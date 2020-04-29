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Новая монета номиналом 10 гривен появится в обороте в июне, - НБУ. ФОТО

Национальный банк Украины с 3 июня 2020 введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Такое соотношение является не только удобным для осуществления расчетов и удовлетворяет потребности украинской экономики в наличных деньгах, но и соответствует практике ведущих центральных банков (Канады, Великобритании, Австралии, Дании, Венгрии, Чехии, Японии и т.д.).

Новая оборотная монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты. 

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Новая монета номиналом 10 гривен появится в обороте в июне, - НБУ 01
Новая монета номиналом 10 гривен появится в обороте в июне, - НБУ 02

Автор: 

монеты (145) НБУ (4836)


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Топ комментарии
+27
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу=)
Лахта, на 5-ке Хмельницкий, - запомни!
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29.04.2020 11:02 Ответить
+13
где то заплакали кондукторы троллейбусов и водители маршруток
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29.04.2020 10:56 Ответить
+13
Пошла плясать инфляция
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29.04.2020 10:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
10 гривнокопеек
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29.04.2020 10:55 Ответить
где то заплакали кондукторы троллейбусов и водители маршруток
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29.04.2020 10:56 Ответить
))))) да, лучше бы по пять гривнокопеек сделали
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29.04.2020 10:58 Ответить
Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ - Цензор.НЕТ 9519
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29.04.2020 11:21 Ответить
Ни разу не видела, буду знать. Спасибо
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29.04.2020 11:26 Ответить
Ото ж... А то привыкли карточками шморгать...
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29.04.2020 15:38 Ответить
А я на днях первый раз увидел, причем у себя в кармане обнаружил. Хотел отдать как 2 грн, потом присмотрелся... Вообще тому, кто придумал дизайн - надо голову оторвать. Они ж все практически одинаковые на вид и на ощупь. В Чехии вон все монеты заметно отличаются друг от друга.
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29.04.2020 20:05 Ответить
а може перестати плакати і переходити на цивілізовані способи оплати?
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29.04.2020 15:32 Ответить
ідеальна маршрутка: 1. без бидломаршрутчика 2. безконтактна оплата пропорційно довжині поїздки 3. по графіку з gps-відстеженням онлайн
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29.04.2020 15:39 Ответить
Пошла плясать инфляция
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29.04.2020 10:57 Ответить
не пошла плесать ))) неумесный комент)))) Во многих странах Европы такой подход если уж курс 27.
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29.04.2020 11:32 Ответить
Вот не знаете о чем пишите, а других оцениваете.
В Украинп Это действительно наглядная демонстрация инфляции. Потому что копейки из оборота выводят за ненадобностью - за них уже ничего не купишь. Да и за 1,2 гривен тоже ничего не купишь .
Монеты номиналом 1, 2 гривни легкие и маленькие, и очень похожи на копейки, поэтому их часто путали.
Людям неудобно
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29.04.2020 11:45 Ответить
Совершенно верно. Эта 10грн. монета очень скоро будет эквивалентна 10 коп год назад, да и 1000грн выпустили тоже в связи с ростом инфляции. Уже разрабатывается 5000грн купюра.
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29.04.2020 14:14 Ответить
Это ложь. За 24 года инфляция составила 1630%. То есть, 0,7 раза в год в среднем. Крупнейшая тогда купюра 100 грн. эквивалентна тогдашним четырем. Но в 100 раз за год или два гривна никогда не обесценивались. Даже рваный ржубль так не падал.
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29.04.2020 14:48 Ответить
Вернее даже 6 грн.
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29.04.2020 14:50 Ответить
Новая монета номиналом 10 гривен появится в обороте в июне, - НБУ - Цензор.НЕТ 7041

будем с торбочками ходить.... ибо карманы не выдержать ))))
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29.04.2020 10:57 Ответить
не выдержат! * (пардон)...это не всем выдержать )))))
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29.04.2020 10:58 Ответить
Можно подумать, вы десятки единиц пятёрок и десяток сейчас носите в кармане. Все равно основные это купюры 50-200грн. А на маршрутку хватит трех-пяти монеток. Что и было в кармане 20лет назад, когда проезд стоил 25-75 копеек.
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29.04.2020 14:52 Ответить
почему Мазепа? Он ведь на пятерке нарисован?
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29.04.2020 10:58 Ответить
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу=)
Лахта, на 5-ке Хмельницкий, - запомни!
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29.04.2020 11:02 Ответить
!!
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29.04.2020 11:47 Ответить
плюс лайкнувший
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29.04.2020 11:58 Ответить
А какая для слуг Р А З Н И Ц А
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29.04.2020 11:03 Ответить
Нагружу КАМАЗ монетами и в Ялту!
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29.04.2020 11:06 Ответить
На пятьорці - Хмель..
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29.04.2020 11:20 Ответить
Кацапи випадали в істерику від Мазепи з 5грн банкноти , тепер ще й тіпатиме від 10 гривневої монети . Це на краще .
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29.04.2020 12:34 Ответить
Теперь 10 гривневыми монетами!!! В каждом супермаркете страны!!

