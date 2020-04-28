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Нардепы от "Голоса" провели встречу с Саакашвили и назвали ее "конструктивной". ФОТО

Пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух заявил, что фракция встретилась с экс-президентом Грузии и бывшим председателем Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили, который претендует на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дух сообщил журналистам.

"Сегодня состоялась встреча депутатов фракции "Голоса" с Михеилом Саакашвили. Встреча прошла конструктивно, гость сказал, что "Голос" - "лучшая фракция, которую я видел в украинском парламенте". Темами встречи были ситуация в стране и реформы", - отметил Дух.

Пресс-секретарь добавил, что позиция фракции "Голос" по назначению Саакашвили не обсуждалась.

Нардепы от Голоса провели встречу с Саакашвили и назвали ее конструктивной 01

О встрече также сообщил в Facebook сам Саакашвили. "Очень хорошая встреча и обсуждение с фракцией "Голос". Они реально крутые!" - отметил Саакашвили.

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Автор: 

Вакарчук Святослав (353) Саакашвили Михеил (3307) Голос партия (500)


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Топ комментарии
+22
миша теперь к "голосу" подкатывает с точно такими же комплиментами про "лучшую фракцию". дешевка
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28.04.2020 17:48 Ответить
+10
а шо там пес?)
будет с Михо встречаться?)
шо Петя-конфета говорит по этому поводу?))
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28.04.2020 17:49 Ответить
+10
миша назначил голос любимой женой! вот сявко обрадуется!
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28.04.2020 17:50 Ответить
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Громкий пук с Михрюткой -отвлекающий маневр шибздика. Чтобы втихаря Зеленский подписал закон о продаже земли
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28.04.2020 17:46 Ответить
по фото так сложилось впечатление, что клован другое продавал))
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28.04.2020 17:47 Ответить
- "Голос" !
- "гав" !!!

шавки олигархата
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28.04.2020 17:57 Ответить
Что тоже Коломойского?
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28.04.2020 20:07 Ответить
И мэра Одессы Он везде готов. Принять. Историческая, как многие думают, личность, а пытается выторговать хоть что-нибудь, где можно прокормиться и прокормит свору, которая придет за ним.
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28.04.2020 18:28 Ответить
Нардепы от "Голоса" провели встречу с Саакашвили и назвали ее "конструктивной" - Цензор.НЕТ 2476
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28.04.2020 18:30 Ответить
миша теперь к "голосу" подкатывает с точно такими же комплиментами про "лучшую фракцию". дешевка
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28.04.2020 17:48 Ответить
миша назначил голос любимой женой! вот сявко обрадуется!
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28.04.2020 17:50 Ответить
Миша подкатывает ? Ему лоток протоптали .
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28.04.2020 17:51 Ответить
Может наоборот Голос подкатывает к Мише, единственному кто не на пальцах знает как проводить реформы и выводить страну с кризиса
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28.04.2020 18:14 Ответить
может и так
фракция "голос" никогда мозгами не отличалась
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28.04.2020 18:37 Ответить
На белое говорить черное - это паскудная черта характера. Единственные нормальные, но они всегда в меньшинстве, поэтому так и живем.
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28.04.2020 20:09 Ответить
Ты стрелок прямо с подливой... высер засчитан😆
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28.04.2020 18:17 Ответить
А когда Саакашвили к Лукашенко приезжал и сказал, то Лукашенко - гарант независимости Беларуси, ты никакую подливку у Саакашвили не унюхал?
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28.04.2020 18:26 Ответить
Нет это ваша слабость вылизывать подливу Мародера.Он вас четко присодил на шоколад.
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28.04.2020 18:29 Ответить
Я так и понял, что Саакашвили и тогда и сейчас кукиш в кармане держал, когда подливу разливал.
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28.04.2020 18:31 Ответить
слизывай не отвлекайся
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28.04.2020 18:36 Ответить
Это он зря. "Слуги народа" не простят. Усьо пропало, шеф!
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28.04.2020 20:48 Ответить
Странная фракция . А год назад народ поверил , что они между небом и землёй .
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28.04.2020 17:49 Ответить
а шо там пес?)
будет с Михо встречаться?)
шо Петя-конфета говорит по этому поводу?))
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28.04.2020 17:49 Ответить
Только на стадионе.
Т.е. на ринге.
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28.04.2020 17:51 Ответить
Изыди мокша)))
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28.04.2020 17:53 Ответить
На місті Пєті, я б голосував за Мішу обома руками))) Бо тоді і з Аваковим нові приколи у Саакашвілі будуть, а через півроку Зе стане барігою)))
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28.04.2020 17:57 Ответить
тільки зебіли (в які рядна не одягались би, навіть в грицеві) бажають своїй країні всіляких негараздів.
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28.04.2020 20:06 Ответить
Куди вже гірше? А Міша може виконати роль криголама (майже по Суворову)
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28.04.2020 21:03 Ответить
А шо там эпоха бидности? закончилась уже или нужно еще подождать
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28.04.2020 17:58 Ответить
на месте Пороха, я проголосовал бы за Мишу в правительстве ЗЕБЕни одностайно:

если нужно что-то разрушить, то Мишка-Фугас саме то !
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28.04.2020 18:00 Ответить
Стесняюсь спросить, а что он, Михо, разрушил? Может коррупцию в Грузии?
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28.04.2020 18:33 Ответить
А что Миша в Украине создал?
Цветущую Одессу?
Михо-майдан ?

