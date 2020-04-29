РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10153 посетителя онлайн
Новости Фото
2 231 10

Сбыт нелегальной водки блокировала СБУ на Донетчине, изъят алкоголь на сумму почти 3 млн грн. ФОТО

Масштабный сбыт контрафактного алкоголя, нелегально изготовленного на отечественных ликероводочных заводах, прекратила Служба безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Противоправный механизм организовало руководство одной из донецких фирм-дистрибьюторов и нескольких предприятий отрасли из разных регионов страны. Установлено, что злоумышленники наладили производство неучтенной алкогольной продукции, которую реализовывали в обход налогового законодательства с поддельными марками акцизного сбора. По оперативной информации ежемесячно они реализовывали контрафакт на 80 млн.

Правоохранители провели обыски на лицензированных оптовых базах компании-посредника в Мариуполе и Краматорске, а также одной из сетей розничной торговли в городе Славянск. Во время проверочных мероприятий были изъяты 30 000 бутылок контрафактного алкоголя почти на 3 миллиона гривен.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Читайте также: Антитеррористический центр будет помогать СБУ в проведении контрразведывательной деятельности, - Зеленский изменил указ

Сбыт нелегальной водки блокировала СБУ на Донетчине, изъят алкоголь на сумму почти 3 млн грн 01
Сбыт нелегальной водки блокировала СБУ на Донетчине, изъят алкоголь на сумму почти 3 млн грн 02

Автор: 

алкоголь (1667) контрафакт (248) СБУ (20060) Донецкая область (10015)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
а разве СБУ не шпионов ловить должно..?
показать весь комментарий
29.04.2020 10:32 Ответить
+2
Сбыт нелегальной водки блокировала СБУ ...

А СБУ случайно не шпионов и диверсантов должно ловить? Шпионов - это не выгодно... Вот водкой заниматься - это самое оно...
показать весь комментарий
29.04.2020 12:08 Ответить
+1
Бардели, проститутки, водка... а кто будет госизменой заниматься? Активисты с журналистами?
показать весь комментарий
29.04.2020 10:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и шо без ментов лили водку!?
показать весь комментарий
29.04.2020 10:25 Ответить
а разве СБУ не шпионов ловить должно..?
показать весь комментарий
29.04.2020 10:32 Ответить
после этого отправились в глубокий в космос ловить покемонов
показать весь комментарий
29.04.2020 10:33 Ответить
эту вотку дамбасня нарыла в шахтах. они хотели напоить ею всю галактику.
показать весь комментарий
29.04.2020 10:37 Ответить
Бардели, проститутки, водка... а кто будет госизменой заниматься? Активисты с журналистами?
показать весь комментарий
29.04.2020 10:42 Ответить
хочешь таки посадить Петюню на нары за взорванные склады? )
показать весь комментарий
29.04.2020 10:45 Ответить
контрафактного алкоголя, нелегально изготовленного на отечественных ликероводочных заводах.... - цитата
контрафактного.. - если грубо, то подделка под оригинал
нелегально изготовленного - не разрешенное законом, подпольно изготовленное, кустарное...
может просто - неучтенные, без соответствующих документов, сделанные сверх заявленных квот.. или таки - шмурдяк, подогнанный по какую-то марку????
показать весь комментарий
29.04.2020 10:43 Ответить
ото банкет будет у сбушников)))
показать весь комментарий
29.04.2020 11:05 Ответить
Сбыт нелегальной водки блокировала СБУ ...

А СБУ случайно не шпионов и диверсантов должно ловить? Шпионов - это не выгодно... Вот водкой заниматься - это самое оно...
показать весь комментарий
29.04.2020 12:08 Ответить
 
 