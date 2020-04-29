От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС. ФОТО
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Так, вчера 28 апреля, в результате вражеского огня было повреждено 3 жилых дома. К счастью, никто не пострадал.
Своими дерзкими действиями оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и в очередной раз подтвердили циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей".
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ДЕ ВЧОРА ВБИЛИ МОГО ЗЕМЛЯКА ОЛЕКСІЯ ЛІСІНА .Це саме та ділянка розведення №2,саме в Золотому 4.Але на Цензорі "забудуть" це уточнити. Бо так треба.
На тих розведених ділянках найбільші втрати,найбільші обстріли.Так і задумувалось.
знову їх побратим (30-літній Гуляйпільський Козак запорізький) пішов у Вічність
отступлениеразведение сил?