Новая монета номиналом 10 гривен появится в обороте в июне, - НБУ - Цензор.НЕТ 972
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29.04.2020 11:04 Ответить
У ментов на видео он не такой грозный)))
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29.04.2020 21:59 Ответить
А Зеля вчесть себя или Путина или Коломойского выпустит монеты?
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29.04.2020 11:05 Ответить
Что значит " древнерусского" ?! Не никаких и никакого - " древнерусского" ! Русских до 18 века вообще не существовало как народа... Народность 15 веке лишь зарождалась !

А вот УКРАИНЦЫ УЖЕ СУЩЕСТВОВАЛИ много столетий ДО появления русской народности !
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29.04.2020 11:05 Ответить
Та то безграмотный ватообразный редактор на Цензоре ...
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29.04.2020 11:41 Ответить
А как насчёт выпуска 2К, 5К и 10К банкнот?
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29.04.2020 11:06 Ответить
Та чеканьте на тій монеті уже 100 бо поки начеканите, з вашим керуванням вже будуть мілліони потрібні. Це ППЦ знову усе як у 90-ті буде, і переживуть це не всі.
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29.04.2020 11:07 Ответить
Монети не "чеканят", а карбують.
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29.04.2020 16:42 Ответить
Отсутствуют разменные монеты. Во всех ими хвалёных нормальных странах они есть.
Гривна в жопе из-за величайшего незалежного правления мудо-мово-виры. Деноминацию нудно проводить. А не втюхивать всем очередной фуфломицин с гандоном.
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29.04.2020 11:16 Ответить
Разменная монета в Чехии давно крона!!!! или копейками по 1.2..5.10 это нормально. кстати и в Росии давно рубль в монетах. Странно как то недовольство)))))) курс укрепился и монетизация мировой практики....
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29.04.2020 11:27 Ответить
Неуместно приводить пример отброссии...
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29.04.2020 11:47 Ответить
Эта тенденция вообще-то во всем мире...от Великобритании до Новой Зеландии
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29.04.2020 12:01 Ответить
Тем более...
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29.04.2020 12:04 Ответить
И в Омерике так?
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29.04.2020 19:07 Ответить
а это где?
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29.04.2020 20:20 Ответить
В Чехии есть еще, кроме того, монеты по 20 и 50!
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29.04.2020 16:23 Ответить
И первая бумажная денюжка - 1000 крон, а крона это гривна + НДС. И почему не взять хороший пример? Для чего эти шесть номиналов монет?
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29.04.2020 17:54 Ответить
опечатка - 100 крон купюра
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29.04.2020 17:58 Ответить
На свои "фубли" смотри...

