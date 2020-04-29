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Криминальный авторитет из Армении, планировавший контролировать все преступные группировки в регионе, задержан на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Закарпатье полиция задержала криминального "авторитета", который планировал контролировать преступные группы в регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент стратегических расследований НПУ, об этом сообщил начальник областного управления стратегических расследований Нацполиции Андрей Иванкив.

По словам Андрея Иванкива, 55-летний уроженец Армении собирал вокруг себя своих сторонников из криминальной среды и планировал взять под свою "крышу" и контроль преступные группы, которые собираются "работать" в регионе.

"Когда начали отрабатывать информацию, выяснили, что этот человек в прошлом году был выдворен за пределы Украины с пятилетним запретом въезда. Однако, человек с такими данным через официальные пункты пропуска на территорию нашей страны не выезжал, поэтому для идентификации личности и дальнейшего установления путей попадания в Украину отправили соответствующий запрос к коллегам из Армении", - рассказал Андрей Иванкив. В 2019 году за нарушение миграционного законодательства он был задержан с последующим выдворением за пределы Украины.

"Однако решение суда о выдворении неоднократно оспаривали в судах его представители, затягивали процесс, но уже в августе прошлого года "авторитет" принудительно покинул территорию. По информации оперативников, мужчина пересек границу через пункт пропуска в Черновицкой области, предоставив при этом поддельный паспорт. Ответ иностранных коллег на наш запрос только подтвердил эту информацию", - отметил руководитель управления стратегических расследований".

В полиции подчеркнули: "Кроме того, было установлено, что данное лицо планирует взять под свой так называемый криминальный контроль регион. Чтобы его не задержали, человек долго не оставался на одном месте и каждые три-четыре дня менял места жительства. Данный факт был препятствием в планировании мероприятий по его задержанию.

Несмотря на меры конспирации, ведь мужчина незаконно находился на территории Украины и понимал последствия в случае его задержания, место нахождения 55-летнего криминального "авторитета" и дату возможного его переезда в другое место были установлены.

Чтобы помешать его преступным планам, 28 апреля, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции совместно с прокуратурой Перечинского отделения Ужгородской местной прокуратуры и при поддержке спецподразделения патрульной полиции ТОР провели мероприятия для его задержания.

Человек имеет за плечами немалый тюремный опыт - 12 лет лишения свободы. В свое время за свои "достижения" получил от "вора в законе" определенный статус в преступном мире".

"В области и в Украине в целом должен господствовать закон. Мы не позволим ни одному лицу, в том числе со статусами в криминальном мире, нарушать его, диктовать и устанавливать свои правила. Предупреждаю, что на все подобные попытки мы будем жестко реагировать и принимать меры в соответствии с действующим законодательством", - отметил Андрей Иванкив.

"Сейчас сотрудниками областной миграционной службы в отношении мужчины составлены административные протоколы. В ближайшее время будет решен вопрос о его принудительном выдворении с территории Украины", - резюмировали в НПУ.

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Криминальный авторитет из Армении, планировавший контролировать все преступные группировки в регионе, задержан на Закарпатье, - Нацполиция 01
Криминальный авторитет из Армении, планировавший контролировать все преступные группировки в регионе, задержан на Закарпатье, - Нацполиция 02
Криминальный авторитет из Армении, планировавший контролировать все преступные группировки в регионе, задержан на Закарпатье, - Нацполиция 03

Автор: 

вор в законе (314) криминалитет (607) Закарпатская область (2611)


