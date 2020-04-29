Воин 93-й ОМБр Алексей Лисин погиб 28 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил. ФОТО

Вчера, 28 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области, в результате артиллерийского обстрела погиб Алексей Лисин, 1990 года рождения, уроженец села Горькое Запорожской области, солдат, военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады.

Об этом говорится на официальной странице 93-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот день, к сожалению мы вынуждены начинать с тяжелой вести...

На Луганщине во время обстрела, снова погиб наш воин ​​- солдат Алексей Лисин. Вечером 28 апреля, когда Алексей находился на боевом посту, его жизнь оборвал осколок вражеского снаряда.

Воин родом из села Горькое на Гуляйпольщине, Запорожской области. Родился 30 марта 1990 года. Почти ровесник государства за которое погиб...

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Присоединился к нашей бригаде мужчина в прошлом году, когда мы защищали Авдеевское направление в Донецкой области.

До армии Алексей работал дальнобойщиком в Днепре где жил с родителями. Наш побратим пережил в своей жизни большую трагедию - потерял обоих родителей и дом в пожаре. Из-за этого больше всего мечтал, после возвращения с войны, восстановить родительский дом.

У Алексея остались старенькая бабушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна, двенадцатилетняя дочь от первого брака Лида, и любимая девушка Лиля с которой он планировал пожениться.

"Он был спокойным и добрым, - вспоминает один из его побратимов, служивший с Алексеем на одной позиции. - Мечтал поскорее вернуться к любимой".

Холодноярцы оплакивают смерть побратима вместе со всеми его близкими, это также невосполнимая потеря для нас.

Больше всего сейчас мы жаждем мести и обязательно получим желаемое", - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.