"Объявление: «В связи с поворотом политики Российской Федерации к сокращению зависимости от доллара Министерству финансов РФ срочно нужны квалифицированные столяры-краснодеревщики для изготовления российской валюты».
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29.04.2020 14:08 Ответить
хто про що, а ти все за свою касапію
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29.04.2020 15:35 Ответить
Я смотрю, ты без меня, как Ватсон из анекдота о трубке Холмса... Прямо, "жить не можешь...".
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29.04.2020 17:42 Ответить
Может сразу чемодан - вокзал - раSSейа, не? Мудило российское, чем тебе не нравится армия и язык?
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30.04.2020 10:44 Ответить
о, а у меня монета в 20 гривень есть, тяжёлая 31 грамм:
Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ - Цензор.НЕТ 7700
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29.04.2020 11:22 Ответить
Це ж золото? Так?
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29.04.2020 11:28 Ответить
Да, там слева написано Аурум (золото) 999.9 пробы. Интересно, а что на аверсе монеты изображено
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29.04.2020 12:20 Ответить
Якийсь святий
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29.04.2020 13:15 Ответить
Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ - Цензор.НЕТ 4626
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29.04.2020 15:24 Ответить
И проржавел край. , и магнитится.
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30.04.2020 01:40 Ответить
продай
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29.04.2020 12:49 Ответить
...за номіналом (20 гривень)
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29.04.2020 16:44 Ответить
Я у знакомого, нумизмата, видел монету в 23 копейки... Советские... Ему брат, гравёр, подарил...
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29.04.2020 14:15 Ответить
о, а у меня монета в 20 гривень есть, тяжёлая 31 грамм:
**********
2012 рік. Наслєдіє злочинного рєжиму Шапкотира. Він любив золото, - золоті батони, наприклад.
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29.04.2020 15:37 Ответить
Это обычная инвестиционная.
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30.04.2020 09:11 Ответить
Гонтырева сидит в обнимку с огнетушителем в Лондоне, но введённые ней издевательства гривной продолжаются
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29.04.2020 11:22 Ответить
Чому такий негатив з тим що вводяться монети 5 і 10 гривень??? Наближена до гривні - чеська крона... так там давно ще з 2000-х років монети якщо я не помиляюсь 20/25 крон... небачу в тім проблеми. Світова практика монетизаціі. чи це просто щоб "а ухохлов всьо хуже всех"...)))))))))))
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29.04.2020 11:23 Ответить
банкноти з 100 починаються, все, що нижче - монети
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29.04.2020 11:29 Ответить
А one cent в США хіба вже не карбують? І "дайми"?
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29.04.2020 16:46 Ответить
Шкода на що на тисячній купюрі не зобразили Бандеру, аба на крайняк Петлюру. І чого це в людей не запитували кого треба на купюрі друкувати?
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29.04.2020 11:30 Ответить
Треба зобразити Хмельницького, якому вірубують руку, якою підписано Переяславські угоди.
Тоді не з'яився б і Бандера.
А Петлюра ши ддівський імітатор "українства".
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29.04.2020 12:39 Ответить
Новый материал для копилок.
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29.04.2020 11:31 Ответить
**** печатать эту полупластмасу? из золота делайте ****! а не гавно из поноса
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29.04.2020 11:42 Ответить
из золота даже шекели не льют, а вы таки хотите шоб гривну
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29.04.2020 12:15 Ответить
Елс нужно заставить народ перейти исключительно на безнал то можно всю локальную валюту сделать в виде тяжелых и неудобных монет. Вплоть до той же 1000 гр. Поначалу будут носить, потом плюнут и окончательно перейдут на электроные способы платежа. А если копить в наличке то даже в случае с инфляцией можно выиграть за счет стоимости металла.
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29.04.2020 11:47 Ответить
"потом плюнут"
или не плюнут, но будут накачанные шо капец
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29.04.2020 12:14 Ответить
Опоздал... При Екатерине Второй чеканили рубли из меди. Каждый весил1,6 кг... Чиновники за жалованьем на телегах приезжали...
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29.04.2020 14:17 Ответить
Батюшке дал мешочек сей шелестящий монеткой по случаю - он и службу правильнее и радостнее править стал. По усопшему, ясное море.
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29.04.2020 12:33 Ответить
Это Коломойский с усами на монете ? Почему без очков ?
Эта монета должна заменить 10 коп. или 1 коп. ?
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29.04.2020 12:36 Ответить
Эквивалент
Нова монета номіналом 10 гривень з'явиться в обігу в червні, - НБУ - Цензор.НЕТ 4900
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29.04.2020 12:45 Ответить
Миллионерами все мы уже были, не так давно...
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29.04.2020 12:42 Ответить
олени тупые не могли буквы золотым цветом сделать их трудно различить..дауны..
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29.04.2020 12:48 Ответить
Готівка - анахронізм і джелело корупції . В наш час , легко може бути ліквідована , як пережиток . Не розумію , чому цього не робиться . Може криза вправить мозги .
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29.04.2020 12:56 Ответить
Зачем оставлять в обороте мелочь в 10 и 50 коп.?Идиотизм
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29.04.2020 14:18 Ответить
В Израиле тоже монетка 10 агорот, за которую ничего не купишь. Просто разменная монета. У нас аналог совковой 1 коп сейчас 50коп - пока есть товар дешевле 1грн. например, спички - таковые монеты нужны. Лет через 5 все расчеты округлят до гривны, тогда и переплавят оставшиеся копеечные монетки.
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29.04.2020 15:00 Ответить
теперь я понял на кого Шустер похож...
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29.04.2020 15:28 Ответить
Идем по стопам немцев. Скоро в мешки зарплату складывать будем...
Может у нас уже найдется обиженный художник, чтоб не доводить до 2 млн голодающих?
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29.04.2020 16:54 Ответить
ні , не знайдеться - не заслужили !
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29.04.2020 17:13 Ответить
В Украине если что и делают, то только через задний проход. Те же московиты сделали свои монеты разными, одни желтые внутри, по ободу белые и т.п. А у нас где 1 гривна, где 2, фиг поймешь. Мастера итить вас.
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29.04.2020 17:54 Ответить
Это мне напоминает 90-ё купоны.
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29.04.2020 19:28 Ответить
Пропозиція для Нацбанку:випустити 10 ГРИВЕНЬ ЗОЛОТОМ з портретом янелоха оманського в мед.масці.
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29.04.2020 19:52 Ответить
Ожидаю монету в 73 гривны.
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29.04.2020 21:24 Ответить
 
 