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Новости Фото Силовики
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Сотрудники одного из отделений полиции на Закарпатье, в том числе начальник и его зам, вместо служебных авто заправляли личные, - Нацполиция. ФОТО

Работники внутренней безопасности полиции и Государственного бюро расследования прекратили незаконное присвоения горюче-смазочных материалов в одном из отделений НПУ. Шестерым фигурантам уже объявлено о подозрении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, оперативники Закарпатского управления Департамента внутренней безопасности НПУ узнали, что некоторые сотрудники одного из отделений полиции Тячевского ОП ГУНП в Закарпатской области наладили схему присвоения и растраты горюче-смазочных материалов.

По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Львове, под процессуальным руководством прокуратуры начали уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что полицейские вносили недостоверные сведения в служебную документацию и присваивали топливо. Вместо заправки служебных транспортных средств фигуранты заправляли собственные авто. Среди подозреваемых - начальник отделения полиции вместе со своим заместителем.

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Уже объявлено подозрение шести фигурантам дела по ч.3 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме этого, работники внутренней безопасности НПУ проверяют возможную причастность к преступлению других сотрудников полиции.

Сотрудники одного из отделений полиции на Закарпатье, в том числе начальник и его зам, вместо служебных авто заправляли личные, - Нацполиция 01
Сотрудники одного из отделений полиции на Закарпатье, в том числе начальник и его зам, вместо служебных авто заправляли личные, - Нацполиция 02

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Автор: 

Нацполиция (16571) правоохранительные органы (2970) растрата (244) силовики (2799) ГБР (3053) Закарпатская область (2611)


