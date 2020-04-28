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Наши военно-транспортные самолеты совершили уже 5 рейсов в Китай для доставки гуманитарного груза, - Воздушные силы ВСУ. ФОТО

Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают совершать гуманитарные авиарейсы из Китая, которыми поставляют медицинские средства для Украины и европейских стран.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных сил ВСУ, об этом заявил начальник авиации Воздушных сил ВС Украины Сергей Голубцов.

"Самолеты Воздушных Сил уже осуществили два рейса из Китая в Украину и три рейса из КНР в Румынию. Каждый борт перевез около 30 тонн специального медицинского груза", - цитирует пресс-служба его слова. 

Гуманитарные рейсы совершают военные транспортники Ил-76МД Воздушных сил совместно с гражданскими самолетами авиалиний "Антонова".

Отмечается, что рейсы осуществляются в рамках воздушного моста между Украиной и Китаем, созданного с целью максимально оперативной поставки необходимых медицинских средств для выявления и противодействия распространению Covid-19.

"В ближайшее время украинские военные летчики могут быть привлечены к воздушной доставке медсредств в страны Балтии и страны Ближнего Востока", - сказано в сообщении.

Наши военно-транспортные самолеты совершили уже 5 рейсов в Китай для доставки гуманитарного груза, - Воздушные силы ВСУ 01
Наши военно-транспортные самолеты совершили уже 5 рейсов в Китай для доставки гуманитарного груза, - Воздушные силы ВСУ 02
Наши военно-транспортные самолеты совершили уже 5 рейсов в Китай для доставки гуманитарного груза, - Воздушные силы ВСУ 03

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авиация (2856) карантин (16729) ВСУ (6700) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А скільки бариги вивезли в Китай засобів захисту??!
За наші податки..
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28.04.2020 22:10 Ответить
+2
Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу, - Повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 3097
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28.04.2020 23:07 Ответить
+1
А українська Мрія транспортує комусь товар.Це все абсурдно.
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28.04.2020 22:23 Ответить
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А скільки бариги вивезли в Китай засобів захисту??!
За наші податки..
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28.04.2020 22:10 Ответить
А почему на самолете ВВС Украины, нет надписи на украинском языке?
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28.04.2020 22:11 Ответить
Патаму.
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28.04.2020 22:19 Ответить
потому, что есть опознавательные знаки установленного образца.
А надпись - это уже дополнение.
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28.04.2020 22:26 Ответить
Странно, я посмотрел несколько фотографий транспортных самолетов: США, Перу, Румынии, Италии, так вот там таких транспарантов нет.
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28.04.2020 22:32 Ответить
Она есть, только внутри.
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28.04.2020 22:28 Ответить
Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу, - Повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 3097
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28.04.2020 23:07 Ответить
На левой стороне есть на нашій мові
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29.04.2020 09:01 Ответить
Буде Министру обороны чем хлебушек помазать)))))
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28.04.2020 22:12 Ответить
лучше бы бомбили военные самолёты этот кетай в благодарность.
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28.04.2020 22:15 Ответить
іскандерамі ?
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28.04.2020 22:24 Ответить
тупіше нічого не придумав?
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28.04.2020 22:27 Ответить
А українська Мрія транспортує комусь товар.Це все абсурдно.
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28.04.2020 22:23 Ответить
Ыкономизд, Мрия выполняет коммерческие рейсы
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28.04.2020 23:00 Ответить
https://censor.net/user/426966 Возить товар комусь.Ми послали десятки літаків,а це більше обійшлося бюджету,чим один політ Мрії.Яка би за раз більше товару привезла.Зараз вона нам потрібна.Але в нас завжди така фігня.
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28.04.2020 23:03 Ответить
Не перегибай.

"Самолеты Воздушных Сил уже осуществили два рейса из Китая в Украину и три рейса из КНР в Румынию. Каждый борт перевез около 30 тонн специального медицинского груза", - цитирует пресс-служба его слова. Источник: https://censor.net.ua/p3192225

Мрия то отдельная история
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28.04.2020 23:08 Ответить
https://censor.net/user/426966 А перед тим ще іншими возили.Люба країна насамперед за себе думає і тільки України ні.Українців ніколи не будуть в світі поважати,бо самі себе не поважаємо.
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28.04.2020 23:12 Ответить
Если Украине заплатили за перевозку то грех не привезти.
Украину никогда не будут уважать, если Украина будет отказывать другим в помощи, если ее попросили.
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28.04.2020 23:16 Ответить
https://censor.net/user/426966 Так малими літаками це дорожче виходить.Це все компенсується з бюджету.В першу чергу Україна повинна возити.для Українців.Нам не дуже допомагають.
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28.04.2020 23:18 Ответить
Ну, везти в фуре мешок картошки тоже перебор.
Отправляли самолёты по тоннажу и объему груза.
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28.04.2020 23:24 Ответить
https://censor.net/user/426966 Ти додік,чи прикидуєшся?
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28.04.2020 23:31 Ответить
Все, пшел вон, хамло соевое
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28.04.2020 23:33 Ответить
В Китай с Украины гуманитарку?
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28.04.2020 22:25 Ответить
Это не про Китай
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29.04.2020 00:03 Ответить
I привезуть вони пiдробленi несертфiкованi нiким маски та неякснi тести . Грошi коту пiд хвiст
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28.04.2020 22:35 Ответить
Лучше бы мотивировали малый бизнес заказами, чем пиариться на гуманитарной помощи.
Если бы в Украине освоили производство масок, защитных костюмов, аппаратов ИВЛ и прочего, то была бы польза.
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28.04.2020 22:35 Ответить
Китаю надо выставить могучий счёт за распространение заведомо лживой информации. которая привела к потребительской панике и обесцениванию западных предприятий в Китае.
Как будто они не знают чем заняться - надо осваивать западное направление.
Аж до Урала надо покончить с пьянством, совком и разрухой.
Восток алеет, Китай вдали.
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28.04.2020 22:38 Ответить
Это твоё личное или наработаное офисом определение,на Китай,щоб увести от пожара Новосиба Вектора?
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28.04.2020 22:52 Ответить
Одно нисколько не мешает другому.
Когда по московии осенью прокатилась волна атипичной пневмонии.
все просто сделали вид, что так и надо.
Но Китай "Мриями" и "Русланами" возил и возит в Европу свои занюханные маски,
которые до того пылились на складах. причём будучи в 10 раз дешевле.
Америка будет с этим разбираться.
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28.04.2020 23:37 Ответить
Приколись Карантин Городок https://youtu.be/MV254CqKgLE
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28.04.2020 23:43 Ответить
Респект и уважуха техникам,пилотам.Но,не стоит гонять птичку чрез меру.Бо ей нужен отдых.,может и навернутся,на радость каким то троллям.....
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28.04.2020 22:49 Ответить
Особенно когда эта птичка древний советский Иллюша
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28.04.2020 22:53 Ответить
Та пох.Я за сохранение всего хорошего.Если советский Ил был круче Боинга.То почему Ил исчез,а Боинг остался.Наверное,из -за внутри видовой борьбы у кого наконечники на стрелы лучше
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28.04.2020 23:01 Ответить
Иногда лучше молчать или учить матчасть. Ил вполне себе существует и очень даже развивается. Тяжелые транспортники продолжает клепать. А также замену небольшим АНам
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28.04.2020 23:03 Ответить
Ну и флаг ему в руки
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28.04.2020 23:06 Ответить
Надеюсь в становлении украинского аэрофлота,вже с батареей на спине, в речку никого не кидают
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28.04.2020 23:10 Ответить
"Ил" не существует, а прозябает.
Новых мощных движков так и не появилось.
Потому приходится менять индекс: 476. потом будет Ил-4476 - нет предела совершенству
для плохой уменьшенной копии С-5А.
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28.04.2020 23:39 Ответить
А это ничего . что производство мод. 76-х перенесли за два года с Ташкента и по сути с нуля снова освоили сборку? А новые 112-е и 114-е - это тоже прозябание?
А ничего , что на модерн. 76-х таки ставят более новые движки?
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29.04.2020 00:09 Ответить
А где эти 112-е и 114-е ? На каких линиях их можно увидеть ?
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29.04.2020 07:53 Ответить
знайшли чим хвалитись...
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28.04.2020 22:53 Ответить
Надо же как-то добить ресурс советских Илов
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28.04.2020 22:54 Ответить
Я фигею....Украина пять лет боровшаяся с коммунизмом,нашла друга в коммунистическом Китае.
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28.04.2020 23:26 Ответить
Коммунистический Китай умудряется выпускать капиталистическую передовую "Теслу".
А Московия скатывается с сталину, лучине и лаптям, но с электронным чипом для слежки.
Чип будет тоже китайский.
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28.04.2020 23:51 Ответить
Та ты шо серьёзно?!Если долго смотреть в её лицо,можно щось разглядеть

Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу, - Повітряні сили ЗСУ - Цензор.НЕТ 6641
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28.04.2020 23:54 Ответить
Шоб расставить все точки...Для меня москали и Китай, две сущности одного целого
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28.04.2020 23:28 Ответить
Китай нашу территорию, вроде, не трогал.
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28.04.2020 23:43 Ответить
Нет пророка в своем отечестве... Аж интересно что не могут делать в Украине, только в Китае....
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29.04.2020 01:10 Ответить
"Наші військово-транспортні літаки здійснили вже 5 рейсів у Китай для доставки гуманітарного вантажу". А скільки рейсів здійснили щоб вивезти всі засоби захисту до початку оголошення карантину?
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29.04.2020 09:39 Ответить
Не надо нам эти гуманитарные грузы, лучше бы не производили и не распространяли бактериологическое оружие,-короновирус.
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29.04.2020 11:34 Ответить
 
 