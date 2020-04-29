Заманил в машину и начал уезжать: 39-летний одессит пытался средь бела дня похитить 7-летнюю девочку в одном из сел области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области полицейские задержали подозреваемого в похищении ребенка. По информации правоохранителей мужчина умышленно приехал в одно из отдаленных от областного центра сел, заманил в машину семилетнюю девочку, которую увидел на улице, и начал уезжать. К счастью, напуганному ребенку удалось убежать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

О событии, которое произошло средь бела дня, полицейским сообщили родители девочки. Согласно предоставленным очевидцами приметам, злоумышленник передвигался на черном Mercedes. Однако когда через несколько часов правоохранители остановили разыскиваемую машину, она оказалась белой.

"39-летний одессит признался, что перекрасил автомобиль в черный цвет обычной канцелярской краской. Увидев на сельской улице ребенка, поинтересовался, где находится магазин. Девочка отказалась показывать магазин, сказав, что родители не позволяют ей общаться с незнакомцами, и тогда мужчина предложил посмотреть разложенные на сиденье автомобиля коробки и игрушки. Заинтересованный ребенок потерял бдительность, воспользовавшись чем правонарушитель закрыл девочку в салоне и начал уезжать. Далеко увезти девочку злоумышленнику не удалось - она ​​вырвалась и убежала. После неудачной попытки подозреваемый некоторое время катался по окрестным селам в поисках возможности смыть краску с автомобиля. В конце концов он оказался на территории Николаевской области, где вернул машине ее первоначальный вид, и поехал в направлении Одессы", - говорится в сообщении.

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Полицейские остановили мужчину возле с. Першотравневе. Во время осмотра его транспортного средства были изъяты вещественные доказательства причастности к правонарушению. Кроме того, у самого подозреваемого правоохранители изъяли мобильные телефоны, в которых были обнаружены фото и видео порнографического содержания с участием детей.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, с ним проводятся неотложные следственные действия. Причину своего поступка мужчина не объясняет.

По данному факту начато производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем, в тот же день в Березовское отделение полиции с аналогичным заявлением обратились родители еще одной малолетней. Сейчас причастность мужчины к этому правонарушения проверяется.



Фото: сайт полиции