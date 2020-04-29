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Полиция расследует массовую гибель пчел в шести районах на Сумщине. ФОТОрепортаж

На Сумщине правоохранители расследуют причины массовой гибели пчел в шести районах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий.

"Информация о гибели пчел поступила из Путивльского, Сумского, Недрыгайловского, Роменского, Белопольского и Глуховского районов. По этим фактам полиция открыла общее дело по статье 239 УК "Загрязнение или порча земель веществами, вредными для жизни и здоровья людей и окружающей среды", - рассказал Крупецкий.

По информации главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, речь идет о гибели насекомых из более чем 500 пчелосемей. Сейчас специалисты выясняют причины мора, исследуя, в том числе, и возможно применение ядохимикатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские пчелы помогут спасти находящихся на грани исчезновения канадских, - посол Ващук

Как ранее сообщали местные СМИ, в нескольких селах Путивльского и Роменского районов массово погибли пчелы. Люди сообщают, что это произошло 25 и 26 апреля. Гибель насекомых связывают с использованием химикатов для обработки полей.

О гибели 200 семей пчел в селе Ховзовка Путивльского района и в селах Клевенское и Шулешево сообщила в Фейсбуке Ольга Бутова 25 апреля. "По словам очевидцев, химикаты вносились ночью в сухую землю со среды на четверг", - написала она.

Полиция расследует массовую гибель пчел в шести районах на Сумщине 01

О массовой гибели пчел также сообщили жители села Николаевка Роменского района 26 апреля. Сейчас в этом селе подсчитывают убытки (по предварительным данным, погибли пчелы в 50 ульях) и собираются возмещать их через суд. По информации жителей села, местные фермеры накануне обрабатывали поля химическими веществами, пишет UA:CУМИ.

Полиция расследует массовую гибель пчел в шести районах на Сумщине 02

В прошлом году пчеловоды Сумщины также понесли потери от неожиданной гибели пчел. Она наблюдалась на 38 пасеках, где в целом погибли 940 пчелосемей. Уголовные производства по этим фактам были открыты в Глуховском, Билопольском и Ахтырском районах, и следствие по ним еще не завершено.

Полиция расследует массовую гибель пчел в шести районах на Сумщине 03
Полиция расследует массовую гибель пчел в шести районах на Сумщине 04
Полиция расследует массовую гибель пчел в шести районах на Сумщине 05
Полиция расследует массовую гибель пчел в шести районах на Сумщине 06
Фото: Ольга Бутова/Facebook

Нацполиция (16571) пчелы (28) Сумская область (3340) экология (1609) яд (56)