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Топ комментарии
+6
Одни маски у страны воруют, другие бензин. Время зеленого беспредела.
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30.04.2020 01:59 Ответить
+4
Це реформа Авакова! Не переплутайте нового Авакова із старим Аваковим, бо тепер він нове обличчя!
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30.04.2020 01:58 Ответить
+4
Все прекрастно в этой статье! Очень умиляет фраза "одного из отделений полиции" Как я понимаю,во всех остальных полный порядок,нарушений нет!
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30.04.2020 02:06 Ответить
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Для всех сотрудников полиции, на подсознательном уровне, служебное авто это личное авто
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30.04.2020 01:54 Ответить
другими словами ,державный карман =свой карман
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30.04.2020 04:23 Ответить
Наверное, они на них выполняли служебные обязанности, а служебный автотранспорт берегли т.о....
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30.04.2020 01:57 Ответить
А деякі виправдовують злочини поліції! Покайся і докажи десять теорем для спокутування своїх гріхів!
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30.04.2020 02:00 Ответить
это новая безгрешная полиция не марай её грязными подозрениями
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30.04.2020 02:03 Ответить
Вірю, бо поліція безгрішна завжди, якщо служить слугам того народу🐸
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30.04.2020 02:06 Ответить
они просто святые. и антонина геращенко подтвердит.
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30.04.2020 02:17 Ответить
Після того, як обробить язиком усі тарілки у Велюрі після засідання уряду🐸
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30.04.2020 02:33 Ответить
ляшко всё пеной залил
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30.04.2020 02:46 Ответить
шутю я. только и всего
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30.04.2020 09:20 Ответить
Це реформа Авакова! Не переплутайте нового Авакова із старим Аваковим, бо тепер він нове обличчя!
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30.04.2020 01:58 Ответить
Удивляюсь, ведь Аваков выходит какой то вечный.
Бессменный министр МВД на протяжении 6 лет. Это уже рекорд Украины. Никто так долго не был в кресле министра МВД.
Он пережил в кресле министра МВД, четыре правительства, двоих президентов.
Он думает до смерти там сидеть?
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30.04.2020 02:03 Ответить
А історію Талейрана пам'ятаєте? Там і є відповідь на ваше запитання.
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30.04.2020 02:08 Ответить
Одни маски у страны воруют, другие бензин. Время зеленого беспредела.
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30.04.2020 01:59 Ответить
И не говорите! Другое дело при Пете, руки рубили за государственную копейку!
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30.04.2020 02:08 Ответить
ага. реформизм процветал буйным цветом.
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30.04.2020 02:27 Ответить
зебибокик! ты на годик ошибся...! сейчас у нас президент янелох-оманский! не путай больше !
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30.04.2020 06:18 Ответить
Все прекрастно в этой статье! Очень умиляет фраза "одного из отделений полиции" Как я понимаю,во всех остальных полный порядок,нарушений нет!
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30.04.2020 02:06 Ответить
"Валерий двойной", ты, перед тем, как вести подсчёт "украденного", да ещё "при Пете" (можно подумать, "Петя" "размножался" и следил за каждым полицаем), сначала свой родной "Изык" выучи... А то создаётся впечатление, что ты такой же "подсчитыватель", как и "грамотей"... "Прекрасно" без "Т" пишется...
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30.04.2020 07:15 Ответить
Мокшанин,не клеится что то. Оказывается этот язык более родной тебе,раз ты умудрился у меня букву лишнюю найти.Спалился золото-ордынский наследник.
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30.04.2020 13:25 Ответить
Ну, що ж, "мокшанин", так "мокшанин"... Аби не "кацап"... Я російську мову вчив у школі, з підручником і ручкою в руках, а не так, як ти - з пляшкою пива і цигаркою, у підворітті... (між іншим, як розмовну, став застосовувать лише в армії...). Я розмовляю українською з дитинства, російську знаю краще за більшість росіян, розумію кілька споріднених слов"янських мов, трохи дві тюркські - казахську і кримськотатарську, і не вважаю себе "обділеним"... Лише кацап знання кількох мов вважає за недолік...
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30.04.2020 13:52 Ответить
Так мабуть вимагає методичка для кацапських тролів нижчого левелу: коли його загнали в куток сортира, починати обзивати опонента кацапом і лахтинським тролем. Навіть якщо справжній троль трохи володіє українською. Чого не скажеш про цього.
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30.04.2020 14:01 Ответить
Не троль и патриот,володіющий українською мовою. Слова "сортир" в украинском языке нет.
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30.04.2020 14:18 Ответить
А слово "володіющий" - це яка мова?
Я не вивчав французької, але по роботі довелося вивчити слова "антре" (вхід) і "сорті" (вихід).
Тож сортир - він і у французьких колоніях Африки сортир. А у польській та зехідних ділаектах української - "вихОдек". Чув таку пісеньку - "сіджялем под виходкем, клемпалем г**но млоткем"? Отож, "володіюшший".
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30.04.2020 14:46 Ответить
А їм, на "Лахті", не казали, що в українській мові відсутні "************"...
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30.04.2020 17:16 Ответить
Мокша розуміють слово "причастіє" лише коли піп простягає йому ложку. Навіть не знаю що туди кладуть. Якщо мак з медом - то є дуже слабенький антидепресант. І потрапити в залежність від нього можуть хіба малі діти.
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30.04.2020 19:36 Ответить
Ну, взагалі-то, там повинно буть вино, "кагор"... Що у кацапів там, насправді, поняття не маю... Може, розчин "тормозухи", з цукром, лимонною кислотою і харчовим карміном... (Між іншим, коли я кажу "віруючим", що, "причащаючись", вони підтримують язичницьку традицію - ритуальне поїдання людського м"яса і крові, хоч і символічно, вон "впадають у ступор"... Деякі мене називають "*************". Бувають і гірші епітети...).
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30.04.2020 19:52 Ответить
Офф: на початку 90-х транслювали якесь церковне свято з Володимирського собору. Поруч із режисером сидів викладач духовної семінарії, підказував що буде далі, щоби оператори встигли взяти потрібні плани. Наш технік, який мав шкідливе "російське хоббі", попросив дівчину-помрежку щоби батюшка освятив пляшку кагора просто в автобусі. Батюшка погодився. Тільки кагора не знайшлося. Освятив пляшку портвейну. Потім ще якогось шмурдяку. Потім воттку. Потім самогонку. Щоправда, "режисерсько-семінарійська група" не приймала участі у споживанні. А технічна група вже співала пісень. Складати техніку після закінчення служби вже не було сил, вирішили вийти для цього наступного ранку. У команді ніхто не практикував православні обряди, проте вийшло досить душевно.
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30.04.2020 20:31 Ответить
наверное, мы уже в Европе))
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30.04.2020 02:16 Ответить
Був злий кріт, а тепер став злий кролик😲 Що карантин животворящий робить!
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30.04.2020 06:31 Ответить
это уже нова шыкаладна полиция - очьень важьно?
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30.04.2020 02:26 Ответить
А как встрепенулись такое услыхав работники бывшие автоколон, автобаз и прочая шоферня с механиками выпускающими, а таксюки с таксопарков сразу гневом обросли! Да разве можно так?! Татышо---да быть не может? Стыдно ведь! ОЙ! Страна последнее им дала---ловите ********* там и биндер всяких---а они себе залили баки полные!
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30.04.2020 02:26 Ответить
работники бывшие автоколон, автобаз и прочая шоферня - это по твоей версии проклятые евробляхеры?
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30.04.2020 02:29 Ответить
Вот это перемога - одних оборотней ловят за 100 тыс. баксов в кабинете (размер одной лишь взятки за раз), а других за то, что свою машину на службе гробят??
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30.04.2020 02:42 Ответить
хуцпата бидлота і досі впевнена що зараз для них як в часи фашистського сересера= "фсьо вакрух народноє=фсьо вакрух майо"
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30.04.2020 06:05 Ответить
птенцы гнезда Рюкзакова

