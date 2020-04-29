Пилоты бригады тактической авиации совершенствовали навыки на Волыни, - ВК "Запад". ФОТОрепортаж
В Севастопольской бригаде тактической авиации имени А. Покрышкина состоялась очередная летная смена.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью воздушного командования "Запад".
Во время летной смены экипажи самолетов отработали ряд задач, в частности - выполнение фигур высшего пилотажа, полеты парой, подготовка летного состава на классность и тому подобное.
"Выполнение задач прошло четко по графику. Пока же готовимся к следующей летной смене", - рассказал командир бригады полковник Виктор Меретин.
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хваус закончил?
я вообще летный состав имел ввиду
пилотов точнее)
при совке вроде 42 часа у истребителя
если не ошибаюсь
Но в тот период даюданные по Львову, Старкону и Луцку 25-27 часов.
Я бы спокойней воспринял им. Ленина, а не Хрущева - Ленин же не служил врагам своего народа, это наоборот ему служили хрущевы и прочие кожежопы
понял
с 2014 года столько спи.... ли
шо за это бабло не одну эскадрилию хватило
у каждого гражданина кстати
как ты хочешь
от **** я так и знал(
Смотреть не устаю, кайф для души и сердца!
Учитесь, парни, бить кацапов, я шум потерплю, сколько нужно!
Над Боголюбами взлетают и заходят на посадку, соколики!