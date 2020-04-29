Скорая с пьяным водителем за рулем врезалась в микроавтобус на Киевщине. ФОТО
Двое фельдшеров скорой помощи получили травмы и находятся в больнице. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения.
Авария произошла на трассе М – 03 возле поворота на Переяслав-Хмельницкий. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.
"Автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение. Вследствие ДТП два фельдшера скорой получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу", — сказано в сообщении.
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Полицейские обнаружили у водителя "скорой" явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, у мужчины не было при себе водительского удостоверения.
Все детали случившегося выяснят следователи, отметили в полиции.
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