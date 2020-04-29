Суд оштрафовал жителя Кременчуга на 51 грн за сравнение Зеленского с Гандоном - французским писателем-фантастом. ФОТО

Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве.

На днях Крюковский районный суд Кременчуга рассмотрел дело в отношении мужчины, который нарушил админстаттю 173 (Мелкое хулиганство), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegraf.in.ua.

Речь идет о случае, произошедшем 6 марта возле центральной проходной Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ). Кременчужанин Вячеслав устроил одиночный пикет, чтобы выразить свое мнение относительно правления Зеленского. Говорил, что слова на плакате - не оскорбление, а сравнение с писателем-фантастом Ивом Гандоном. В тот день на мужчину составили протокол. Написанные слова расценили как матерные слова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевский апелляционный суд разрешил обзывать собеседника "Гандоном"

На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Пояснил, что имел целью не обидеть кого-то, а сравнить фразы и выражения с фантастическими историями французского писателя-фантаста. Сделал плакат лично, чтобы привлечь к себе внимание президента Украины, который с рабочим визитом должен был приехать на КВСЗ, написал зеленой краской "ЗЕ ГАН ДОН" и сверху отметил зеленым фломастером "ст.15 Конституции Украины", что означало, что в Украине цензура запрещена. Обидеть никого не хотел и не собирался делать этого.

В итоге суд признал кременчужанина виновным и наложил 51 грн штрафа. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вынесения постановления. Текст постановления здесь.

"С этим решением согласиться нельзя. Следует его обжаловать. Во-первых, оно не мотивировано, потому что это слово не относится к нецензурным и должна быть как минимум филологическая экспертиза или ссылки на соответствующий источник, где признано его нецензурным. Во-вторых, есть ст. 34 Конституции о свободе мысли. В-третьих, есть судебный прецедент, на который сослались в статье. С высокой вероятностью ЕСПЧ признает такое решение нарушением Конвенции", - прокомментировал решение суда адвокат Руслан Ульянов.

Стоит напомнить, что похожий случай произошел в 2019 году в Киевской области. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, ведь тот назвал мэра "гандоном". На это решение подали апелляцию, в которой просили отменить постановление суда и прекратить производство. Обосновывали тем, что инцидент произошел не в общественном месте, а между двумя лицами, которые говорили. Во время беседы один из собеседников назвал другого фамилией французского писателя-фантаста "Ив Гандон", поскольку считал, что его оппонент, как французский писатель, рассказывает фантастические вещи. В результате Киевский апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции и закрыл производство при отсутствии события и состава административного правонарушения.