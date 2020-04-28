Наши военно-транспортные самолеты совершили уже 5 рейсов в Китай для доставки гуманитарного груза, - Воздушные силы ВСУ. ФОТО

Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают совершать гуманитарные авиарейсы из Китая, которыми поставляют медицинские средства для Украины и европейских стран.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных сил ВСУ, об этом заявил начальник авиации Воздушных сил ВС Украины Сергей Голубцов.

"Самолеты Воздушных Сил уже осуществили два рейса из Китая в Украину и три рейса из КНР в Румынию. Каждый борт перевез около 30 тонн специального медицинского груза", - цитирует пресс-служба его слова.

Гуманитарные рейсы совершают военные транспортники Ил-76МД Воздушных сил совместно с гражданскими самолетами авиалиний "Антонова".

Отмечается, что рейсы осуществляются в рамках воздушного моста между Украиной и Китаем, созданного с целью максимально оперативной поставки необходимых медицинских средств для выявления и противодействия распространению Covid-19.

"В ближайшее время украинские военные летчики могут быть привлечены к воздушной доставке медсредств в страны Балтии и страны Ближнего Востока", - сказано в сообщении.