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Топ комментарии
+17
Смішно, заїзжий ара вирішив взяти під контроль Закарпаття.
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29.04.2020 16:21 Ответить
+13
Правильно! Не надо лезть к нам заграничным ворам В ЗАКОНЕ... У нас и свои имеются В ЗАКОНЕ и при этом еще успевают служить народу...
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29.04.2020 16:12 Ответить
+8
местная братва вложила?)
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29.04.2020 16:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
это наша корова......
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29.04.2020 16:11 Ответить
Правильно! Не надо лезть к нам заграничным ворам В ЗАКОНЕ... У нас и свои имеются В ЗАКОНЕ и при этом еще успевают служить народу...
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29.04.2020 16:12 Ответить
Весна.Грачи прилетели....1872 рик,Алеша Саврасов..
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29.04.2020 16:53 Ответить
местная братва вложила?)
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29.04.2020 16:18 Ответить
стопудово
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29.04.2020 16:21 Ответить
Там мусора схожі на бандюків, а бандюки - на мусорів.
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29.04.2020 16:34 Ответить
Криминальный авторитет из Армении, планировавший контролировать все преступные группировки в регионе, задержан на Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9609
бачу)
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29.04.2020 16:37 Ответить
Смішно, заїзжий ара вирішив взяти під контроль Закарпаття.
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29.04.2020 16:21 Ответить
Ну в країні де всім правлять ара Авакян і єврей Беня, а єврей Зеленський в них ходить шісткою, нічого дивного.
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29.04.2020 16:25 Ответить
я думаю он просто приехал в гости к аралам, которые живут в Ужгороде с времён Спитака.
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29.04.2020 16:28 Ответить
Дєло било так :https://www.youtube.com/watch?v=3KrfpN4nFB8&list=RD3KrfpN4nFB8&start_radio=1 Рекет Гангстєра
(Прикол ще в тому,що Зєля щойно призначив есбеушника головою Закарпатської ОДА,щоб підім'яти контрабас під ОПу)
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29.04.2020 16:43 Ответить
Такое могли написать только люди, не знающие Закарпатья абсолютно.
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29.04.2020 19:15 Ответить
не так уже й смішно..у нас напр. абрикосники "мурчать" голосніше і голосніше, циганву і місцевих віддвигають...
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29.04.2020 19:38 Ответить
Там Балога уже всё взял.
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29.04.2020 20:58 Ответить
Невже Авакяна затримали? Хоча ні, той вор на державному рівні, а цей лише в регіоні.
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29.04.2020 16:22 Ответить
если Зеленский все же решится и протолкнет закон про "воров в законе" (только за ношение данного воровского статуса сразу срок 10 лет строгача по упрощенной следственной процедуре), то многое (но не все) я Зеленскому прощу..
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29.04.2020 16:22 Ответить
А что можно простить тому, кто унижал и унижает Украину, формулой Штайнмайера - предаёт,не Ермак с Кучмой, если почитать Конституцию и обязанности? Только то, что побрил грудь...
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29.04.2020 16:29 Ответить
многое, но не всё.. могу простить шаурму, фонтаны.. и пока на этом остановимся..
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29.04.2020 16:32 Ответить
Шаурма - в Украине нет ничего, что можно показать миру.
Фонтан - электорат такой же, как придурок, бегающий по фонтану
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29.04.2020 16:36 Ответить
Толку то от этого закона, если сами воры постановили, что обмануть мента не грех, и какой у вора статус ментам знать не положено.
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29.04.2020 19:36 Ответить
Пинг-понг.
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29.04.2020 16:23 Ответить
У блюка на зарплате все силовики, у армяна даже теоретически шансов не было
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29.04.2020 16:37 Ответить
та просто он, как пересічний армянин, хотел осчастливить мир очередным армянским изобретением, - изобрести ещё и антивирусную вакцину, получив в Украине за неё обещанный миллион баксов. ну если они изобрели украинский борщ, полтавські галушки, бурячиху,...... то шо там какая то мелкая вакцина. ))
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29.04.2020 16:39 Ответить
Из армении???
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29.04.2020 17:53 Ответить
Ашот Курдюкович Мовсисян
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29.04.2020 18:22 Ответить
дурка какая то при чем армения к западной..я фигею вася-пристрелить шашлычника
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29.04.2020 18:21 Ответить
Так авокян тоже из Армении, тоже криминальный авторитет, но только узаконенный.
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29.04.2020 18:30 Ответить
интересно , уже отпустили ( высылать то некуда ) , или завтра отпустят
АУЕшная реклама идет полным ходом
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29.04.2020 18:57 Ответить
Просто вьезд сделать по биометрии и ввести визы для бывшего СССР. Делов то
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29.04.2020 19:38 Ответить
))) ЯВНО ШВАЛИ РОССИЙСКИЕ ПОДОСЛАЛИ )))
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29.04.2020 20:12 Ответить
Этих чучмеков надо гнать с Украины, что уже своих местных баньдюков нету, слышал эти черножепые не уважают ни какие понятия, тупо работают по беспределу.
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29.04.2020 20:17 Ответить
"...Когда начали отрабатывать информацию, выяснили, что этот человек в прошлом году был выдворен за пределы Украины с пятилетним запретом въезда. Однако, человек с такими данным через официальные пункты пропуска на территорию нашей страны не выезжал..."

Одним словом не кордон, а прохідний двір. І це в умовах війни з кацапами.
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30.04.2020 01:25 Ответить
 
 