Криминальный авторитет из Армении, планировавший контролировать все преступные группировки в регионе, задержан на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Закарпатье полиция задержала криминального "авторитета", который планировал контролировать преступные группы в регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент стратегических расследований НПУ, об этом сообщил начальник областного управления стратегических расследований Нацполиции Андрей Иванкив.

По словам Андрея Иванкива, 55-летний уроженец Армении собирал вокруг себя своих сторонников из криминальной среды и планировал взять под свою "крышу" и контроль преступные группы, которые собираются "работать" в регионе.

"Когда начали отрабатывать информацию, выяснили, что этот человек в прошлом году был выдворен за пределы Украины с пятилетним запретом въезда. Однако, человек с такими данным через официальные пункты пропуска на территорию нашей страны не выезжал, поэтому для идентификации личности и дальнейшего установления путей попадания в Украину отправили соответствующий запрос к коллегам из Армении", - рассказал Андрей Иванкив. В 2019 году за нарушение миграционного законодательства он был задержан с последующим выдворением за пределы Украины.

"Однако решение суда о выдворении неоднократно оспаривали в судах его представители, затягивали процесс, но уже в августе прошлого года "авторитет" принудительно покинул территорию. По информации оперативников, мужчина пересек границу через пункт пропуска в Черновицкой области, предоставив при этом поддельный паспорт. Ответ иностранных коллег на наш запрос только подтвердил эту информацию", - отметил руководитель управления стратегических расследований".

В полиции подчеркнули: "Кроме того, было установлено, что данное лицо планирует взять под свой так называемый криминальный контроль регион. Чтобы его не задержали, человек долго не оставался на одном месте и каждые три-четыре дня менял места жительства. Данный факт был препятствием в планировании мероприятий по его задержанию.

Несмотря на меры конспирации, ведь мужчина незаконно находился на территории Украины и понимал последствия в случае его задержания, место нахождения 55-летнего криминального "авторитета" и дату возможного его переезда в другое место были установлены.

Чтобы помешать его преступным планам, 28 апреля, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции совместно с прокуратурой Перечинского отделения Ужгородской местной прокуратуры и при поддержке спецподразделения патрульной полиции ТОР провели мероприятия для его задержания.

Человек имеет за плечами немалый тюремный опыт - 12 лет лишения свободы. В свое время за свои "достижения" получил от "вора в законе" определенный статус в преступном мире".

"В области и в Украине в целом должен господствовать закон. Мы не позволим ни одному лицу, в том числе со статусами в криминальном мире, нарушать его, диктовать и устанавливать свои правила. Предупреждаю, что на все подобные попытки мы будем жестко реагировать и принимать меры в соответствии с действующим законодательством", - отметил Андрей Иванкив.

"Сейчас сотрудниками областной миграционной службы в отношении мужчины составлены административные протоколы. В ближайшее время будет решен вопрос о его принудительном выдворении с территории Украины", - резюмировали в НПУ.

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