Полиция расследует массовую гибель пчел в шести районах на Сумщине. ФОТОрепортаж

На Сумщине правоохранители расследуют причины массовой гибели пчел в шести районах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий.

"Информация о гибели пчел поступила из Путивльского, Сумского, Недрыгайловского, Роменского, Белопольского и Глуховского районов. По этим фактам полиция открыла общее дело по статье 239 УК "Загрязнение или порча земель веществами, вредными для жизни и здоровья людей и окружающей среды", - рассказал Крупецкий.

По информации главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, речь идет о гибели насекомых из более чем 500 пчелосемей. Сейчас специалисты выясняют причины мора, исследуя, в том числе, и возможно применение ядохимикатов.

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Как ранее сообщали местные СМИ, в нескольких селах Путивльского и Роменского районов массово погибли пчелы. Люди сообщают, что это произошло 25 и 26 апреля. Гибель насекомых связывают с использованием химикатов для обработки полей.

О гибели 200 семей пчел в селе Ховзовка Путивльского района и в селах Клевенское и Шулешево сообщила в Фейсбуке Ольга Бутова 25 апреля. "По словам очевидцев, химикаты вносились ночью в сухую землю со среды на четверг", - написала она.

О массовой гибели пчел также сообщили жители села Николаевка Роменского района 26 апреля. Сейчас в этом селе подсчитывают убытки (по предварительным данным, погибли пчелы в 50 ульях) и собираются возмещать их через суд. По информации жителей села, местные фермеры накануне обрабатывали поля химическими веществами, пишет UA:CУМИ.

В прошлом году пчеловоды Сумщины также понесли потери от неожиданной гибели пчел. Она наблюдалась на 38 пасеках, где в целом погибли 940 пчелосемей. Уголовные производства по этим фактам были открыты в Глуховском, Билопольском и Ахтырском районах, и следствие по ним еще не завершено.









Фото: Ольга Бутова/Facebook