Двое военнослужащих подозреваются в хищении деталей к военной технике на сумму более 1 млн грн на Львовщине, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сообщили о подозрении заместителю командира ремонтного полка и заместителю командира ремонтно-восстановительного батальона одной из воинских частей, дислоцированных на территории Львовской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Военнослужащие подозреваются в похищении и присвоении военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением совершенных в условиях особого периода.
Следствием установлено, что военнослужащие в течение 2019 года наладили схему хищения имущества из воинской части (запчастей к транспортным средствам). В результате неправомерных действий должностных лиц предварительная сумма ущерба воинской части составила более 62 тыс. гривен.
Во время обысков у подозреваемых изъят 21 элемент военной техники, стоимость которых будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.
По результатам проведенной внеплановой инвентаризации в хозяйственной деятельности воинской части обнаружена недостача автозапчастей к военной техники на сумму более 1 млн гривен.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и их отстранения от занимаемых должностей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль