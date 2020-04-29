Сбыт нелегальной водки блокировала СБУ на Донетчине, изъят алкоголь на сумму почти 3 млн грн. ФОТО

Масштабный сбыт контрафактного алкоголя, нелегально изготовленного на отечественных ликероводочных заводах, прекратила Служба безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Противоправный механизм организовало руководство одной из донецких фирм-дистрибьюторов и нескольких предприятий отрасли из разных регионов страны. Установлено, что злоумышленники наладили производство неучтенной алкогольной продукции, которую реализовывали в обход налогового законодательства с поддельными марками акцизного сбора. По оперативной информации ежемесячно они реализовывали контрафакт на 80 млн.

Правоохранители провели обыски на лицензированных оптовых базах компании-посредника в Мариуполе и Краматорске, а также одной из сетей розничной торговли в городе Славянск. Во время проверочных мероприятий были изъяты 30 000 бутылок контрафактного алкоголя почти на 3 миллиона гривен.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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