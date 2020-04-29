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Новости Фото Будни полиции
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Заманил в машину и начал уезжать: 39-летний одессит пытался средь бела дня похитить 7-летнюю девочку в одном из сел области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области полицейские задержали подозреваемого в похищении ребенка. По информации правоохранителей мужчина умышленно приехал в одно из отдаленных от областного центра сел, заманил в машину семилетнюю девочку, которую увидел на улице, и начал уезжать. К счастью, напуганному ребенку удалось убежать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

О событии, которое произошло средь бела дня, полицейским сообщили родители девочки. Согласно предоставленным очевидцами приметам, злоумышленник передвигался на черном Mercedes. Однако когда через несколько часов правоохранители остановили разыскиваемую машину, она оказалась белой.

"39-летний одессит признался, что перекрасил автомобиль в черный цвет обычной канцелярской краской. Увидев на сельской улице ребенка, поинтересовался, где находится магазин. Девочка отказалась показывать магазин, сказав, что родители не позволяют ей общаться с незнакомцами, и тогда мужчина предложил посмотреть разложенные на сиденье автомобиля коробки и игрушки. Заинтересованный ребенок потерял бдительность, воспользовавшись чем правонарушитель закрыл девочку в салоне и начал уезжать. Далеко увезти девочку злоумышленнику не удалось - она ​​вырвалась и убежала. После неудачной попытки подозреваемый некоторое время катался по окрестным селам в поисках возможности смыть краску с автомобиля. В конце концов он оказался на территории Николаевской области, где вернул машине ее первоначальный вид, и поехал в направлении Одессы", - говорится в сообщении.

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Заманил в машину и начал уезжать: 39-летний одессит пытался средь бела дня похитить 7-летнюю девочку в одном из сел области 01

Полицейские остановили мужчину возле с. Першотравневе. Во время осмотра его транспортного средства были изъяты вещественные доказательства причастности к правонарушению. Кроме того, у самого подозреваемого правоохранители изъяли мобильные телефоны, в которых были обнаружены фото и видео порнографического содержания с участием детей.

Заманил в машину и начал уезжать: 39-летний одессит пытался средь бела дня похитить 7-летнюю девочку в одном из сел области 02

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, с ним проводятся неотложные следственные действия. Причину своего поступка мужчина не объясняет.

Заманил в машину и начал уезжать: 39-летний одессит пытался средь бела дня похитить 7-летнюю девочку в одном из сел области 03

По данному факту начато производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем, в тот же день в Березовское отделение полиции с аналогичным заявлением обратились родители еще одной малолетней. Сейчас причастность мужчины к этому правонарушения проверяется.

Заманил в машину и начал уезжать: 39-летний одессит пытался средь бела дня похитить 7-летнюю девочку в одном из сел области 04
Фото: сайт полиции

дети (6578) Нацполиция (16571) похищение (1689)


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Топ комментарии
+11
Таких сразу на утилизацию или на органы, пользы обществу они никакого уже не принесут.
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29.04.2020 14:45 Ответить
+7
відпустити звісно ж треба - у камеру до зеків які сидять довічно!
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29.04.2020 14:49 Ответить
+7
Заманив у машину і рушив: 39-річний одесит намагався серед білого дня викрасти 7-річну дівчинку в одному з сіл області - Цензор.НЕТ 9770
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29.04.2020 14:51 Ответить
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Завязать на бантик, в дупу - железный ершик. И можно отпустить...
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29.04.2020 14:42 Ответить
відпустити звісно ж треба - у камеру до зеків які сидять довічно!
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29.04.2020 14:49 Ответить
Банда слуг 💩🤡🤢🎪каломойши-путлера , готовят закон для таких выродков - на свободу всех маньяков ,педофилов и убийц
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29.04.2020 15:45 Ответить
Таких сразу на утилизацию или на органы, пользы обществу они никакого уже не принесут.
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29.04.2020 14:45 Ответить
Заманив у машину і рушив: 39-річний одесит намагався серед білого дня викрасти 7-річну дівчинку в одному з сіл області - Цензор.НЕТ 9770
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29.04.2020 14:51 Ответить
Це організований бізнес чомусь впевнена,можливо за цим стоять впливові дяді.
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29.04.2020 15:09 Ответить
впливові дяді працюють лeгально в модeльних агeнствах
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29.04.2020 15:13 Ответить
Из соседнего государства что ли злоумышленник?
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29.04.2020 15:16 Ответить
Судя по рукам, эта козлина из "чернявых"...
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29.04.2020 15:22 Ответить
Он машину от канцелярской чёрной краски отмывал. Если тряпкой из ведра у речки - то он по локти чернявым стал.
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29.04.2020 16:34 Ответить
????????
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29.04.2020 17:16 Ответить
подобную публику надо очень аккуратно за яйца подвешивать
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29.04.2020 15:27 Ответить
Придурок. Это же насколько надо не контролировать свои эмоции и желания, чтобы такое творить . . .

