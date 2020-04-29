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Скорая с пьяным водителем за рулем врезалась в микроавтобус на Киевщине. ФОТО

Двое фельдшеров скорой помощи получили травмы и находятся в больнице. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

Авария произошла на трассе М – 03 возле поворота на Переяслав-Хмельницкий. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.

"Автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение. Вследствие ДТП два фельдшера скорой получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу", — сказано в сообщении.

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Полицейские обнаружили у водителя "скорой" явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, у мужчины не было при себе водительского удостоверения.

Все детали случившегося выяснят следователи, отметили в полиции.

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Скорая с пьяным водителем за рулем врезалась в микроавтобус на Киевщине 02Скорая с пьяным водителем за рулем врезалась в микроавтобус на Киевщине 03
Скорая с пьяным водителем за рулем врезалась в микроавтобус на Киевщине 04
Скорая с пьяным водителем за рулем врезалась в микроавтобус на Киевщине 05

Автор: 

ДТП (7687) Киевская область (4209) пьянство (867) скорая (368) патрульная полиция (1815)


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Топ комментарии
+7
Нет, все должны быть набуханые в хлам и водитель и фельдшер и врач. А потом вопросы - почему мы так хреново живем?
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29.04.2020 18:12 Ответить
+3
"Скорая с пьяным водителем за рулем врезалась в микроавтобус на Киевщине." - сколько тут "прекрасного".
А потом людей просят звонить на 103 в случае повышения температуры.
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29.04.2020 17:04 Ответить
+2
праздник удался
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29.04.2020 17:09 Ответить
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"Скорая с пьяным водителем за рулем врезалась в микроавтобус на Киевщине." - сколько тут "прекрасного".
А потом людей просят звонить на 103 в случае повышения температуры.
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29.04.2020 17:04 Ответить
красавеЦ!!
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29.04.2020 17:07 Ответить
праздник удался
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29.04.2020 17:09 Ответить
Забавное совпадение что этот Volkswagen тоже используется для клепания скорых.
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29.04.2020 17:11 Ответить
при порошенко такого небыло
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29.04.2020 17:24 Ответить
А что там должны еще трезвые и умные работать за 3000грн в месяц, а потом получать пенсию 1500грн и слушать оскорбления что раз пенсия маленькая значит нищеброды не работали всю жизнь ?
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29.04.2020 17:37 Ответить
Нет, все должны быть набуханые в хлам и водитель и фельдшер и врач. А потом вопросы - почему мы так хреново живем?
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29.04.2020 18:12 Ответить
Мав право на помилку!
Чи може ні?
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29.04.2020 17:58 Ответить
Новость, которую мы заслужили.
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29.04.2020 18:21 Ответить
Водила скорой переборщил с дезинфекцией.
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29.04.2020 18:28 Ответить
Все трое явно спешили на помощь очередному несчастному.Их надо простить и выплатить три оклада,чтоб в следующий раз хоть закуску могли купить.😡
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29.04.2020 19:10 Ответить
п"яного за кермом треба прирівнювати до вбивці і саджати зразу ж ...або стріляти на місці за "попиткукбєгству". бо їх уже вилікувати...
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29.04.2020 19:13 Ответить
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь я к друзьям
(не сочтите, что это в бреду).....
https://youtu.be/bkIHNlcyMOI Юрий ВИЗБОР - Если я заболею...
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30.04.2020 07:14 Ответить
 
 