Новая монета номиналом 10 гривен появится в обороте в июне, - НБУ. ФОТО
Национальный банк Украины с 3 июня 2020 введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Отмечается, что благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).
Такое соотношение является не только удобным для осуществления расчетов и удовлетворяет потребности украинской экономики в наличных деньгах, но и соответствует практике ведущих центральных банков (Канады, Великобритании, Австралии, Дании, Венгрии, Чехии, Японии и т.д.).
Новая оборотная монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.
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В Украинп Это действительно наглядная демонстрация инфляции. Потому что копейки из оборота выводят за ненадобностью - за них уже ничего не купишь. Да и за 1,2 гривен тоже ничего не купишь .
Монеты номиналом 1, 2 гривни легкие и маленькие, и очень похожи на копейки, поэтому их часто путали.
Людям неудобно
будем с торбочками ходить.... ибо карманы не выдержать ))))
Лахта, на 5-ке Хмельницкий, - запомни!
А вот УКРАИНЦЫ УЖЕ СУЩЕСТВОВАЛИ много столетий ДО появления русской народности !
Гривна в жопе из-за величайшего незалежного правления мудо-мово-виры. Деноминацию нудно проводить. А не втюхивать всем очередной фуфломицин с гандоном.
"Объявление: «В связи с поворотом политики Российской Федерации к сокращению зависимости от доллара Министерству финансов РФ срочно нужны квалифицированные столяры-краснодеревщики для изготовления российской валюты».
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2012 рік. Наслєдіє злочинного рєжиму Шапкотира. Він любив золото, - золоті батони, наприклад.
Тоді не з'яився б і Бандера.
А Петлюра ши ддівський імітатор "українства".
или не плюнут, но будут накачанные шо капец
Эта монета должна заменить 10 коп. или 1 коп. ?
Может у нас уже найдется обиженный художник, чтоб не доводить до 2 млн голодающих?