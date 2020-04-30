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Пандемия коронавируса: грузовики с десятками разлагающихся трупов нашли в Нью-Йорке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Нью-Йорке, где бушует коронавирус, на улице обнаружили грузовики с человеческими трупами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает издание The New York Times.

Как сообщается, автомобили были припаркованы около похоронного бюро в Бруклине. Полицейских на место вызвали местные жители, которые почувствовали ужасный запах, исходивший от грузовиков.

"Когда прибыла полиция, они сделали ужасное открытие. Внутри грузовиков было несколько десятков разлагающихся тел", - сообщает издание.

Пандемия коронавируса: грузовики с десятками разлагающихся трупов нашли в Нью-Йорке 01

Остается неясным, сколько людей, найденных сложенными в мешки, умерли в результате пандемии коронавируса, заявили власти.

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Издание также сообщает, что в результате пандемии, похоронные бюро города испытывают колоссальную нагрузку.

Пандемия коронавируса: грузовики с десятками разлагающихся трупов нашли в Нью-Йорке 02

"В некоторых похоронных бюро пришлось использовать рефрижераторы, а другие превратили часовни во временные морги, используя мощные кондиционеры для охлаждения помещений", - говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса: грузовики с десятками разлагающихся трупов нашли в Нью-Йорке 03

Как сообщалось, по состоянию на 5:30 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19. Больше всего зараженных зафиксировано в США – 1 039 909 человек.

Пандемия коронавируса: грузовики с десятками разлагающихся трупов нашли в Нью-Йорке 04
Пандемия коронавируса: грузовики с десятками разлагающихся трупов нашли в Нью-Йорке 05
Пандемия коронавируса: грузовики с десятками разлагающихся трупов нашли в Нью-Йорке 06
Пандемия коронавируса: грузовики с десятками разлагающихся трупов нашли в Нью-Йорке 07
Пандемия коронавируса: грузовики с десятками разлагающихся трупов нашли в Нью-Йорке 08
Фото: Reuters

карантин (16729) Нью-Йорк (204) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+37
Куча грузовиков - это один микрик, сфоткан в разных ракурсах)))
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30.04.2020 08:56 Ответить
+32
Де грузовики и де трупы то на фотках цього не видна?


А еще люди в китае падали прямо на улице, а еще там подъезды заваривали. Ясно же что это все пранкеры
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30.04.2020 08:51 Ответить
+27
ага. два бессмертных нигера с заложенными носами, и коп с маской на бороде осматривают и пересчитывают "трупы", погибшие от ужаснейшего вируса на планете.
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30.04.2020 08:57 Ответить
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Вот этот один грузовичок с бомжами, два черных парня и один коп еще раз наглядно доказывают- кто то раздувает искуственную панику вокруг короны и власти вместе со СМИ почемуто усердно ему или им помогают.
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30.04.2020 10:04 Ответить
что за херню вы разносите? Где кучи трупов?
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30.04.2020 10:34 Ответить
Бутусов желтеет на глазах
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30.04.2020 10:35 Ответить
Оригинал статьи в НьюЙорк таймс
Не желтая газетенка
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01.05.2020 07:35 Ответить
Хотілось би знати хто автор цієі страшилки.
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30.04.2020 10:37 Ответить
На видио нет никаких десятков разлагающихся трупов - зачем врать и разгонять панику корововируса?
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30.04.2020 10:43 Ответить
потому что очень много людей уже не бояться. Вот и создаются такие фейки-страшилки
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30.04.2020 22:11 Ответить
Так и знал, что новость ни о чём!
Ни количества... Ни причины смерти.... Самое главное это упомянуть слово ПАНДЕМИЯ.
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30.04.2020 10:59 Ответить
заголовок конечно броский . не соответствует выложеным фото . но зубоскалить глупо . возможно это не все фотки . а во вторых фургончики есть и трупы в них есть . и трупов не два и не три
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30.04.2020 11:06 Ответить
четыре?
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01.05.2020 07:34 Ответить
там вверху . если читать не только заголовок а и весь текст то можно найти такую фразу "Внутри грузовиков было несколько десятков разлагающихся тел"
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01.05.2020 09:08 Ответить
Фейк.
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30.04.2020 11:16 Ответить
Цензор подыгрывает путинской пропаганде.
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30.04.2020 11:36 Ответить
Вывоз трупов - прибыльное дело! Купили или арендовали подержанный грузовик - и вперёд! А похоронному не заплатили - оно трупы отказалось принимать. Плюнули и слиняли.
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30.04.2020 11:45 Ответить
Киселев устроился работать в The New York Times.😀😀😀
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30.04.2020 12:12 Ответить
это ****@жь нет такого
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30.04.2020 12:21 Ответить
мабуть рогаті дають новини...
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30.04.2020 14:16 Ответить
ваЙ !
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30.04.2020 13:32 Ответить
живые трупы будущие нашли мертвые трупы прошлого-философический круг замкнулся..я афоня)
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30.04.2020 21:19 Ответить
В Нью-Йорке, где бушует коронавирус, на улице обнаружили грузовики с человеческими трупами.Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://www.unian.net/world/koronavirus-v-ssha-v-nyu-yorke-nashli-gruzoviki-s-desyatkami-razlagayushchihsya-trupov-novosti-mira-10978727.html УНИАН , об этом сообщает издание The New York Times. Источник: https://censor.net/p3192548

Ще одна строка в ПАНІКУ ПРО КОРОНОВІРУС
Скоріш за все рефрижератор був з тілами бомжів за якими ніхто не звертався і які нікому не потрібні. А хлоп ят на фото найняли трупи розвантажити, а вони і не проти, ох же ця Америка

Мабуть платять кеш.

Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 8213
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30.04.2020 21:57 Ответить
Эти двое темнокожих персонажей напоминают мне второсортных актеришек с улицы.
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30.04.2020 23:21 Ответить
Разгон паники на фоне успокоения .Не все дела сделали , не все успели .
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30.04.2020 23:35 Ответить
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