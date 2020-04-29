РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8526 посетителей онлайн
Новости Фото Год Зеленского
34 582 140

Суд оштрафовал жителя Кременчуга на 51 грн за сравнение Зеленского с Гандоном - французским писателем-фантастом. ФОТО

Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве.

На днях Крюковский районный суд Кременчуга рассмотрел дело в отношении мужчины, который нарушил админстаттю 173 (Мелкое хулиганство), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegraf.in.ua.

Речь идет о случае, произошедшем 6 марта возле центральной проходной Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ). Кременчужанин Вячеслав устроил одиночный пикет, чтобы выразить свое мнение относительно правления Зеленского. Говорил, что слова на плакате - не оскорбление, а сравнение с писателем-фантастом Ивом Гандоном. В тот день на мужчину составили протокол. Написанные слова расценили как матерные слова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевский апелляционный суд разрешил обзывать собеседника "Гандоном"

Суд оштрафовал жителя Кременчуга на 51 грн за сравнение Зеленского с Гандоном - французским писателем-фантастом 01

На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Пояснил, что имел целью не обидеть кого-то, а сравнить фразы и выражения с фантастическими историями французского писателя-фантаста. Сделал плакат лично, чтобы привлечь к себе внимание президента Украины, который с рабочим визитом должен был приехать на КВСЗ, написал зеленой краской "ЗЕ ГАН ДОН" и сверху отметил зеленым фломастером "ст.15 Конституции Украины", что означало, что в Украине цензура запрещена. Обидеть никого не хотел и не собирался делать этого.

В итоге суд признал кременчужанина виновным и наложил 51 грн штрафа. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вынесения постановления. Текст постановления здесь.

"С этим решением согласиться нельзя. Следует его обжаловать. Во-первых, оно не мотивировано, потому что это слово не относится к нецензурным и должна быть как минимум филологическая экспертиза или ссылки на соответствующий источник, где признано его нецензурным. Во-вторых, есть ст. 34 Конституции о свободе мысли. В-третьих, есть судебный прецедент, на который сослались в статье. С высокой вероятностью ЕСПЧ признает такое решение нарушением Конвенции", - прокомментировал решение суда адвокат Руслан Ульянов.

Стоит напомнить, что похожий случай произошел в 2019 году в Киевской области. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, ведь тот назвал мэра "гандоном". На это решение подали апелляцию, в которой просили отменить постановление суда и прекратить производство. Обосновывали тем, что инцидент произошел не в общественном месте, а между двумя лицами, которые говорили. Во время беседы один из собеседников назвал другого фамилией французского писателя-фантаста "Ив Гандон", поскольку считал, что его оппонент, как французский писатель, рассказывает фантастические вещи. В результате Киевский апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции и закрыл производство при отсутствии события и состава административного правонарушения.

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) Кременчуг (355) суд (25146) хулиганство (355) юстиция (758) штраф (1287)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+79
Оштрафовали за оскорбление писателя Гандона. Все правильно
показать весь комментарий
29.04.2020 13:59 Ответить
+51
Суд оштрафовал жителя Кременчуга на 51 грн за сравнение Зеленского с Гандоном - французским писателем-фантастом - Цензор.НЕТ 8513
показать весь комментарий
29.04.2020 14:04 Ответить
+31
та це ж правда. не розумію, що він порушив.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
+420 судового сбора.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:59 Ответить
Пусть отважный герой даст карту, мы скинемся. На такое дело не жалко!
показать весь комментарий
29.04.2020 16:16 Ответить
The gun don
показать весь комментарий
29.04.2020 14:55 Ответить
Суд оштрафував мешканця Кременчука на 51 грн за порівняння Зеленського з Гандоном - французьким письменником-фантастом - Цензор.НЕТ 3926
показать весь комментарий
29.04.2020 14:55 Ответить
А якщо цього чувака почнуть називати не інакше як гандон - він ж не ображатиметься, 100%
показать весь комментарий
29.04.2020 15:10 Ответить
И где же здесь оскорбление? Если иметь в виду французского писателя, то это Зеленскому незаслуженный комплимент, даже лесть, если же иметь в виду презерватив, то это означает, что он надежный защитник всех, кто за него проголосовал.
показать весь комментарий
29.04.2020 15:11 Ответить
Странно, что Зеля на него лично заявление не неписал.
показать весь комментарий
29.04.2020 15:24 Ответить
Да... Разглашение гостайны.
показать весь комментарий
29.04.2020 19:18 Ответить
суд своїм вироком підтвердив, що ЗЕ ГАН ДОН
і що в Україні є цензура
показать весь комментарий
29.04.2020 15:45 Ответить
Потерпевший гандон Зе. Изделие N° 3.e.
показать весь комментарий
29.04.2020 20:06 Ответить
Рояльный гандон
показать весь комментарий
29.04.2020 15:47 Ответить
Зе - це офійне поганяло кого?
показать весь комментарий
29.04.2020 15:51 Ответить
Так там не "ЗЕ ГАН ДОН" там "ЗЕГАН ДОН" написано було. Зеган - це польський боксер. А дон - це титул яким висловлюють пошану до людини.
показать весь комментарий
29.04.2020 19:37 Ответить
Якщо тобі подобається Зеган, то варто висловити йому пошану титулом дон, роздрукувати його червоним по білому на футболці і носити її щоденно.
показать весь комментарий
29.04.2020 19:39 Ответить
Нет ,мне все больше хочет назвать Зелю по другому ,а конкретнее Президент Зеленский - политический ИМПОТНЕТ .Кто согласен ?
показать весь комментарий
29.04.2020 16:08 Ответить
Он политический ИХТАМНЕТ
показать весь комментарий
29.04.2020 19:35 Ответить
ЗЕ ГАН ДОН..

