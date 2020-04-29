Генштаб ВСУ обнародовал фото испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1". ФОТОрепортаж

В Одесской области, в рамках масштабных ракетных тестирований, проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Это боеприпасы калибра 122 мм на замену реактивных снарядов "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики", - сказано в сообщении.

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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook