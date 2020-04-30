РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6850 посетителей онлайн
Новости Фото
2 110 1

Двое военнослужащих подозреваются в хищении деталей к военной технике на сумму более 1 млн грн на Львовщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сообщили о подозрении заместителю командира ремонтного полка и заместителю командира ремонтно-восстановительного батальона одной из воинских частей, дислоцированных на территории Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Военнослужащие подозреваются в похищении и присвоении военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением совершенных в условиях особого периода.

Следствием установлено, что военнослужащие в течение 2019 года наладили схему хищения имущества из воинской части (запчастей к транспортным средствам). В результате неправомерных действий должностных лиц предварительная сумма ущерба воинской части составила более 62 тыс. гривен.

Во время обысков у подозреваемых изъят 21 элемент военной техники, стоимость которых будет установлена ​​после проведения соответствующих экспертиз.

По результатам проведенной внеплановой инвентаризации в хозяйственной деятельности воинской части обнаружена недостача автозапчастей к военной техники на сумму более 1 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и их отстранения от занимаемых должностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил увеличение оплаты труда военным и полицейским, задействованным в борьбе с коронавирусом, - Петрашко

Двое военнослужащих подозреваются в хищении деталей к военной технике на сумму более 1 млн грн на Львовщине, - ГБР 01
Двое военнослужащих подозреваются в хищении деталей к военной технике на сумму более 1 млн грн на Львовщине, - ГБР 02
Двое военнослужащих подозреваются в хищении деталей к военной технике на сумму более 1 млн грн на Львовщине, - ГБР 03
Двое военнослужащих подозреваются в хищении деталей к военной технике на сумму более 1 млн грн на Львовщине, - ГБР 04

Автор: 

хищение (680) военнослужащие (6187) ГБР (3053) Львовская область (2940)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слава доблестным бойцам,слава героям своей страны! Аминь..
показать весь комментарий
30.04.2020 11:41 Ответить
 
 