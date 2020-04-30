Сотрудники одного из отделений полиции на Закарпатье, в том числе начальник и его зам, вместо служебных авто заправляли личные, - Нацполиция. ФОТО
Работники внутренней безопасности полиции и Государственного бюро расследования прекратили незаконное присвоения горюче-смазочных материалов в одном из отделений НПУ. Шестерым фигурантам уже объявлено о подозрении.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, оперативники Закарпатского управления Департамента внутренней безопасности НПУ узнали, что некоторые сотрудники одного из отделений полиции Тячевского ОП ГУНП в Закарпатской области наладили схему присвоения и растраты горюче-смазочных материалов.
По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Львове, под процессуальным руководством прокуратуры начали уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что полицейские вносили недостоверные сведения в служебную документацию и присваивали топливо. Вместо заправки служебных транспортных средств фигуранты заправляли собственные авто. Среди подозреваемых - начальник отделения полиции вместе со своим заместителем.
Уже объявлено подозрение шести фигурантам дела по ч.3 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Кроме этого, работники внутренней безопасности НПУ проверяют возможную причастность к преступлению других сотрудников полиции.
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Бессменный министр МВД на протяжении 6 лет. Это уже рекорд Украины. Никто так долго не был в кресле министра МВД.
Он пережил в кресле министра МВД, четыре правительства, двоих президентов.
Он думает до смерти там сидеть?
Я не вивчав французької, але по роботі довелося вивчити слова "антре" (вхід) і "сорті" (вихід).
Тож сортир - він і у французьких колоніях Африки сортир. А у польській та зехідних ділаектах української - "вихОдек". Чув таку пісеньку - "сіджялем под виходкем, клемпалем г**но млоткем"? Отож, "володіюшший".
То плохо проверяли.
Я наблюдал, как в базарные дни в форме и на машине с наклейками ДСО тупо грачуют.