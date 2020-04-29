БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием (дополнено). ФОТОрепортаж

При осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора.

В сообщении отмечается: "В результате проведенных осмотра и обыска в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря обнаружено боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" (100 мм), два миномета 2Б11 (120 мм), миномет "Василек" (82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111" Фагот ", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет РПК (5,45 мм), два пулемета "Максим" (7,62 мм), два пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов АК различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 мм и 12,7 мм) и пистолет АПС (9 мм)".

В сообщении подчеркивается: "Кроме этого, около 100 тонн боеприпасов, в том числе несколько сотен 122 мм выстрелов к пушке Д-30, 1500 штук мин калибра 120 мм, 300 единиц 100 мм выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира", 1000 штук 82 мм мин и 73 мм выстрелов ПГ-9С, 5000 штук 30 мм выстрелов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более 1000 гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, полмиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и многие другие боеприпасов и взрывоопасных веществ".

"Сейчас продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц. Принимаются меры по обеспечению безопасного хранения обнаруженного имущества путем вывоза на полевые склады Операции объединенных сил", - резюмировали в ОГП.

















Как позже стало известно Цензор.НЕТ, база, показанная Офисом Генпрокурора как "схрон оружия", принадлежала Украинской добровольческой армии. Сейчас заканчивается ее передача на баланс 3-го полка спецназ ВСУ.