Сотрудники одного из отделений полиции на Закарпатье, в том числе начальник и его зам, вместо служебных авто заправляли личные, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4199
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30.04.2020 06:31 Ответить
Подумаешь служебные, личные авто - какая им разница. В конечном итоге будет виноват работник автозаправки - "пистолет" не в тот бензобак вставлял.
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30.04.2020 06:47 Ответить
То же мне новость. Это всегда так было.
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30.04.2020 06:48 Ответить
Сейчас начнут рассказывать,что они личный транспорт используют в служебных целях - "для маскировки, в оперативной обстановке...". Посмотрите любой современный детективный сериал - там "лихие опера" на своих собственных внедорожниках только преступников и ловят...
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30.04.2020 07:09 Ответить
В этом ничего криминального не вижу.Чиновники часто используют личные автомобили так как они выше классом конфортности пока им не закупят за счет налогоплательщиков что-то по круче.
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30.04.2020 07:12 Ответить
P.S.Плюс бесплатное ТО личного автомобиля,хотя они и так все имеют на шару.
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30.04.2020 07:14 Ответить
Раньше были «МЕНТЫ», А теперь они «ПОНТЫ»
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30.04.2020 08:02 Ответить
А что, у них нет логиста, который бы сравнивал километраж с расходом топлива? Планировал бы это? Разве это только в полиции? Возмите любую государственную структуру. Там еще все печальней. Люди продают топливо и все что можно продать на сторону, не только себе. Всем хватает.
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30.04.2020 08:08 Ответить
Сам не раз видел (в госструктурах) как накручивают на спидометрах километраж чтобы тырить бензин. На старых машинах трос спидометра отцепляют от коробки и полключают к электромоторчику и вперёд, а на новых для этого полно разных электронных схем вплоть до процессорных. Машина стоит с выключенным двигателем в гараже, а её спидометр "едет"под 200км/час.
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30.04.2020 09:57 Ответить
Это патамушта зарплаты у них мальнькие))))
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30.04.2020 08:35 Ответить
Реформы шагают по планете семимильными шагами, аж штаны трещат.
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30.04.2020 08:39 Ответить
псы черножопого...
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30.04.2020 09:12 Ответить
Только заправлялись?
То плохо проверяли.
Я наблюдал, как в базарные дни в форме и на машине с наклейками ДСО тупо грачуют.
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30.04.2020 09:22 Ответить
За совка це було в порядку речей, навіть шофери обкомівських волг трохи в бак, а дві каністри в багажник = 1 для пана + 1 для себе
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30.04.2020 09:40 Ответить
так а че?? зеле он можно Мрией товар для єпицентра привозить за казеній кошт и баріжить с грегами а им нет??
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30.04.2020 09:54 Ответить
Вот долпоёбы! Нет, чтобы делать как запорожские копы, те катаются на служебных авто по личным делам и таких проблем не имеют...
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30.04.2020 10:29 Ответить
 
 