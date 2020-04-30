Полиция задержала группу наркоторговцев в Мукачево: изъяты десятки свертков с марихуаной, пакеты с метамфетамином и деньги. ФОТОрепортаж
У троих мукачевцев в арендованном помещении полицейские обнаружили наркотические и психотропные вещества.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
"Вчера, 29 апреля, следователи и оперативники Главного управления полиции Закарпатья, совместно с работниками Мукачевского отделения и при участии спецназа провели процессуальные действия по месту жительства троих подозреваемых в сбыте наркотиков, уголовное производство в отношении которых было начато в ноябре прошлого года.
Тогда полицейские изъяли у фигурантов метамфетамин и марихуану. По ходатайству следователя суд избрал фигурантам меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Вскоре мужчины перечислили необходимую сумму денег и вышли под залог. Однако, как выяснилось, продолжили на свободе заниматься сбытом наркотических и психотропных средств на территории Мукачево и района", - сказано в сообщении.
Отмечается, что вчера по месту жительства у троих подозреваемых работники полиции изъяли 54 свертка фольги с веществом растительного происхождения, похожим на марихуану, 2 запаянных отрезка медицинского шприца со светлым порошкообразным веществом и 25 пакетов со светлым порошкообразным веществом, похожим на метамфетамин. Кроме этого, были изъяты денежные средства, вырученные преступниками в результате продажи наркотиков.
Уже установлено, что наркодельцы четко распределили свои роли - двое из них подыскивали наркозависимых клиентов, а организатор - занимался приобретением "товара". К слову, во главе группы был опытный наркоторговец. Мужчина хорошо осознавал противозаконность своих действий, если ранее уже был судим за аналогичные преступления.
Сейчас организатор задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Следователи готовят ходатайство в суд для избрания фигурантам меры пресечения. Сторона обвинения будет настаивать на взятии всех членов группы под стражу.
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на фига вообще нам этот "кубизм" демонстрировать ???
https://zak.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=271971