Он все проср...л!
В реформаторы его!
В реформаторы !!! 😁
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28.04.2020 19:45 Ответить
Дорогой Алекс, судя по твоему фото после восклицательных знаков вид у тебя очень изможденный и даже несколько истерический. Береги себя, не перенапрягайся интеллектуально с этими постами на Цензоре. Оно тибе нада?
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28.04.2020 21:07 Ответить
В Одессе Саакашвили был один против всей воровской своры, которую кстати поддерживали из Киева. Он физически не мог там ничего сделать.
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28.04.2020 21:30 Ответить
В красивому фантику - цукерка діарейна...))
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28.04.2020 18:18 Ответить
А до там твой Кон Чен Вы п!злит?
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28.04.2020 19:38 Ответить
Им это уже не поможет.
Пропал "голос".
Совсем пропал.
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28.04.2020 17:50 Ответить
Пук ще Є..))
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28.04.2020 18:19 Ответить
Шо конструіровалі і чому не всі в масках та ще й "соціальної відстані" не дотримуються?
15 × 17 000 грн - це ж які гроші!
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28.04.2020 17:51 Ответить
Без масок те, которые уже переболели.
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28.04.2020 17:54 Ответить
А в масках ті, що ще хворіють?
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28.04.2020 17:59 Ответить
Это какой-то позор !
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28.04.2020 17:52 Ответить
какая неожиданность !
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28.04.2020 18:01 Ответить
шото "голос" никак не угадает с кем петь... никак правильную ноту взять не может
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28.04.2020 17:55 Ответить
Смотрится,будто Сааку прифотошопили.Какая встреча с кокаинщиком может быть конструктивной?
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28.04.2020 17:58 Ответить
они крутые , слуги тоже не лохи ...все там крутые , только страна почему стараниями этих крутых никак из ж@опы не вылезет
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28.04.2020 18:03 Ответить
а голоса то не слышно
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28.04.2020 18:08 Ответить
Да, целых 15 человек в Раде. Они все решают в стране.
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28.04.2020 20:11 Ответить
Голос ПОПи..
😁
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28.04.2020 18:14 Ответить
Так виглядає уряд Словаччини:

Нардепы от "Голоса" провели встречу с Саакашвили и назвали ее "конструктивной" - Цензор.НЕТ 125

В країні з населенням 5,5 мільйонів чоловік досі зафіксовано 1384 випадки коронавіруса (+3 за минулу добу) та 20 смертей.
Сьогодні уряд прийняв рішення виділити 1,2 мільярди євро (з "недоосвоєного" фонду фінансування від ЄС) на захист робочих місьць, дофінансування медицини та підтримку малого бізнесу.
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28.04.2020 18:24 Ответить
И?
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28.04.2020 20:34 Ответить
Щр "і"? Всі в масках і жодного грузіна...
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28.04.2020 20:40 Ответить
Короче, реформы, у нас в стране, не так то просто и провести!
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28.04.2020 18:34 Ответить
Сейчас у сои бомбонет😷
Ведь всем извесно что Миша -огент кремля. Да и Голос - тоже проект фсб. Только пеця -патриот и торговый портнер😷. Да соя?
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28.04.2020 18:39 Ответить
Нардепы от "Голоса" провели встречу с Саакашвили и назвали ее "конструктивной" - Цензор.НЕТ 2167
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28.04.2020 18:43 Ответить
Если бы ты знал правила севооборота, то изменил бы своё отношение к сое.
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28.04.2020 19:00 Ответить
Я представляю, как он будет консультироваться с ЕС. Будет быстро и безболезненно.
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28.04.2020 18:41 Ответить
А че там представоять? Так же как и с зажопом. Игнор. Одно Г¤฿₪θ только сказки разные
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28.04.2020 18:47 Ответить
...встреча прошла в "Велюре"?
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28.04.2020 19:06 Ответить
У психіатричну лікарню призначили досвідченого нейрохирурга.
Хворі по-різному сприйняли новину. Альцгеймерики прийнялися запускати процес мислення. Епілептики закинулися в припадки. Аутистам було все рівно. Маніакально-депресивні крадії заявили, що не було нейрохирурга, то й не треба.
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28.04.2020 19:15 Ответить
Если Зеленский - большой позор, то Вакарчук - мелкий позор.
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28.04.2020 20:10 Ответить
А кто у нас конфетка?
Вакарчук, по моему мнению, достойный человек. Но у нас, кому можно было бы дать шанс на проведение реформ в стране, всегда в меньшинстве.
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28.04.2020 20:15 Ответить
Это как? Потрошенко против, а голос Потрошенко за?
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28.04.2020 20:33 Ответить
 
 