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БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием (дополнено). ФОТОрепортаж

При осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора.

В сообщении отмечается: "В результате проведенных осмотра и обыска в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря обнаружено боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" (100 мм), два миномета 2Б11 (120 мм), миномет "Василек" (82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111" Фагот ", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет РПК (5,45 мм), два пулемета "Максим" (7,62 мм), два пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов АК различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 мм и 12,7 мм) и пистолет АПС (9 мм)".

В сообщении подчеркивается: "Кроме этого, около 100 тонн боеприпасов, в том числе несколько сотен 122 мм выстрелов к пушке Д-30, 1500 штук мин калибра 120 мм, 300 единиц 100 мм выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира", 1000 штук 82 мм мин и 73 мм выстрелов ПГ-9С, 5000 штук 30 мм выстрелов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более 1000 гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, полмиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и многие другие боеприпасов и взрывоопасных веществ".

"Сейчас продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц. Принимаются меры по обеспечению безопасного хранения обнаруженного имущества путем вывоза на полевые склады Операции объединенных сил", - резюмировали в ОГП.

БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием (дополнено) 01
БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием (дополнено) 02
БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием (дополнено) 03
БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием (дополнено) 04
БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием (дополнено) 05
БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием (дополнено) 06
БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием (дополнено) 07
БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием (дополнено) 08

Как позже стало известно Цензор.НЕТ, база, показанная Офисом Генпрокурора как "схрон оружия", принадлежала Украинской добровольческой армии. Сейчас заканчивается ее передача на баланс 3-го полка спецназ ВСУ.

Автор: 

боеприпасы (2363) оружие (10272) тайник (131) Офис Генпрокурора (2500)


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Форвард іспанського «Альбасете» Роман Зозуля закупив для Збройних Сил України медичні маски та тести на коронавірус

БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием - Цензор.НЕТ 1615
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29.04.2020 19:49 Ответить
+66
А как сравнивать этого достойного умничку человека и того зеленого барыгу, который у нас сейчас типа власть? Спасибо Роман и здоровья тебе !!!
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29.04.2020 20:00 Ответить
+65
Це по-ходу схрон Правого сектора. Трофейна зброя здобута хлопцями у боях і призначена для партизанської війни проти кацапів у разі нападу на Україну.
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29.04.2020 19:55 Ответить
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Та відправте ці цяцькі воїнам на передову там вони зайві не будуть!!!
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29.04.2020 20:51 Ответить
Мрази зелёные!Машингвери, штурмгевери...
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29.04.2020 21:01 Ответить
У правосеків точно зрадник завівся.)
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29.04.2020 21:02 Ответить
Не смішно...
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29.04.2020 21:06 Ответить
Чего не сделаешь ради выжить в карантине?
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29.04.2020 21:12 Ответить
Оружие с разворованных военных арсеналов. Сколько его еще по стране попрятано.
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29.04.2020 21:06 Ответить
Зедебил?
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30.04.2020 08:44 Ответить
видимо, на черный день)) или к параду готовились...мало ли..
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29.04.2020 21:30 Ответить
Не ломайте головы. К путчу всё это было приготовлено ещё с осени. Должны быть и продпайки с "рошенками".
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29.04.2020 22:16 Ответить
Блин..****-а-а.....Аваковские псы нашли захоронку...Козлы...И чем теперь прикажете отбиваться в случае проявлений горячей братской любви со стороны северного соседа.Ну нне суки?
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29.04.2020 22:18 Ответить
какая (ука здала , фамилию , назовите
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29.04.2020 22:25 Ответить
100% от добровольцев. на БМП написано рэд энд блэк. красное и черное.
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29.04.2020 22:30 Ответить
Ну що, Ярош, будеш знати, як критикувати нашу бубочку?
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29.04.2020 22:35 Ответить
БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів, - Офіс ГПУ заявив про виявлення масштабного схрону зі зброєю - Цензор.НЕТ 475дл тупих уже скрин зробив
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29.04.2020 22:40 Ответить
короче пиз..ь теробороне.......
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29.04.2020 22:41 Ответить
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZVCKEaA9GOgF3CePXBoA5GYmAsQsuI1KPNfGaS4aC126Ne-nAHR5r1nNyMjjb8jiN3TAZDGpjmAeU1ZOHOmXDDIEZdFFD2GfWfLPUYZCoLcD7Am5quQZSOsoJpTLU23Yy1t7voVFeSN8URcD_YPC-Jv&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

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Друзі, я теж бачив інформацію від Офісу Генпрокурора «про найбільший «схрон» бронетехніки зброї та ***********» за всю історію України...

Що ж, завтра прокоментую це...

