Суд оштрафовал жителя Кременчуга на 51 грн за сравнение Зеленского с Гандоном - французским писателем-фантастом. ФОТО
Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве.
На днях Крюковский районный суд Кременчуга рассмотрел дело в отношении мужчины, который нарушил админстаттю 173 (Мелкое хулиганство), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegraf.in.ua.
Речь идет о случае, произошедшем 6 марта возле центральной проходной Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ). Кременчужанин Вячеслав устроил одиночный пикет, чтобы выразить свое мнение относительно правления Зеленского. Говорил, что слова на плакате - не оскорбление, а сравнение с писателем-фантастом Ивом Гандоном. В тот день на мужчину составили протокол. Написанные слова расценили как матерные слова.
На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Пояснил, что имел целью не обидеть кого-то, а сравнить фразы и выражения с фантастическими историями французского писателя-фантаста. Сделал плакат лично, чтобы привлечь к себе внимание президента Украины, который с рабочим визитом должен был приехать на КВСЗ, написал зеленой краской "ЗЕ ГАН ДОН" и сверху отметил зеленым фломастером "ст.15 Конституции Украины", что означало, что в Украине цензура запрещена. Обидеть никого не хотел и не собирался делать этого.
В итоге суд признал кременчужанина виновным и наложил 51 грн штрафа. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вынесения постановления. Текст постановления здесь.
"С этим решением согласиться нельзя. Следует его обжаловать. Во-первых, оно не мотивировано, потому что это слово не относится к нецензурным и должна быть как минимум филологическая экспертиза или ссылки на соответствующий источник, где признано его нецензурным. Во-вторых, есть ст. 34 Конституции о свободе мысли. В-третьих, есть судебный прецедент, на который сослались в статье. С высокой вероятностью ЕСПЧ признает такое решение нарушением Конвенции", - прокомментировал решение суда адвокат Руслан Ульянов.
Стоит напомнить, что похожий случай произошел в 2019 году в Киевской области. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, ведь тот назвал мэра "гандоном". На это решение подали апелляцию, в которой просили отменить постановление суда и прекратить производство. Обосновывали тем, что инцидент произошел не в общественном месте, а между двумя лицами, которые говорили. Во время беседы один из собеседников назвал другого фамилией французского писателя-фантаста "Ив Гандон", поскольку считал, что его оппонент, как французский писатель, рассказывает фантастические вещи. В результате Киевский апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции и закрыл производство при отсутствии события и состава административного правонарушения.
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і що в Україні є цензура
Суду еще нужно доказать, что под ЗЕ - подразумевается клоун. Может мужик имел в виду своего соседа Зиновия Епифановича?
Когда я случайно увидел в Интернете ( сериал не смотрел ), как "Президент Голобородько" посылает МВФ в неудобовспоминаемое место, мне вспомнилась облаявшая Слона Моська:
- Вот Моська! Знать, она сильна,
Раз лает на Слона!
Слон-МВФ его облаивание мелким украинским шутом действительно не заметил. А мудрый украинский народ заметил, поверил в силу "Голобородька" и сделал его Президентом.
Вернее, ПреЗЕдентом. ПреЗЕдент стал облаивать ( ой, извините, ошибся! ) обхаживать МВФ: мол, дайте нам кредит, он нам необходим, как кровь для организма. И я понял, что Моська морально ВЫШЕ нашего ЗЕ - она, облаяв Слона, не подлизывалась к нему.
А у Зеленского вышло: сначала облаял МВФ, как Моська Слона, затем стал ластиться к нему, как Шакал ко Льву.
Выходит, он - Шакаломоська?
А Моська истерическое существо, компенсирующее свои размеры публичным бешенством и гавканьем на всё, что хоть чуть -чуть больше её.
Такой уж он себе клоун-гей.
Автору - лойк
І не потрібні були ніякі посилання ні на які нормативно- правові...
І з того моменту головняки були б у того іменованого "судді" ....