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Пара в Горишних Плавнях вербовала людей для продажи в трудовое рабство. ФОТОрепортаж

На Полтавщине полиция разоблачила группу лиц, продававших людей для трудовой эксплуатации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"Работники отдела противодействия торговле людьми Главного управления полиции Полтавщины, под процессуальным руководством Кременчугской местной прокуратуры, с привлечением спецназа задержали двух жителей г. Горишни Плавни, подозреваемых в вербовке и передачи граждан за денежное вознаграждение для трудовой эксплуатации", - говорится в сообщении.

Установлено, что сообщники силой удерживали "невольников" в одном из частных домов города. 33-летний мужчина и 57-летняя женщина, которых подозревают в противоправных действиях, подыскивали своих жертв среди лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, через социальные сети и личные контакты. За отказ от выполнения работ к завербованным "работникам" применяли физическое и психологическое насилие. В одном из случаев мужчину заставляли работать, удерживая на металлической цепи.

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Пара в Горишних Плавнях вербовала людей для продажи в трудовое рабство 01
Пара в Горишних Плавнях вербовала людей для продажи в трудовое рабство 02
Пара в Горишних Плавнях вербовала людей для продажи в трудовое рабство 03
Пара в Горишних Плавнях вербовала людей для продажи в трудовое рабство 04

Нацполиция (16571) рабство (142) Горишние Плавни (22) Полтавская область (1187)


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Топ комментарии
+9
Это те самые вакантные рабочие места, которые Шмыгаль собрался предоставить для заробитчан, порывающихся уехать за рубеж?
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29.04.2020 17:17 Ответить
+7
кацап, водки нет -
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29.04.2020 17:26 Ответить
+2
На фото вильнюсский хостел ? Очччень напоминает
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29.04.2020 17:29 Ответить
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Это те самые вакантные рабочие места, которые Шмыгаль собрался предоставить для заробитчан, порывающихся уехать за рубеж?
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29.04.2020 17:17 Ответить
город под названием вторишни плавки только этим и можно заниматься
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29.04.2020 17:18 Ответить
кацап, водки нет -
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29.04.2020 17:26 Ответить
ну какой дурак назвал город использованными трусами- вторишни плавки
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29.04.2020 18:24 Ответить
На фото вильнюсский хостел ? Очччень напоминает
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29.04.2020 17:29 Ответить
а будь все еще комсомольск, на такое неподобство не решились бы
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29.04.2020 19:09 Ответить
Тю, удивили. У нас вон недавно премьер министр заявил что будет вербовать людей в трудовое рабство дорожную плитку класть.
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29.04.2020 17:30 Ответить
21 век надворе: поповское мракобесие, следствие ведут экстрасенсы, рабство...
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29.04.2020 17:44 Ответить
Вербовать людей в трудовое рабство может только государство!
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29.04.2020 18:25 Ответить
рабочие места от охметовского шмыги и ЗеГниды
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29.04.2020 23:26 Ответить
Новини глибинної країни!
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30.04.2020 06:46 Ответить
 
 