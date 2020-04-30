Двое военнослужащих подозреваются в хищении деталей к военной технике на сумму более 1 млн грн на Львовщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сообщили о подозрении заместителю командира ремонтного полка и заместителю командира ремонтно-восстановительного батальона одной из воинских частей, дислоцированных на территории Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Военнослужащие подозреваются в похищении и присвоении военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением совершенных в условиях особого периода.

Следствием установлено, что военнослужащие в течение 2019 года наладили схему хищения имущества из воинской части (запчастей к транспортным средствам). В результате неправомерных действий должностных лиц предварительная сумма ущерба воинской части составила более 62 тыс. гривен.

Во время обысков у подозреваемых изъят 21 элемент военной техники, стоимость которых будет установлена ​​после проведения соответствующих экспертиз.

По результатам проведенной внеплановой инвентаризации в хозяйственной деятельности воинской части обнаружена недостача автозапчастей к военной техники на сумму более 1 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и их отстранения от занимаемых должностей.

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