От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС. ФОТО

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Так, вчера 28 апреля, в результате вражеского огня было повреждено 3 жилых дома. К счастью, никто не пострадал.

Своими дерзкими действиями оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и в очередной раз подтвердили циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей".

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