Житель Тернополя, больной COVID-19, разгуливал по городу, начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

67-летний житель Тернополя, у которого диагностировали коронавирус, дважды нарушил условия самоизоляции. Полицейские задокументировали данные факты и начали уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.

Житель Тернополя заболел COVID-19 еще 15 апреля. Мужчина находился на лечении дома. Однако не соблюдал карантинных правил, нарушал условия самоизоляции и выходил на улицу. Жалобы на мужчину, который разгуливал по городу, подвергая опасности других людей, дважды поступали к сотрудникам городского отдела полиции.

Сотрудники полиции опросили соседей, которые подтвердили, что мужчина выходил из дома. Данный факт также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Нарушение условий самоизоляции больным коронавирусом мужчиной задокументировали полицейские и начали уголовное производство по части 1 статьи 325 - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Сейчас решается вопрос о госпитализации мужчины в медучреждение.

Санкция статьи, которую инкриминируют нарушителю, предусматривает штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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