, що не було нейрохирурга, то й не треба.
Вакарчук, по моему мнению, достойный человек. Но у нас, кому можно было бы дать шанс на проведение реформ в стране, всегда в меньшинстве.