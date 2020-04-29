Более 300 украинцев вернулись из Армении, Италии и Швеции, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Самолетами из Еревана, Неаполя и Стокгольма вернулись более 300 украинцев. Все пассажиры, кроме одного, установили мобильное приложение "Дій вдома" и будут находиться на самоизоляции дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Повышенной температуры не было обнаружено, ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался. Во время проведения контрольных процедур пограничники находились в средствах индивидуальной защиты.
Все пассажиры, кроме одного, установили мобильное приложение "Дій вдома" и будут находиться на самоизоляции дома. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения гражданами информации в мобильный приложение "Дій вдома". Один из пассажиров, не установил соответствующее приложение и будет проходить обсервацию в г. Киеве.
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