Всім доброї ночі!
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29.04.2020 22:42 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWIocfJbtlhiaJsnbgyLhf7aCM5TlrlMbSwELTzF1WOVE3zAveJAZgbg9lrc7CwF_y6S4q4yHSU5aOnTb0I_ilYoIlpTggthUUugcoyo0jPEQgsq6URklpR2IoiDjejdYhoj0i5HWfG6vikEg_7JRKFAzycqYxMZbWhqq4qRlFEMg&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3978730522167214?__cft__[0]=AZWIocfJbtlhiaJsnbgyLhf7aCM5TlrlMbSwELTzF1WOVE3zAveJAZgbg9lrc7CwF_y6S4q4yHSU5aOnTb0I_ilYoIlpTggthUUugcoyo0jPEQgsq6URklpR2IoiDjejdYhoj0i5HWfG6vikEg_7JRKFAzycqYxMZbWhqq4qRlFEMg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Высылайте срочно санитаров и вакцину от тупости в Военную прокуратуру и Нацполицию Донецкой области, и в пресс-службу офиса генпрокурора, которые на базе 3-го полка спецназ в Днепропетровской области сфальсифицировали уголовное дело и сейчас себе еще ордена потребуют, вот фрагмент пресс-релиза:

"В результаті проведених огляду та обшуку в приміщеннях колишніх міського клубу та дитячого табору виявлено бойову машину піхоти БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» (100 мм), два міномети 2Б11 (120 мм), міномет «Васильок» (82 мм), протитанкову рушницю Дегтярьова (14,5 мм), дві автоматичні нарізні артилерійські гармати 2А42 (30 мм), 63 протитанкових керованих ракетних комплексів 9К111 «Фагот», дві пускові установки для протитанкових керованих ракет та ракети до них, станковий автоматичний гранатомет АГС-17 (30 мм), ручний кулемет РПК (5,45 мм), два кулемети «Максіма» (7,62 мм), два кулемети ПКТ (7,62 мм), кулемет ДШК (12,7 мм), п'ять гранатометів РПГ-7, п'ять підствольних гранатометів, 25 автоматів АК різних калібрів і систем, три одиниці зброї невідомого зразка калібру (7,62 мм і 12,7 мм) та пістолет АПС (9 мм). Окрім цього, близько 100 тонн ***********.

Наразі тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення походження зазначеного озброєння та причетних осіб. Вживаються заходи щодо забезпечення безпечного зберігання виявленого майна шляхом вивезення на польові склади Операції об'єднаних сил".

А как на самом деле, нам сообщил источник из командования 3-го полка спецназ ВСУ сообщил Цензор.Нет:

"Это клоунада и показуха, следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназ, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака передается на баланс ВСУ. Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020-го года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы. Обыск начали спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемое".

Глава УДА Дмитрий Ярош данную информацию Цензор.Нет полностью подтвердил: "Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА, которую знают все, и два месяца назад мы передали ее 3-му полку спецназ, наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ. Журналисты могут приехать и убедиться кто именно охраняет базу. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу, сами себя топят".
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29.04.2020 22:46 Ответить
Та ні, тут тільки евтаназія поможе.
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29.04.2020 22:52 Ответить
Кто-то еще переживает о "заявлениях" власти? Кто-то еще верит заявлениям власти? Знайшли СКЛАД озброєння??? Ой, які "молодці". Молодці, БЛД, а ви знайдіть хоч одного резонансного? Перерахувати??? НУЛЬ!!! Ви, знайдіть вбивцю Шеремета, Ганзюк... Пісюни аваковські!!! Гуляєте по парках? Повітрям дихаєте? А люди з кожної платіжки вам сплачують зарплатню. ТРУТНІ!!! Нікчеми!!! Поки вам йде ШАРА... Потім люди вас запитають, з якого бодуна ви цю шару отримували. Боюсь, що розплата буде дуже суровою. Авакову я не заздрю. Рано, чи піздно - відповідати за свої злочини БУДЕ. БУДЕ!!!
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29.04.2020 23:33 Ответить
хера себе икибастос больше чем порту в 14 годе...это тебе не флобер..стартовый и ножик ржавый кухонный...
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29.04.2020 22:58 Ответить
от же зєлєйоббікові ************...ну, зрозуміло ж, що все це- черговий висер каманди оманського віслюка...типу "спецоперація"...того, що вже давно задокументовано...Чи треба кєнта баканова до генерала вже підвищити за "заслугі"?
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29.04.2020 23:37 Ответить
гпу - подонки
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29.04.2020 23:46 Ответить
зеленский - гной
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29.04.2020 23:47 Ответить
Вот и факты работы ГПУ на врага Украины! ГПУ начала разоружать ВСУ!
Тупая баба Венедиктова завралась окончательно! Red&Black на фото никого не смущает?!
"Это клоунада и показуха, следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназ, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака передается на баланс ВСУ. Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020-го года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы. Обыск начали спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемое".
БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів, - Офіс ГПУ заявив про виявлення масштабного схрону зі зброєю - Цензор.НЕТ 9741
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29.04.2020 23:49 Ответить
Этих уродов, следаков, вместе с Ген. Прокуроршей в топку, идиоты.
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30.04.2020 16:33 Ответить
Зе влада вже останні клепки губить - скоро будуть казати після дощу що дощ це досігнення Зе влади і Зе особисто
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29.04.2020 23:55 Ответить
В донецких шахтах и не такое находили...
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29.04.2020 23:58 Ответить
Це що якійсь добробат роззброїли?
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30.04.2020 00:09 Ответить
фальсификация, клоунада, шоу Банковой мудака Ермака, Зе и т.д, показуха и вранье очередное зеленой плесени ГПУ.
Постановка одна лучше другой у органов.. Это борьба против армии в виде Ментовско-прокурорского произвола. Враги у власти.

