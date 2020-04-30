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Полиция задержала группу наркоторговцев в Мукачево: изъяты десятки свертков с марихуаной, пакеты с метамфетамином и деньги. ФОТОрепортаж

У троих мукачевцев в арендованном помещении полицейские обнаружили наркотические и психотропные вещества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Вчера, 29 апреля, следователи и оперативники Главного управления полиции Закарпатья, совместно с работниками Мукачевского отделения и при участии спецназа провели процессуальные действия по месту жительства троих подозреваемых в сбыте наркотиков, уголовное производство в отношении которых было начато в ноябре прошлого года.

Тогда полицейские изъяли у фигурантов метамфетамин и марихуану. По ходатайству следователя суд избрал фигурантам меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Вскоре мужчины перечислили необходимую сумму денег и вышли под залог. Однако, как выяснилось, продолжили на свободе заниматься сбытом наркотических и психотропных средств на территории Мукачево и района", - сказано в сообщении.

Полиция задержала группу наркоторговцев в Мукачево: изъяты десятки свертков с марихуаной, пакеты с метамфетамином и деньги 01

Отмечается, что вчера по месту жительства у троих подозреваемых работники полиции изъяли 54 свертка фольги с веществом растительного происхождения, похожим на марихуану, 2 запаянных отрезка медицинского шприца со светлым порошкообразным веществом и 25 пакетов со светлым порошкообразным веществом, похожим на метамфетамин. Кроме этого, были изъяты денежные средства, вырученные преступниками в результате продажи наркотиков.

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Полиция задержала группу наркоторговцев в Мукачево: изъяты десятки свертков с марихуаной, пакеты с метамфетамином и деньги 02

Уже установлено, что наркодельцы четко распределили свои роли - двое из них подыскивали наркозависимых клиентов, а организатор - занимался приобретением "товара". К слову, во главе группы был опытный наркоторговец. Мужчина хорошо осознавал противозаконность своих действий, если ранее уже был судим за аналогичные преступления.

Сейчас организатор задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Полиция задержала группу наркоторговцев в Мукачево: изъяты десятки свертков с марихуаной, пакеты с метамфетамином и деньги 03

Следователи готовят ходатайство в суд для избрания фигурантам меры пресечения. Сторона обвинения будет настаивать на взятии всех членов группы под стражу.

Полиция задержала группу наркоторговцев в Мукачево: изъяты десятки свертков с марихуаной, пакеты с метамфетамином и деньги 04

Мукачево (345) наркотики (2157) борьба с наркотиками (137)


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Топ комментарии
+3
на последнем фото - красавчик)))
на фига вообще нам этот "кубизм" демонстрировать ???
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30.04.2020 10:02 Ответить
+2
Товарищи, щемят малый и средний бизнес, и это во времена мировой пандемии. Нет шоб устроить ребятам податковые каникулы
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30.04.2020 10:07 Ответить
+1
У главного родственник пред суда. Опять выпустят
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30.04.2020 10:01 Ответить
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У главного родственник пред суда. Опять выпустят
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30.04.2020 10:01 Ответить
Десь заплакав планокур...
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30.04.2020 10:02 Ответить
на последнем фото - красавчик)))
на фига вообще нам этот "кубизм" демонстрировать ???
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30.04.2020 10:02 Ответить
Товарищи, щемят малый и средний бизнес, и это во времена мировой пандемии. Нет шоб устроить ребятам податковые каникулы
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30.04.2020 10:07 Ответить
Зато агенты Геращенко: мужик который бросил в лицо агенту Авакова касиру в маркете и баба-соска какого-то папика, которая нарушала режим самоизоляции после приезда из-за границы, то их лица показали на весь мир
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30.04.2020 10:09 Ответить
бросил мелочь
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30.04.2020 10:09 Ответить
Да, на последнем фото - прямо демонстрация в стиле: "Глядите, какие у нас фильтры для фоток есть!"
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30.04.2020 10:05 Ответить
Які наркоторговці, звичайні ромали..
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30.04.2020 10:05 Ответить
Что-то активизировались органы на Закарпатье.
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30.04.2020 10:05 Ответить
Разрешите скоты коноплю, уберите мусоров с потоков!
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30.04.2020 10:14 Ответить
І що? Знову встановлять заставу, апеляційний суд поверне наркоманам гроші, вони з них заставу і внесуть. Слава КПК Портнова.
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30.04.2020 10:30 Ответить
Ну, это все лекарство кустарного производства, а наркотики где?
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30.04.2020 11:32 Ответить
там вже і затриманих стало на два менше. Прокуратурі області вже за двох проплатили
https://zak.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=271971
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30.04.2020 14:41 Ответить
не дал долю.и быстро упаковали.
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30.04.2020 15:13 Ответить
 
 