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Топ комментарии
+27
Напрасно зубоскалишь. Сдохнут пчелы - через пару лет сдохнем мы. Это тебе не коронавирус, тут свалу не будет.
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29.04.2020 11:05 Ответить
+22
вот эту бы пчелосемью как то вытравить
Полиция расследует массовую гибель пчел в шести районах на Сумщине - Цензор.НЕТ 9576
а настоящих пчелок жаль
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29.04.2020 11:04 Ответить
+18
Фермери потравили хімією, бо всяку фуйню дозволяють завозити в країну, яка заборонена в ЄС
Якби пасічники приїхали з своїми бжолами під кабнін та ОП і випустили їх в приміщеннях то та свора до Ростова пиз....ла без оглядки
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29.04.2020 11:07 Ответить
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Наймайте Миздобула.. То спєц по бджолам.. Бджолярський Шерлок Холмс!
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29.04.2020 10:59 Ответить
Фермери потравили хімією, бо всяку фуйню дозволяють завозити в країну, яка заборонена в ЄС
Якби пасічники приїхали з своїми бжолами під кабнін та ОП і випустили їх в приміщеннях то та свора до Ростова пиз....ла без оглядки
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29.04.2020 11:07 Ответить
Побачимо, як ви заспіваєте, коли вам не буде чого їсти.
Ви хоча б розумієте вплив бджіл на урожай?
Краще згадайте жарт зе про "сеньйора голодомора".
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29.04.2020 11:31 Ответить
Если бы это еще понимали те фермеры, которые эту гуйню распыляли
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29.04.2020 12:03 Ответить
Дурак ты, вообще в биологии не разбираешься.
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29.04.2020 12:07 Ответить
ПО "Беда За Нами"
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29.04.2020 13:09 Ответить
в мене цього року вишні і сливи не буде, бо разом із тим що вони цвіли бджіл майже не було. Лише окремі зав язі є, однак більша частина пустоцвіти.
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29.04.2020 12:15 Ответить
Переймайте досвід
https://youtu.be/x5uh4hyMdbQ
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29.04.2020 12:53 Ответить
этог возмутительно.. спецназ срочно выслать.. два вертолёта и бтр...создать штаб расследования и выделить 100000000000000 гривен на спецаппаратуру и т.д.))
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29.04.2020 11:01 Ответить
Напрасно зубоскалишь. Сдохнут пчелы - через пару лет сдохнем мы. Это тебе не коронавирус, тут свалу не будет.
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29.04.2020 11:05 Ответить
Хунвейбинам всё по плечу.
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29.04.2020 11:34 Ответить
Это да. Только то, что им по плечу, нам даже не по пояс. А зря.
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29.04.2020 11:41 Ответить
Никакая спец аппаратура твой мозг не оживит, мертворожденный.
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29.04.2020 12:57 Ответить
епідемії війна мор катаклізми...передвісники судного дня котрий наближається
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29.04.2020 11:02 Ответить
только вот библейский сценарий - это инопланетный план по захвату планеты, а не религиозная вера.
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29.04.2020 11:05 Ответить
вот эту бы пчелосемью как то вытравить
Полиция расследует массовую гибель пчел в шести районах на Сумщине - Цензор.НЕТ 9576
а настоящих пчелок жаль
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29.04.2020 11:04 Ответить
На эту "пчелосемью" надо пару кг крысиного яда, одним поливом химикатами не обойдешься.
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29.04.2020 11:58 Ответить
Неужели это функция полиции? Ну да, больше ведь некому. В Америке гибелью пчёл занялось бы ФБР, а наш аналог ГБР занят VIP-персонами.
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29.04.2020 11:04 Ответить
А почему бы и не полиции? Главное, чтобы наказали придурков, обработавших цветущие поля инсектицидами. Эти дебилы даже не понимают, что без пчел не будет и урожая.
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29.04.2020 11:10 Ответить
Эти придурки покажут полиции инструкцию по применению тех инсектицидов, где написано, что на пчёл не действует. Расследование будет закрыто. Не слышал, чтобы у нас кого-то наказывали за вред, нанесённый природе, хотя статья есть. Разрывают дамбы и спускают всю воду из водохранилищ вместе с мальками и прочей живностью, чтобы наловить рыбы, и никто не отвечает и не начинает расследование. Вероятно, зарплата у полиции и прокуроров мала (???), чтобы обращать на это внимание.
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29.04.2020 11:38 Ответить
Если есть такая инструкция - должен быть проведен следственный эксперимент и если таки действует - возбуждено уголовное дело в отношении производителей и поставщиков инсектицида.
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29.04.2020 11:42 Ответить
Вернёмся к началу разговора. Неужели это функция полиции? Легко написать "должен быть проведен..." Кем должен быть проведен? Вы можете себе представить, что полиция проводит следственный эксперимент по воздействию инсектицида на пчёл? НЕ ФАНТАЗИРУЙТЕ.
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29.04.2020 11:55 Ответить
А почему это не функция полиции? У полиции есть право на проведение следственных действий.
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29.04.2020 11:57 Ответить
Право есть, а возможностей (лабораторий) нет. Это Вам не ФБР!
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29.04.2020 12:09 Ответить
Вызывайте Юща-Прыща! Хоть какая-то польза будет от этого убогого...
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29.04.2020 11:06 Ответить
Это стандартная украинская практика. Рашать свои задачи без оглядки на окружающих. Тачку там на трамвайных линиях запарковать или запрещенным гербицидом протравить и землю и пчел и заодно тех,кто будет потом жрать урожай.
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29.04.2020 11:09 Ответить
Сегодня пчелы, завтра с дождями эта химия пойдет в реки и будут умирать украинцы.
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29.04.2020 11:13 Ответить
Тупые людишки заслуживают голодной смерти за войну против природы.
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29.04.2020 11:14 Ответить
Зачем Украине пчелы- в Китае есть пчелы, мед, китайцы.
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29.04.2020 11:16 Ответить
Справа не в меді, бжоли запліднюють всі дерева.
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29.04.2020 11:36 Ответить
Згоден з Вами. Мав на увазі, що зведуть бджіл, потім людей і будуть в Україні китайські бджоли мед, люди.
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29.04.2020 12:31 Ответить
подскажите прибор который измеряет нитраты, не хочу травиться. видел где-то по видео, ро идеи баксов 30 должен стоить
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29.04.2020 11:22 Ответить
Размечтался...150-200 баксов такой прибор стоит...
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29.04.2020 11:40 Ответить
Живем одним днем!!Скоро сами себя как пчел убьем!!Вирус тоже оттуда!!Хорошо бы чтобы вымерли дебилы и те кто гадит!!
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29.04.2020 11:46 Ответить
Звиздец
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29.04.2020 12:01 Ответить
Я смотрю у нас из пустыни делают зеленые зоны , а в Украине наоборот , это полная деградация Леса ,пчелы, водоемы
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29.04.2020 12:03 Ответить
Коронавирус однако...
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29.04.2020 12:14 Ответить
А може сусідів пасічники допекли. Коли в сусідньому дворі 400 вуликів і з хати можна вийти лише вночі.
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29.04.2020 12:14 Ответить
Надо как-то согласовывать графики вывоза пчелосемей и протравки растений. Соседи всё-таки. Или пользоваться безопасными для пчел ядами. Есть такие оказываются.
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29.04.2020 12:21 Ответить
И это ещё не проданная земля, это только аренда, а вот скоро продадут и тогда не только пчёлы передохнут от напичкания её химией, передохнут сначала все травоядные, потом и млекопитающие ..заживём! Сволочи! Продавать землю НЕЛЬЗЯ! Тем более без контроля использования и возможности отобрать за нарушения!!!!
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29.04.2020 12:27 Ответить
Та не переживай. Штрафами обложат.
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29.04.2020 13:07 Ответить
Почему сейчас не облагают???
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29.04.2020 13:11 Ответить
Угу, как только, так сразу.
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29.04.2020 13:13 Ответить
Почему только в Сумской области? По всей стране агрохолдинги беспредельничают с пестицидами! Никакого контроля на их применение нет, дают в районных газетах объявления и травят всё живое с весны до осени! По сёлам вонь от полей стоит, что проехать даже невозможно!!!
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29.04.2020 12:32 Ответить
Вы не пчел дохлых фотографируйте, а простерилизуйте банку с крышкой и лопату, возьмите с собой трёх приличных односельчан, возьмите ПРОБУ почвы с химикатом, снимите на видео и составьте акт.
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29.04.2020 14:02 Ответить
 
 