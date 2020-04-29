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Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

На общевойсковом полигоне продолжается интенсивная подготовка подразделений отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Артиллеристы приобретают практические навыки в стрельбе и управлении огнем с использованием новейших методов в соответствии со стандартами НАТО: проведение разведки с использованием новейших систем наблюдения, привлечение беспилотных летательных комплексов, применение новой тактики взаимодействия подразделений при ведении обороны. 

По словам пресс-офицера бригады лейтенанта Юрия Кульпы, значительное внимание во время учений уделено скорости развертывания на боевых позициях, точности в наведении пушки, меткости каждого выстрела. От перечисленного зависит жизнь не только подчиненного личного состава, но и жизнь других военнослужащих, которым обеспечивают огневое прикрытие и выполнение поставленной задачи в целом.

Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО 01

"Среди основных задач учений - получение навыков в условиях, максимально приближенным к боевым. Подразделения отрабатывают нормативы по специальной, технической подготовке. Проводят стрельбы из штатного вооружения, среди которых орудия 152-мм калибра, противотанковые артиллерийские системы управляемого действия", - прокомментировал лейтенант Кульпа.

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Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО 02

Завершатся учения двухступенчатой командно-штабной тренировкой, во время которого комиссия оценит уровень готовности артиллеристов к выполнению задач по назначению. Пресс-офицер подчеркнул, что значительная часть личного состава подразделения - участники боевых действий на востоке Украины, имеющих немалый боевой опыт.

Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО 03
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО 04
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО 05
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО 06
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО 07
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО 08
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО 09
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО 10
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО 11
Фото: сайт Минобороны

НАТО (10100) оборона (5239) военные учения (3462) ВСУ (6700)


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Топ комментарии
+13
Лучше учитесь .хлопцы! Это умение спасет и нас и ваши жизни. Слава Украине!
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29.04.2020 11:41 Ответить
+7
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО...

- Не. не правильно! Нужно так:
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по позициям российских наёмников.
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29.04.2020 11:40 Ответить
+6
Героям Слава!
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29.04.2020 12:01 Ответить
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Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО...

- Не. не правильно! Нужно так:
Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по позициям российских наёмников.
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29.04.2020 11:40 Ответить
Да обрабатывают мощным артиллерийским огнём, позиции российских оккупантов новейшем методом, по стандартам НАТО.
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29.04.2020 11:52 Ответить
Лучше учитесь .хлопцы! Это умение спасет и нас и ваши жизни. Слава Украине!
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29.04.2020 11:41 Ответить
Героям Слава!
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29.04.2020 12:01 Ответить
Это большое достиженире, очень хорошее даже, осталось только получить разрешение на огонь по врагу и согласовать его в соответтсвующих инстанциях(нато, ес, обсе, пасе, оон, сша,вру, цру, фбр и комитет по делам разведения)
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29.04.2020 11:43 Ответить
Ну неужели в чистом поле пушка, украшенная спиленными ёлочками по форме пушки создаёт хоть какую либо маскировку? Нет, я понимаю, что маскировка один из самых важных элементов на поле боя, но в таком варианте это просто уничтожение деревьв.
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29.04.2020 11:47 Ответить
жизни Украинских Воинов-дороже деревьев!такая простая мысль не пришла в твою голову?
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29.04.2020 12:02 Ответить
Если воспользуешься серым веществом в твоей черепной коробке и внимательно прочитаешь моё сообщение, то осознаешь, что я ЗА МАСКИРОВКУ, но я ПРОТИВ ИДИОТИЗМА!!! На фото орудия не замаскированы (спрятаны под сеткой, размыт силуэт при помощи растительности и подручных средств), а тупо украшены спиленными ёлками. Любой БПЛА с любой высоты рассмотрит такую позицию во всех деталях.

Данная "маскировка" выполнена чисто для проформы, да ещё и с уничтожением деревьев. Если на учениях стоит задача маскировать позицию, то надо МАСКИРОВАТЬ позицию. А если нужна "галочка" то незачем уничтожать насаждения.
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29.04.2020 18:12 Ответить
Геноцид.
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29.04.2020 11:53 Ответить
Артиллеристы ВСУ,лучше бы отрабатывали новейшие методы на 9 мая по параду "пабеды" москальной орды в лугандоне
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29.04.2020 12:04 Ответить
незя там мля городская застройки и элипс рассеивания не позволяет нормально так положить подарков с ветерком
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29.04.2020 12:18 Ответить
ага та позор не надоел совковое оружие и техника уже смешно смотреть на мкталлолом
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29.04.2020 12:33 Ответить
а чётакова, пригожинец? Между прочим катька Крым оккупировала с помощью украинского оружия.
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29.04.2020 13:13 Ответить
Пацак, у твоего )(уйла оружие точно такое же. Мы вас не больно убьем - чик-и все!
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29.04.2020 13:21 Ответить
Слава Украинским Воякам!
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29.04.2020 13:20 Ответить
И там сушь полная....
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29.04.2020 14:06 Ответить
В НАТОвских армиях полностью переходят на САУ,а у нас еще достаточно буксируемой артиллерии,что при современных способах ведения артразведки делает позиции батарей очень уязвимыми.При ПАПе и Пасторе проходили успешные испытания новейшие отечественные образцы самоходной артиллерии.Почему застопорилось их внедрение в ВСУ?
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29.04.2020 14:36 Ответить
НАТОВские армии ещё лет двадцать-тридцать будут переходить на САУ, это дело очень не быстрое.
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29.04.2020 15:21 Ответить
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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30.04.2020 00:13 Ответить
 
 