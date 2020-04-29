Пилоты бригады тактической авиации совершенствовали навыки на Волыни, - ВК "Запад". ФОТОрепортаж

В Севастопольской бригаде тактической авиации имени А. Покрышкина состоялась очередная летная смена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью воздушного командования "Запад".

Во время летной смены экипажи самолетов отработали ряд задач, в частности - выполнение фигур высшего пилотажа, полеты парой, подготовка летного состава на классность и тому подобное.

"Выполнение задач прошло четко по графику. Пока же готовимся к следующей летной смене", - рассказал командир бригады полковник Виктор Меретин.

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