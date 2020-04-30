Пандемия коронавируса: грузовики с десятками разлагающихся трупов нашли в Нью-Йорке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Нью-Йорке, где бушует коронавирус, на улице обнаружили грузовики с человеческими трупами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает издание The New York Times.
Как сообщается, автомобили были припаркованы около похоронного бюро в Бруклине. Полицейских на место вызвали местные жители, которые почувствовали ужасный запах, исходивший от грузовиков.
"Когда прибыла полиция, они сделали ужасное открытие. Внутри грузовиков было несколько десятков разлагающихся тел", - сообщает издание.
Остается неясным, сколько людей, найденных сложенными в мешки, умерли в результате пандемии коронавируса, заявили власти.
Издание также сообщает, что в результате пандемии, похоронные бюро города испытывают колоссальную нагрузку.
"В некоторых похоронных бюро пришлось использовать рефрижераторы, а другие превратили часовни во временные морги, используя мощные кондиционеры для охлаждения помещений", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, по состоянию на 5:30 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19. Больше всего зараженных зафиксировано в США – 1 039 909 человек.
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Не желтая газетенка
Ни количества... Ни причины смерти.... Самое главное это упомянуть слово ПАНДЕМИЯ.
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Скоріш за все рефрижератор був з тілами бомжів за якими ніхто не звертався і які нікому не потрібні. А хлоп ят на фото найняли трупи розвантажити, а вони і не проти, ох же ця Америка
Мабуть платять кеш.