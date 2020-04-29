Пара в Горишних Плавнях вербовала людей для продажи в трудовое рабство. ФОТОрепортаж

На Полтавщине полиция разоблачила группу лиц, продававших людей для трудовой эксплуатации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"Работники отдела противодействия торговле людьми Главного управления полиции Полтавщины, под процессуальным руководством Кременчугской местной прокуратуры, с привлечением спецназа задержали двух жителей г. Горишни Плавни, подозреваемых в вербовке и передачи граждан за денежное вознаграждение для трудовой эксплуатации", - говорится в сообщении.

Установлено, что сообщники силой удерживали "невольников" в одном из частных домов города. 33-летний мужчина и 57-летняя женщина, которых подозревают в противоправных действиях, подыскивали своих жертв среди лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, через социальные сети и личные контакты. За отказ от выполнения работ к завербованным "работникам" применяли физическое и психологическое насилие. В одном из случаев мужчину заставляли работать, удерживая на металлической цепи.

Смотрите также: Людей сдавали в аренду, - полицейские задержали на Херсонщине злоумышленников, удерживавших людей в трудовом рабстве. ФОТОрепортаж







