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Новости Фото Операция Объединенных сил
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От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС. ФОТО

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Так, вчера 28 апреля, в результате вражеского огня было повреждено 3 жилых дома. К счастью, никто не пострадал.

Своими дерзкими действиями оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и в очередной раз подтвердили циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы из артсистем калибра 152-мм обстреляли наши позиции возле участка разведения сил "Золотое-2", погиб один воин, - штаб ООС

От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС 01
От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС 02
От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС 03

Автор: 

обстрел (27961) операция Объединенных сил (6766) Золотое (205)


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Топ комментарии
+15
Это было сказано в очередном Зелином видосике, где искать правду -- бесполезное занятие. И, кстати, он обещал войска обратно на позиции вернуть в случае провокаций. Ждем-с когда "величайший" недонаполеон исполнит обещанное. Или можно не смешить людей?
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29.04.2020 20:37 Ответить
+14
От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6774
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29.04.2020 20:34 Ответить
+13
ой...а не в том ли это "Золотом-4" где почти все население настаивало и поддерживало отвод ВСУ подальше...чтоб им не прилетало......и шо прилетело?
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29.04.2020 20:31 Ответить
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ой...а не в том ли это "Золотом-4" где почти все население настаивало и поддерживало отвод ВСУ подальше...чтоб им не прилетало......и шо прилетело?
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29.04.2020 20:31 Ответить
Это было сказано в очередном Зелином видосике, где искать правду -- бесполезное занятие. И, кстати, он обещал войска обратно на позиции вернуть в случае провокаций. Ждем-с когда "величайший" недонаполеон исполнит обещанное. Или можно не смешить людей?
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29.04.2020 20:37 Ответить
Це в тому Золотому,де Зєлєнскій обіцяв безпеку,а Бєлєцкій-стоять до останньої каплі.
ДЕ ВЧОРА ВБИЛИ МОГО ЗЕМЛЯКА ОЛЕКСІЯ ЛІСІНА .Це саме та ділянка розведення №2,саме в Золотому 4.Але на Цензорі "забудуть" це уточнити. Бо так треба.
На тих розведених ділянках найбільші втрати,найбільші обстріли.Так і задумувалось.
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29.04.2020 20:44 Ответить
співчуваю, 93-й... Холодноярцям...
знову їх побратим (30-літній Гуляйпільський Козак запорізький) пішов у Вічність
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29.04.2020 20:49 Ответить
В новостях когда еще выступали за разведение было такое :"
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29.04.2020 22:55 Ответить
что активно организовывали массовку за разведение Елена Харченко и Галина Олимпиева, обе известны как участницы организации референдума за "назависимость" лырнляндии, об этом писал журналист Реуцкий
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29.04.2020 23:00 Ответить
Это там, где было крикливо разрекламированное отступление разведение сил?
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29.04.2020 20:32 Ответить
От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6774
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29.04.2020 20:34 Ответить
Что там за "террористы" такие, ваххабиты с танками и пушками 152 калибра?
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29.04.2020 20:36 Ответить
Помню , как мадам мендель брехала ,что украинские герои вооруженных сил Украины расстреливают гражданские объекты ,д сады и школы
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29.04.2020 20:39 Ответить
Ша! Если об этом узнает Зеленский, он прикажет ещё отвести войска.
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29.04.2020 20:40 Ответить
Це там, де Зе відводив війська?
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29.04.2020 20:40 Ответить
Зейло на Гиляку!
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29.04.2020 20:42 Ответить
Так ЗЕ и Ермак головой клялись что гарантируют безопасность именно в етой зоне откуда вывел войска ВСУ. Теперь дайте им молоток и гвозди пускай отстраивают за свой счет. Еще бабок горловских позовут которые визжали чтобы ЗЕ убрал ВСУ из Золотого.Теперь притащите гарантов отвода ВСУ и мордой ткните
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29.04.2020 20:43 Ответить
Достал со своим Пе. На календарь глянь, зебил
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29.04.2020 20:55 Ответить
прэЗЭдэнта "развели" как лоха.... ))
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29.04.2020 20:46 Ответить
Его не развели, как лоха, а купили, как барана, задолго до выборов 2019-го, ещё в 2015-м, когда только задумали «операцию БУРАТИНО» - сериал «Слуга народа», чтобы «мудрый нарiд» выбрал киношную управляемую деревянную куклу, приняв ее за человека. И баран ведёт на бойню все стадо, которое его выбрало. А для облегчения своей задачи баран насажал на самые ответственные должности ставленников пуйла.
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29.04.2020 21:22 Ответить
там в оригинале был козел . бараны , оказывается , на убой за бараном идти отказывались . вот тогда и придумали : в тесную загородочку запускали козла , покорное стадо баранье шло за ним . перед самой бойней была боковая калиточка , ее открывали , козел выскакивал , ну , а все бараны , дружно стуча в барабаны ), шли на убой .
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29.04.2020 21:41 Ответить
Это. 💯%, но наивный и легковерный лохторат , не хочет глаза разуть
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30.04.2020 02:01 Ответить
зе не лох таки лох!
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29.04.2020 21:28 Ответить
,🤡👃🏻🎹 оно (членограй ) настолько хитросделанное , что вам и не снилось
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30.04.2020 02:05 Ответить
ось нехай зейло оманський усе компенсує...
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29.04.2020 21:31 Ответить
зелю ублюдка в отставку
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29.04.2020 21:32 Ответить
Дамбасы дамбасов мочат
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30.04.2020 03:17 Ответить
 
 