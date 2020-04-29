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На Закарпатье полиция предотвратила заказное убийство женщины: заказчик задержан, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Закарпатье полиция задержала мужчину, который заказал убийство знакомой. Таким образом он решил избавиться от нежелательного свидетеля, которым стала женщина. Чтобы обеспечить себе алиби, заказчик планировал выехать в столицу. При попытке покинуть пределы области оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции совместно с прокуратурой Закарпатской области с участием спецназа КОРД задержали злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает "Цензор.НЕТ".

К оперативникам поступила информация о готовящемся убийстве жительницы Тячевского района. В ходе проверки информация подтвердилась, поэтому правоохранителям необходимо было как можно быстрее установить личности заказчика, киллера, мотивы преступления, чтобы спасти жизнь женщине и задержать причастных к преступлению.

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Было установлено, что заказал убийство женщины местный житель. Мужчина занимался бизнесом и у него был конфликт с руководителем магазина, где женщина работала продавщицей. Последняя стала очевидцем разговора, в котором человек обещал разобраться с ее руководителем. Узнав об этом, решил избавиться от нежелательного свидетеля, несмотря на давние дружеские отношения.

Подыскав киллера, заказчик предоставил фото, подробно рассказал о распорядке дня будущей жертвы, ее перемещении и месте работы.

Впоследствии оперативники установили личность киллера, склонили его к сотрудничеству и инсценировали убийство потерпевшей. Заказчику показали фотографию якобы убитой женщины, после чего он передал вознаграждение исполнителю. После этого планировал выехать за пределы области, чтобы обеспечить себе алиби в случае появления вопросов со стороны правоохранителей.

В ночь с 28 на 29 апреля его задержали.

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На Закарпатье полиция предотвратила заказное убийство женщины: заказчик задержан, - Нацполиция 01
На Закарпатье полиция предотвратила заказное убийство женщины: заказчик задержан, - Нацполиция 02
На Закарпатье полиция предотвратила заказное убийство женщины: заказчик задержан, - Нацполиция 03
На Закарпатье полиция предотвратила заказное убийство женщины: заказчик задержан, - Нацполиция 04

Сейчас с участниками уголовного производства проводятся процессуальные мероприятия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст.14 п.11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Автор: 

задержание (6690) заказное убийство (163) Нацполиция (16571) Закарпатская область (2611)


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и зачем? это уже норма жизни..
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29.04.2020 13:33 Ответить
оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции совместно с прокуратурой Закарпатской области с участием спецназа КОРД задержали злоумышленника.Источник: https://censor.net/p3192360

все приложились, а скромный покойник
так никого и не поцеловал.
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29.04.2020 13:46 Ответить
"...Заказчику показали фотографию якобы убитой женщины..." - менты фотошоп освоили?
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29.04.2020 13:49 Ответить
 
 