39 лет - ещё ж не старый. Та пойди, познакомься с 20-летней, если так на молодых прёт. Ну в крайнем случае сними проститутку, если обычные девушки не ведутся.
Нет, ему ребёнка подавай. Идиот. Нашёл себе приключение на одно место.
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29.04.2020 15:27 Ответить
педофилы на обычных женщин не возбуждаются, только на детей. С обычными женщинами они импотенты. Это болезнь, и не лечится, к сожалению...
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29.04.2020 17:08 Ответить
лечится. если яйца отрезать
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29.04.2020 17:31 Ответить
нет, к сожалению. Они потом насилуют детей палками, огурцами, кочанами кукурузы и просто пальцами. Не обязательно пенисом. И далеко не всегда пенисом.
Это психическое расстройство.
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29.04.2020 19:42 Ответить
cори, даже если это чисто психическое расстройство, не поддающееся ни осознанию ни самоконтролю, оно социально опасно, индивидуумы подлежат изоляции в закрытых учреждениях.
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30.04.2020 00:08 Ответить
да. Так и должно быть. Но у нас сейчас об этом не думают. Другие проблемы решаются. Хорошо, хоть сделали открытый реестр педофилов. А в США сами жители районов вывешивают объявления типа "У нас в районе поселился педофил, ФИО, фото. Остерегайтесь!". Мы еще до этого не дошли как нация.
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30.04.2020 09:56 Ответить
я вам больше скажу - мы не только не дошли до штатовских мер, у нас разрушается и то, что уже было - резкое сокращение психиатрических клиник и жесткое ограничение срока пребывания пациента в стационаре. скоро по улицам не только безнаказанные педофилы будут разгуливать, а и психиатрические больные - и острые и хронические. вот тогда начнется "веселуха"...
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03.05.2020 18:58 Ответить
Скорее всего на его руках уже есть кровавые преступления против деток ,а вам педофила ещё пожалели ? Да чтоб он здох в страшных муках
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29.04.2020 15:49 Ответить
Неужели выпустят под залог?
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29.04.2020 16:16 Ответить
Бл*дь! Ну какого же хрена этому П*дару харю замыливать?!?
Что еще не уверены, что он? Или девочка сама его уговорила уехать подальше?
С учетом, что суд может дело не довести до ума, то люди бы зная его рожу - быстро бы все довели!, а так ....
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29.04.2020 18:38 Ответить
РАЗДЕЛАТЬ НА ОРГАНЫ НУЖДАЮЩИМСЯ !!!
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29.04.2020 20:21 Ответить
У зоопарки ! Як їду !
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29.04.2020 20:47 Ответить
І ніхто нічого не каже про те, що дитина знву сама на вулиці ...
Що вона там робить ? У селі нема двору біля хати і місця, щоб гратися ?

То ця жива.
Два дні тому теж шукали ... волонтери ... поліція ... знайшли мертву з 8 км від села.

Але далі продовжують долдонити своє: спогади за царя Гороха про те, як вони скрізь бігали і ніхто за ними не дивився. Не доходить, що життя змінилося. На жаль, кількість виродків збільшилася.
ЦІкаво було б отримати статистику по Європі щодо кількості дитячих смертей (пожежі, зникнення, утоплення і т.д.): впевнена, що Україна - в "лідерах".
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30.04.2020 02:12 Ответить
там в Одессе случайно синагогу не начали строить...Любят они фундамент синагоги кровью детской освящать...В Севастополе в 2012 году такой случай был.
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06.05.2020 14:41 Ответить
В нашей стране на мерседес честно не заработаешь.
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07.05.2020 09:30 Ответить
 
 