Суду еще нужно доказать, что под ЗЕ - подразумевается клоун. Может мужик имел в виду своего соседа Зиновия Епифановича?
показать весь комментарий
29.04.2020 16:21 Ответить
це просто транслітерація з англійського The Gun Don, що в перекладі всього лиш Пістолет Дон
показать весь комментарий
29.04.2020 16:51 Ответить
А хіба не так?
показать весь комментарий
29.04.2020 16:25 Ответить
Тут всё просто. Если подразумевался писатель и ничего оскорбительного нет, то пан Вячеслав по решению суда должен отстоять там же и такое же время с плакатом " Я - Гандон"
показать весь комментарий
29.04.2020 16:36 Ответить
Кстати, сейчас на сайте 202 Гандона.
показать весь комментарий
29.04.2020 16:38 Ответить
Прикольно! "Ты Гандона читал?", "Что читать задали? -Гандона!" "Помнишь, как у Гандона! -У какого именно?"
показать весь комментарий
29.04.2020 16:42 Ответить
Шакаломоська

Когда я случайно увидел в Интернете ( сериал не смотрел ), как "Президент Голобородько" посылает МВФ в неудобовспоминаемое место, мне вспомнилась облаявшая Слона Моська:

- Вот Моська! Знать, она сильна,
Раз лает на Слона!

Слон-МВФ его облаивание мелким украинским шутом действительно не заметил. А мудрый украинский народ заметил, поверил в силу "Голобородька" и сделал его Президентом.
Вернее, ПреЗЕдентом. ПреЗЕдент стал облаивать ( ой, извините, ошибся! ) обхаживать МВФ: мол, дайте нам кредит, он нам необходим, как кровь для организма. И я понял, что Моська морально ВЫШЕ нашего ЗЕ - она, облаяв Слона, не подлизывалась к нему.
А у Зеленского вышло: сначала облаял МВФ, как Моська Слона, затем стал ластиться к нему, как Шакал ко Льву.
Выходит, он - Шакаломоська?
показать весь комментарий
29.04.2020 17:51 Ответить
Серьёзно?) Один Зеленский просит МВФ и никакая партия в ВР это не поддерживает? Все уже осуждают? Как-то вы рановато начали)
А Моська истерическое существо, компенсирующее свои размеры публичным бешенством и гавканьем на всё, что хоть чуть -чуть больше её.
показать весь комментарий
29.04.2020 19:00 Ответить
ты не понял. Клован делал вид, что он крутой, а как пришло время что-то делать, он слился. До выборов громко гавкал, после выборов тихонько блеет и мычит.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:45 Ответить
Это удел всех наших президентов.
показать весь комментарий
30.04.2020 15:13 Ответить
Зе принимает в любом колличестве и с любой стороны.
Такой уж он себе клоун-гей.
показать весь комментарий
29.04.2020 20:12 Ответить
А,я, підтримую співставлення, але з Г-м
показать весь комментарий
29.04.2020 18:59 Ответить
Надо было утверждать что на плакате написана фамилия польского боксера Зегана с уважительным титулом дон, в качестве обращения к нему.
показать весь комментарий
29.04.2020 19:32 Ответить
Это ж теперь за 51 гривну мы такого начитаемся , чего и в мыслях не было
показать весь комментарий
29.04.2020 20:31 Ответить
Цікаво, тариф на вкривання Зе хмуями - 51 грн. за кожне слово, чи можна вкрити хоч багатоповерховою конструкцією, обтяженою морською та церковною термінологією?
показать весь комментарий
30.04.2020 13:34 Ответить
какой-то дешевый клован получается, билет в обычный цирк дороже
показать весь комментарий
30.04.2020 14:47 Ответить
Тайтл у сторінки заліковий)
Автору - лойк
показать весь комментарий
30.04.2020 00:18 Ответить
Протестант допустився помилки - йому просто потрібно було заявити в суді , що він ПОЕТ _ХУДОЖНИК....- і ВСЕ !!!!! Реально ...
І не потрібні були ніякі посилання ні на які нормативно- правові...
І з того моменту головняки були б у того іменованого "судді" ....
показать весь комментарий
30.04.2020 14:59 Ответить
Нагадує анекдот, коли поліціянти заарештували за образу президента чоловіка, який голосно розмовляв по-телефону на вулиці і вигукнув: - Та то є найбільша падлюка в Україні! На виправдання, що то зовсім не про Зеленського йшла мова, поліціянти відповіли: - Не треба нас обманювати, бо ми добре знаємо про кого йдеться, коли кажуть про найбільшу падлюку в Україні.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:04 Ответить
Маю на увазі, що на плакаті було тільки "Зе", а всі здогадалися про кого мова і навіть суд визнав як доказ, що Зе справді "гандон" і це образа - для суспільства! І ще для справжніх гандонів.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:11 Ответить
Люди, не ображайте гандони, які рятують вас від багатьох проблем на противагу Президенту України Володимиру Зеленському!
показать весь комментарий
02.05.2020 15:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 