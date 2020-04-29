БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием (дополнено). ФОТОрепортаж
При осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора.
В сообщении отмечается: "В результате проведенных осмотра и обыска в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря обнаружено боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" (100 мм), два миномета 2Б11 (120 мм), миномет "Василек" (82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111" Фагот ", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет РПК (5,45 мм), два пулемета "Максим" (7,62 мм), два пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов АК различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 мм и 12,7 мм) и пистолет АПС (9 мм)".
В сообщении подчеркивается: "Кроме этого, около 100 тонн боеприпасов, в том числе несколько сотен 122 мм выстрелов к пушке Д-30, 1500 штук мин калибра 120 мм, 300 единиц 100 мм выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира", 1000 штук 82 мм мин и 73 мм выстрелов ПГ-9С, 5000 штук 30 мм выстрелов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более 1000 гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, полмиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и многие другие боеприпасов и взрывоопасных веществ".
"Сейчас продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц. Принимаются меры по обеспечению безопасного хранения обнаруженного имущества путем вывоза на полевые склады Операции объединенных сил", - резюмировали в ОГП.
Как позже стало известно Цензор.НЕТ, база, показанная Офисом Генпрокурора как "схрон оружия", принадлежала Украинской добровольческой армии. Сейчас заканчивается ее передача на баланс 3-го полка спецназ ВСУ.
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https://www.facebook.com/dyastrub/posts/2975390825871115?__cft__[0]=AZVCKEaA9GOgF3CePXBoA5GYmAsQsuI1KPNfGaS4aC126Ne-nAHR5r1nNyMjjb8jiN3TAZDGpjmAeU1ZOHOmXDDIEZdFFD2GfWfLPUYZCoLcD7Am5quQZSOsoJpTLU23Yy1t7voVFeSN8URcD_YPC-Jv&__tn__=%2CO%2CP-R 44 хв. ·
Друзі, я теж бачив інформацію від Офісу Генпрокурора «про найбільший «схрон» бронетехніки зброї та ***********» за всю історію України...
Що ж, завтра прокоментую це...
Всім доброї ночі!
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3978730522167214?__cft__[0]=AZWIocfJbtlhiaJsnbgyLhf7aCM5TlrlMbSwELTzF1WOVE3zAveJAZgbg9lrc7CwF_y6S4q4yHSU5aOnTb0I_ilYoIlpTggthUUugcoyo0jPEQgsq6URklpR2IoiDjejdYhoj0i5HWfG6vikEg_7JRKFAzycqYxMZbWhqq4qRlFEMg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Высылайте срочно санитаров и вакцину от тупости в Военную прокуратуру и Нацполицию Донецкой области, и в пресс-службу офиса генпрокурора, которые на базе 3-го полка спецназ в Днепропетровской области сфальсифицировали уголовное дело и сейчас себе еще ордена потребуют, вот фрагмент пресс-релиза:
"В результаті проведених огляду та обшуку в приміщеннях колишніх міського клубу та дитячого табору виявлено бойову машину піхоти БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» (100 мм), два міномети 2Б11 (120 мм), міномет «Васильок» (82 мм), протитанкову рушницю Дегтярьова (14,5 мм), дві автоматичні нарізні артилерійські гармати 2А42 (30 мм), 63 протитанкових керованих ракетних комплексів 9К111 «Фагот», дві пускові установки для протитанкових керованих ракет та ракети до них, станковий автоматичний гранатомет АГС-17 (30 мм), ручний кулемет РПК (5,45 мм), два кулемети «Максіма» (7,62 мм), два кулемети ПКТ (7,62 мм), кулемет ДШК (12,7 мм), п'ять гранатометів РПГ-7, п'ять підствольних гранатометів, 25 автоматів АК різних калібрів і систем, три одиниці зброї невідомого зразка калібру (7,62 мм і 12,7 мм) та пістолет АПС (9 мм). Окрім цього, близько 100 тонн ***********.
Наразі тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення походження зазначеного озброєння та причетних осіб. Вживаються заходи щодо забезпечення безпечного зберігання виявленого майна шляхом вивезення на польові склади Операції об'єднаних сил".
А как на самом деле, нам сообщил источник из командования 3-го полка спецназ ВСУ сообщил Цензор.Нет:
"Это клоунада и показуха, следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназ, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака передается на баланс ВСУ. Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020-го года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы. Обыск начали спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемое".
Глава УДА Дмитрий Ярош данную информацию Цензор.Нет полностью подтвердил: "Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА, которую знают все, и два месяца назад мы передали ее 3-му полку спецназ, наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ. Журналисты могут приехать и убедиться кто именно охраняет базу. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу, сами себя топят".
Тупая баба Венедиктова завралась окончательно! Red&Black на фото никого не смущает?!
"Это клоунада и показуха, следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназ, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака передается на баланс ВСУ. Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020-го года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы. Обыск начали спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемое".
Постановка одна лучше другой у органов.. Это борьба против армии в виде Ментовско-прокурорского произвола. Враги у власти.
Этот арсенал, оружие, боеприпасы, техника - принадлежит 3-м полку спецназа, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. - об этом уже написал журналист Юрий Бутусов.
https://www.ukrmilitary.com/2020/04/shron.html
- Ну, ось чого нема, хлопці,- того нема!
Особенно рассмешила фраза:
"...два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм)..."
Ребятки имеют представление что, ствол 2А42 - НЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ орудие?
Идём дальше)))
Это уже переходит все границы.
"...63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111" Фагот ", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним..."
63 КОМПЛЕКСА 9К111 "Фагот"? Это что такое?
Это получается, они типа нашли 63 пусковые установки, каждая массой в 23 кг?
А потом ещё ДВЕ установки и неустановленное ими самими количество ракет к ним?
Для дебилов из офиса и мусоров, довожу до сведения, в 25 овдбр, КАЖДАЯ БМД была вооружена ПТРК типа 9П135(М). По их данным, они нашли комплексов НА ДВА батальона!!!
Вот так они ВСЕ документы делают. От драки у подъезда, до продажи госимущества за границу.
Источник: https://censor.net/p3192490