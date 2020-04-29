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Более 300 украинцев вернулись из Армении, Италии и Швеции, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самолетами из Еревана, Неаполя и Стокгольма вернулись более 300 украинцев. Все пассажиры, кроме одного, установили мобильное приложение "Дій вдома" и будут находиться на самоизоляции дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Повышенной температуры не было обнаружено, ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался. Во время проведения контрольных процедур пограничники находились в средствах индивидуальной защиты.

Все пассажиры, кроме одного, установили мобильное приложение "Дій вдома" и будут находиться на самоизоляции дома. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения гражданами информации в мобильный приложение "Дій вдома". Один из пассажиров, не установил соответствующее приложение и будет проходить обсервацию в г. Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет МАУ забрал из Майами 259 граждан Украины, в том числе 119 детей, - посольство. ФОТОрепортаж

Более 300 украинцев вернулись из Армении, Италии и Швеции, - Госпогранслужба 01
Более 300 украинцев вернулись из Армении, Италии и Швеции, - Госпогранслужба 02
Более 300 украинцев вернулись из Армении, Италии и Швеции, - Госпогранслужба 03
Более 300 украинцев вернулись из Армении, Италии и Швеции, - Госпогранслужба 04
Более 300 украинцев вернулись из Армении, Италии и Швеции, - Госпогранслужба 05
Более 300 украинцев вернулись из Армении, Италии и Швеции, - Госпогранслужба 06

Автор: 

Госпогранслужба (6587) украинцы (3874)


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Топ комментарии
+3
ну из неаполя и стокгольма это можно понять, там нет ни малейших перспектив. но возвращаться из еревана, это надо полностью не знать историю мировых открытий во всех областях. ведь все в мире, один раз поговорившие с армянином зарубливают себе на всю жисть на своём носу - все изобретения мира принадлежать армянам! поэтому уже очевидно, антивирусная вакцина от всех штаммов нового вируса будет тоже изобретена именно ими! чего было покидать такой перспективный край, который впервые в мире будет обладать 146% защитой и от этой пошести? просто глупцы )
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29.04.2020 12:16 Ответить
+3
Ну да. От рака они уже вроде всех вылечили. Потом со СПИДом успешно боролись. Армянские учОные даже круче британских.Сейчас снова изобретут какой нибудь препарат армяниум или ереванофор.
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29.04.2020 12:38 Ответить
+2
Таки да. Где нас только нет.
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29.04.2020 12:08 Ответить
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То есть карантин еще на две недели после последнего прибывшего в страну?
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29.04.2020 11:56 Ответить
да если бы так, а то минимум - месяц.
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29.04.2020 23:47 Ответить
В Армении, Швеции,
Италии, Греции,
А также в Индии, Германии
И где нас только нет!
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29.04.2020 11:58 Ответить
Таки да. Где нас только нет.
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29.04.2020 12:08 Ответить
Более 300 украинцев вернулись из Армении, Италии и Швеции, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5539
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29.04.2020 12:11 Ответить
Мама УКРАИНА примет всех своих детей!
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29.04.2020 12:41 Ответить
ну из неаполя и стокгольма это можно понять, там нет ни малейших перспектив. но возвращаться из еревана, это надо полностью не знать историю мировых открытий во всех областях. ведь все в мире, один раз поговорившие с армянином зарубливают себе на всю жисть на своём носу - все изобретения мира принадлежать армянам! поэтому уже очевидно, антивирусная вакцина от всех штаммов нового вируса будет тоже изобретена именно ими! чего было покидать такой перспективный край, который впервые в мире будет обладать 146% защитой и от этой пошести? просто глупцы )
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29.04.2020 12:16 Ответить
Ну да. От рака они уже вроде всех вылечили. Потом со СПИДом успешно боролись. Армянские учОные даже круче британских.Сейчас снова изобретут какой нибудь препарат армяниум или ереванофор.
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29.04.2020 12:38 Ответить
Дурики нафига со Швеции вернулись))),нет там карантина и работы валом
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29.04.2020 12:49 Ответить
Дiй вдома,но сначала зайди в магазины,маокеты,на такси к друзьям не забудь заехать- это пи..ец! Меры вышсего пило ажа в брье с вирусом
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29.04.2020 23:21 Ответить
Рідні Санжари вже зачекалися!
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29.04.2020 23:33 Ответить
Да, как видно нескоро ещё выйдем с карантина, ох нескоро.
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29.04.2020 23:52 Ответить
 
 