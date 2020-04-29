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СБУ ликвидировала на Киевщине масштабное подпольное производство по изготовлению антисептика. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора обнаружила на Киевщине масштабное изготовление и реализацию некачественных и опасных для здоровья антисептических средств, в том числе для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники СБ Украины установили, что частный предприниматель организовал на территории Киевской области незаконное изготовление антисептических средств. Часть из них он реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВС Украины и государственному предприятию МО Украины. Правоохранители зафиксировали, что производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества".

В СБУ заявили: "Во время санкционированных следственных действий по месту производства фальсификата сотрудники спецслужбы обнаружили оборудование для изготовления и розлива фальсифицированного антисептического раствора, более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. Также найдены наклейки, пластиковые емкости, две печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

В рамках уголовного производства по ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжаются экспертизы контрафактного продукта, устанавливается источник происхождения подакцизного товара и весь круг лиц, причастных к сделке".

"Напоминаем, что в соответствии со ст. 204 Уголовного кодекса Украины незаконное изготовление спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, пива, табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака, полного или других подакцизных товаров, что привело к отравлению или повлекшее смерть человека, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно произведенной или приобретенной продукции, оборудования для ее изготовления. Операция проводилась совместно со Следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС", - резюмировали в спецслужбе. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подпольное производство некачественных антисептиков блокировано на Киевщине и Житомирщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ ликвидировала на Киевщине масштабное подпольное производство по изготовлению антисептика 01
СБУ ликвидировала на Киевщине масштабное подпольное производство по изготовлению антисептика 02
СБУ ликвидировала на Киевщине масштабное подпольное производство по изготовлению антисептика 03
СБУ ликвидировала на Киевщине масштабное подпольное производство по изготовлению антисептика 04
СБУ ликвидировала на Киевщине масштабное подпольное производство по изготовлению антисептика 05
СБУ ликвидировала на Киевщине масштабное подпольное производство по изготовлению антисептика 06
СБУ ликвидировала на Киевщине масштабное подпольное производство по изготовлению антисептика 07

Автор: 

Киевская область (4208) СБУ (20060) антисептик (22)


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Топ комментарии
+6
Який тільки хернею не займається СБУ, тільки не безпекою України! Кабміном треба поцікавитись, чому він неспроможний організувати виготовлення антисептика.
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29.04.2020 15:46 Ответить
+5
Военная контрразведка Службы безопасности Украины? Вау. Теперь можно спасть спокойно, враг обезврежен?
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29.04.2020 15:31 Ответить
+4
Другими словами, у бедняги не было никаких шансов производить это средство легально, правильно?
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29.04.2020 15:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Военная контрразведка Службы безопасности Украины? Вау. Теперь можно спасть спокойно, враг обезврежен?
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29.04.2020 15:31 Ответить
Спасли Украину воины фСБУ!
(дешёвки)
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29.04.2020 17:11 Ответить
Военная контрразведка Службы безопасности Украины !!!

Значит серьёзные денежные потоки...
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29.04.2020 15:31 Ответить
Найцікавіше те, що за вивезення з України стратегічних запасів засобів ні до кого претензій нема. А от за виробництво -- зразу знайшли. Хоча в умовах пандемії мали б лише вітати таку ініціативу.
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29.04.2020 16:20 Ответить
Кстати, спиртосодержащие растворы не подпадают под акциз и, тем более, под ст. 204.
А изготовлением спирта у нас занимается ТОЛЬКО УКРСПИРТ
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29.04.2020 15:34 Ответить
Другими словами, у бедняги не было никаких шансов производить это средство легально, правильно?
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29.04.2020 15:36 Ответить
Значение слова легально разнится в Украине и в Европе, а тем более в Китае
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29.04.2020 15:43 Ответить
СБУ ликвидировала на Киевщине масштабное подпольное производство по изготовлению антисептика - Цензор.НЕТ 3617
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29.04.2020 15:37 Ответить
Який тільки хернею не займається СБУ, тільки не безпекою України! Кабміном треба поцікавитись, чому він неспроможний організувати виготовлення антисептика.
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29.04.2020 15:46 Ответить
НАКОНЕЦ-ТО, взяли топ корупционеров и шпионов, мусаров торгующих ширкой и СБУшников торгующих коксом, ВОТ ОНИ КАКИЕ УБИЙЦЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА, АНТИСЕПТИК ДЕЛАЮТ И БАРЫЖАТ! СЛАВА СБУ! ДНО УКРАИНЫ!
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29.04.2020 15:46 Ответить
Вот это "СБУ" операцию провернула)))) можно сказать, что в стране уничтожена вся "пятая колонна"! Нихочу даже смотреть на эту стрельбу по воробьям! Позор!
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29.04.2020 15:50 Ответить
Сколько людей оставили без антисептиков в разгар эпидемии
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29.04.2020 16:01 Ответить
мдя...а где же в продаже неподпольно изготовленое есть??
Ну вот никак в толк не возьму ну при чем тут СБУ??? Ну дажно бі еще полиция закрыла и найдя там шпионов и диверсантов передала дело в СБУ....Неужели СБУ других дел нет??
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29.04.2020 16:03 Ответить
Этиловый спирт, антифриз, глицерин это нормальные ингредиенты для антисептика. Этому мужику нужно спасибо сказать а не арестовывать.
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29.04.2020 16:08 Ответить
Как может в Украине развиваться бизнес если военная контрразведка СБУ и та его гнобит - нагрется хочет?
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29.04.2020 16:09 Ответить
ну если государство не справляется, то за что ж так с теми, кто в этой ситуации решает проблемы?
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29.04.2020 16:14 Ответить
Саме так. Але бачите, до тих, хто вивозив усе це з України, претензій нема.
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29.04.2020 16:21 Ответить
Раньше за мак и самогон сажали, теперь за маски и антисептик. Куда катится мир?
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29.04.2020 17:42 Ответить
 
 