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Житель Тернополя, больной COVID-19, разгуливал по городу, начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

67-летний житель Тернополя, у которого диагностировали коронавирус, дважды нарушил условия самоизоляции. Полицейские задокументировали данные факты и начали уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.

Житель Тернополя заболел COVID-19 еще 15 апреля. Мужчина находился на лечении дома. Однако не соблюдал карантинных правил, нарушал условия самоизоляции и выходил на улицу. Жалобы на мужчину, который разгуливал по городу, подвергая опасности других людей, дважды поступали к сотрудникам городского отдела полиции.

Сотрудники полиции опросили соседей, которые подтвердили, что мужчина выходил из дома. Данный факт также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Нарушение условий самоизоляции больным коронавирусом мужчиной задокументировали полицейские и начали уголовное производство по части 1 статьи 325 - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Сейчас решается вопрос о госпитализации мужчины в медучреждение.

Санкция статьи, которую инкриминируют нарушителю, предусматривает штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о нападении правоохранителей на журналиста "Громадского" проверяется, материалы будут переданы в ГБР, - Нацполиция

Житель Тернополя, больной COVID-19, разгуливал по городу, начато уголовное производство, - Нацполиция 01

Автор: 

карантин (16729) Нацполиция (16571) Тернополь (777) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+12
він самотній?влада його забезпечила їжею?
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29.04.2020 12:56 Ответить
+5
Гнида.
50 тис штрафу треба йому присудити...
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29.04.2020 12:55 Ответить
+5
Тут надо смотреть, может он один живёт,с голодухи умирать наверное не хочется ему.
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29.04.2020 13:01 Ответить
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Гнида.
50 тис штрафу треба йому присудити...
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29.04.2020 12:55 Ответить
Что бы его посадить - его сначала нада вылечить Это еще хорошо шо не устроился волонтерам шоб допомагаты стареньким, а просто себе разгуливал
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29.04.2020 13:01 Ответить
он сам уже старик вообще-то.
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29.04.2020 13:20 Ответить
Семь лет растрела.😁😁😁
Почему он гнида,а покушать в магазин кто будет ходить?
Это все тупая ЗЕвласть не в состоянии справиться с пандемией.Вопрос,почему больной кароновирусом лечиться дома?
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29.04.2020 13:03 Ответить
Меня другое интересует, откуда соседи узнали что у него корона? Менты сливают инфу чтоли получаются, им же кто-то настучал на гражданина...
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29.04.2020 13:05 Ответить
Короновирус - это не винирческое заболевание, зачем его вообще скрывать? Полиция у нас самоизоляцию не может проконтролировать, нарид безсовестный и безответственный по отношению к другим и даже к родственникам, то хоть соседи проконтролируют
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29.04.2020 13:52 Ответить
Таких дохрена
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29.04.2020 13:06 Ответить
він самотній?влада його забезпечила їжею?
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29.04.2020 12:56 Ответить
В велюр кушать наверное ездил)
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29.04.2020 12:58 Ответить
поліція надає інформацію однобоко,яка до них може бути довіра як вони продовжують погрожувати журналістам фізичною розправою...
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29.04.2020 13:03 Ответить
В Сумах возили додому товари з супермаркетів 2 рази на тиждень самотнім.
З аптек - за потребою. Навіть, сьогодні на сьогодні.
Я думаю, в Тернополі не гірше.
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29.04.2020 13:07 Ответить
Якщо самотній, то чи звертався він до відповідних служб по допомогу, чи відразу забив на все і всіх?
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29.04.2020 13:15 Ответить
"відповідні служби" роблять так як і все в цій країні..
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29.04.2020 13:24 Ответить
Тобто ви це точно знаєте, чи фантазуєте як і всі в цій країні.
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29.04.2020 16:25 Ответить
давайте перевіремо хто фантазер ,прем'єр-міністр зробив офіційну заяву,що у травні вже буде створено 500 000 нових робочих місць...
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29.04.2020 18:45 Ответить
Не переводьте тему, ми говоримо про конкретний випадок із статті. Цей чоловік з ковід19 звертався за допомогою?, у вас є докази? Чи це ваша фантазія?!
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29.04.2020 19:56 Ответить
...вот ведь нехороший человек - нет бы посетить Киев, сходить в ОПу, пройтись по Банковой, насладиться выступлением "95-го квартала", послушать рояль в исполнении выдающегося писюаниста
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29.04.2020 13:00 Ответить
токо проблема есть, квартальные щас не выступают. А вот в их гримерочке по примеру иконостаса можно было бы чонить и облобызать
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29.04.2020 13:03 Ответить