Этот арсенал, оружие, боеприпасы, техника - принадлежит 3-м полку спецназа, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. - об этом уже написал журналист Юрий Бутусов.

https://www.ukrmilitary.com/2020/04/shron.html
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30.04.2020 01:54 Ответить
идиоты! А тепловизор был?
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30.04.2020 02:02 Ответить
який же це схрон? Це військовий склад
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30.04.2020 03:31 Ответить
- А що, діду, мабуть в тебе десь і літак є?
- Ну, ось чого нема, хлопці,- того нема!
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30.04.2020 06:22 Ответить
*****, проросійська влада віджала у патріотів залишки української незалежності. Українці залишились беззбройними перед своїми ворогами.
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30.04.2020 07:47 Ответить
Все добробаты были добровольно отправлены в ВСУ еще хер его знает когда. Доставляет то, что эту базу АЖ в феврале 2020 ВНЕЗАПНО решили тоже передать ВСУ. Что-то подсказывает, что "передачу" решили оформить тогда, когда ГПУшники сели на хвост. Или задним числом. Крысятник в Минобороны надо выпиливать.
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30.04.2020 09:33 Ответить
У нормальній державі не може бути двух армій. УДА незаконне озброєнне формування, яка не підпорядковується державі. Добробати? Це армія Людова або Армія Народова, як у Польщі під час другої світової? Або це "партизани", що готуються воювати з тими, про кого 6 років кричав Турчинов? Занадто багато лохів в нас!
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30.04.2020 09:42 Ответить
Ця база добробатів була вже пів року під керівництвом і охороною ЗСУ. Але всьому світові зелена мерзота це подає, як "сомалійьку сутність України". Ось у чому річ, пане. Do you understand?
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30.04.2020 09:55 Ответить
Зелена, шпигунська мерзота викинула в світовий медіапростір фейк, що мовби в Україні в кожному сараю можна знайти бойову машину піхоти і 100 тон ***********. Хто після цього підтримає зброєю Україну, якщо цапи почнуть військову експансію?
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30.04.2020 09:59 Ответить
Тупость представителей офиса ГПУ и ментов не знает границ.
Особенно рассмешила фраза:
"...два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм)..."
Ребятки имеют представление что, ствол 2А42 - НЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ орудие?
Идём дальше)))
Это уже переходит все границы.
"...63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111" Фагот ", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним..."
63 КОМПЛЕКСА 9К111 "Фагот"? Это что такое?
Это получается, они типа нашли 63 пусковые установки, каждая массой в 23 кг?
А потом ещё ДВЕ установки и неустановленное ими самими количество ракет к ним?
Для дебилов из офиса и мусоров, довожу до сведения, в 25 овдбр, КАЖДАЯ БМД была вооружена ПТРК типа 9П135(М). По их данным, они нашли комплексов НА ДВА батальона!!!

Вот так они ВСЕ документы делают. От драки у подъезда, до продажи госимущества за границу.
Источник: https://censor.net/p3192490
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30.04.2020 10:49 Ответить
хера себе икибастос больше чем порту в 14 годе...это тебе не флобер..стартовый и ножик ржавый кухонный... БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів, - Офіс ГПУ заявив про виявлення масштабного схрону зі зброєю (доповнено) - Цензор.НЕТ 9605
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30.04.2020 12:03 Ответить
Чергова дебільна показуха дебільної влади
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30.04.2020 12:49 Ответить
Ці мусора перші почнуть колаборатувати з московським ворогом,як було вже в Донецьку та Луганську.
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30.04.2020 13:15 Ответить
Дурнувата метушня влади - не просто так. То вони амністію кримінальникам влаштовують, то "знаходять" "невідомо чиї схрони"... Щось мені здається, буде велика бійка.
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30.04.2020 13:49 Ответить
Прокуратура облажалась как всегда, оружие, боеприпасы и техникак 3 полка спецназа. Почему их не перестрелял караул-вопрос к нач.кару и командованию полка. Если бы это было оружие добробатов точно бы по пуле "следаки" получили.
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30.04.2020 16:30 Ответить
Похоже ЗЕкоманда решила прибарахлиться на войне...
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30.04.2020 18:33 Ответить
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