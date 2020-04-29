Генштаб ВСУ обнародовал фото испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1". ФОТОрепортаж
В Одесской области, в рамках масштабных ракетных тестирований, проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
"Это боеприпасы калибра 122 мм на замену реактивных снарядов "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики", - сказано в сообщении.
Топ комментарии
+31 Александр Иванов #442761
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+26 Шрек Баблокат
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+15 Baden
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Уже замечено, что после желтых таблеточек, Igor L становится Ыкспердом по РЛС.. а после красненьких таблеточек - Ыкспердом по ракетному оружию.. После кристаллического порошка синего цвета - Igor L становится Ыкспердом по кораблестроению, а если смешать эти таблеточки вместе, то Igor L переходит в инфракрасный диапазон бытия и начинает надиктовывать Моисею законы жизни..
у тебя же просто дрыстание с целью замазать свой комплекс неполноценности...
точнее - не комплекс - а саму неполноценность...
соответственно выброшенные деньги
если есть "атака клона"
лаптеногих в сортире, в мундире, в капонире, в штаб-квартире, в телеэфире ради
мира во всём мире ! СЛАВА ВСУ !!!
А про Пороха и остальных иди поори под раду д@бил !