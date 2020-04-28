Наши военно-транспортные самолеты совершили уже 5 рейсов в Китай для доставки гуманитарного груза, - Воздушные силы ВСУ. ФОТО
Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают совершать гуманитарные авиарейсы из Китая, которыми поставляют медицинские средства для Украины и европейских стран.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных сил ВСУ, об этом заявил начальник авиации Воздушных сил ВС Украины Сергей Голубцов.
"Самолеты Воздушных Сил уже осуществили два рейса из Китая в Украину и три рейса из КНР в Румынию. Каждый борт перевез около 30 тонн специального медицинского груза", - цитирует пресс-служба его слова.
Гуманитарные рейсы совершают военные транспортники Ил-76МД Воздушных сил совместно с гражданскими самолетами авиалиний "Антонова".
Отмечается, что рейсы осуществляются в рамках воздушного моста между Украиной и Китаем, созданного с целью максимально оперативной поставки необходимых медицинских средств для выявления и противодействия распространению Covid-19.
"В ближайшее время украинские военные летчики могут быть привлечены к воздушной доставке медсредств в страны Балтии и страны Ближнего Востока", - сказано в сообщении.
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"Самолеты Воздушных Сил уже осуществили два рейса из Китая в Украину и три рейса из КНР в Румынию. Каждый борт перевез около 30 тонн специального медицинского груза", - цитирует пресс-служба его слова. Источник: https://censor.net.ua/p3192225
Мрия то отдельная история
Украину никогда не будут уважать, если Украина будет отказывать другим в помощи, если ее попросили.
Отправляли самолёты по тоннажу и объему груза.
Если бы в Украине освоили производство масок, защитных костюмов, аппаратов ИВЛ и прочего, то была бы польза.
Как будто они не знают чем заняться - надо осваивать западное направление.
Аж до Урала надо покончить с пьянством, совком и разрухой.
Восток алеет, Китай вдали.
Когда по московии осенью прокатилась волна атипичной пневмонии.
все просто сделали вид, что так и надо.
Но Китай "Мриями" и "Русланами" возил и возит в Европу свои занюханные маски,
которые до того пылились на складах. причём будучи в 10 раз дешевле.
Америка будет с этим разбираться.
Новых мощных движков так и не появилось.
Потому приходится менять индекс: 476. потом будет Ил-4476 - нет предела совершенству
для плохой уменьшенной копии С-5А.
А ничего , что на модерн. 76-х таки ставят более новые движки?
А Московия скатывается с сталину, лучине и лаптям, но с электронным чипом для слежки.
Чип будет тоже китайский.