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29.04.2020 13:04 Ответить
Тут надо смотреть, может он один живёт,с голодухи умирать наверное не хочется ему.
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29.04.2020 13:01 Ответить
А соседи зачем???
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29.04.2020 13:03 Ответить
Соседи уже под ивл
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29.04.2020 13:08 Ответить
Вам наверное повезло с соседями,завидую белой завистью.
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29.04.2020 13:18 Ответить
Потрібно спочатку встановити, чи він звертався за допомогою. А живе сам чи ні, не грає ролі, співмешканці прирівнюються до потенційно хворих і також находяться на карантині.
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29.04.2020 16:33 Ответить
нашли чем удивить...половина так ходит. все всё по ...ю
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29.04.2020 13:01 Ответить
всё логично: обществу (и в особенности государству) насрать на граждан, граждане имеют (по крайней мере моральное) право ответить взаимностью.
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29.04.2020 13:04 Ответить
так быстрее коллективный иммунитет выработается. все правильно делал мужик
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29.04.2020 13:06 Ответить
правильно!! кстати, это относится тоже и к незащищенному сексу)) тоже коллективный иммунитет выработается))
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29.04.2020 13:11 Ответить
особенно когда Gruppensex
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29.04.2020 13:17 Ответить
красавчик))
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29.04.2020 13:18 Ответить
Самое время открывать рынки. Население готово соблюдать все правила!
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29.04.2020 13:03 Ответить
100500%
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29.04.2020 13:09 Ответить
Может еще и рот зашить, что бы кушать не тянуло.
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29.04.2020 13:11 Ответить
Быдло те, кто нарушает закон.
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29.04.2020 13:57 Ответить
Карантин введен на территории страны? Да. Он обязан соблюдать? Да. Так чем вы недовольны? Тем что ему мешают нарушать карантин? Где логика?
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29.04.2020 13:57 Ответить
карантин введен, а дальше? Те кто наверху его не соблюдают, те которые соблюдают начинают нищать. Где логика? Старику 67 лет!!! Он может быть маразматиком, а может просто одиноким и голодным. Почему его не госпитализировали сразу, а его уже и ловили на улице? Конечно им лучше штрафы нищи бродам выписывать, чем реально следить за порядком.
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29.04.2020 14:39 Ответить
Одним словом, винегрет у нас в стране. Одно противоречит другому и т.д.
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29.04.2020 16:23 Ответить
Почему мы так говорим:
Разгуливал (вместо - гулял, прогуливался), разпивал (вместо -пил, выпивал), нанёс убыток, вред (но не - нанёс прибыль, пользу). Откуда появились эти не литературные обороты?
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29.04.2020 13:07 Ответить
Может распивал?
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29.04.2020 13:59 Ответить
Та да,- очепятка. (то на болгарском)
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29.04.2020 14:13 Ответить
Эй, минуточку!
Не выключайте музычку!
Одно дело, если он погулять как будто вышел, а другое - если он одинокий и ему жрать нечего!
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29.04.2020 13:20 Ответить
Ей хвилиночку,одне діло коли б він не знав що хворий і зовсім інше коли завідомо йде заражати всіх окружаючих.Тільки кримінальна відповідальніст. У Китаї за порушення страта,невже ми розумніші за китайців та вони вірус вже побороли, а ми
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29.04.2020 13:33 Ответить
Он должен умереть от голода?
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29.04.2020 14:13 Ответить
В тебе є підтвердження що хтось в Україні находячись на карантині помер з голоду? А те що він розносив заразу це факт.
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29.04.2020 14:18 Ответить
Потому и не помер, что вышел за продуктами. Ещё вапросы?
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29.04.2020 18:47 Ответить
Правильно, - покладіть його в лікарню. Він там позаражає половину лікарів.
До того ж, написано, що пОцієнт захворів 15 квітня. Ну, швидше за все, він тоді не захворів, а його діагностували, бо визначити точний день інфікування практично дуже важко.
Так з того дня вже минуло два тижні. А два тижні, наскільки відомо, і є необхідним періодом для самоізоляції. Чи скільки він має сидіти вдома, - півроку? Рік? А якщо він уже перехворів, і здоровий? Йому робили повторні тести? На жодне з цих питань немає відповіді.
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29.04.2020 14:10 Ответить
А с открытой формой туберкулеза отслеживают и штрафуют?
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29.04.2020 14:22 Ответить
Дебілів теж не лікують без їх згоди але їх не так багато як цих вірусних
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29.04.2020 14:51 Ответить
Скоту на_ти на людей...
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29.04.2020 19:03 Ответить
 
 