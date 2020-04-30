Изготовленную в Украине капсулу впервые применили для транспортировки больного коронавирусом. ФОТО

Изготовленную в Кременчуге герметичную капсулу для транспортировки пациентов с COVID-19 впервые применили на практике.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Кременчугская герметичная капсула для транспортировки инфицированных не только получила все разрешительные документы на серийное производство, но и была применена на практике. Сегодня впервые в нашем транспортном изоляторе перевозили больного COVID-19 полтавчанина из ургентной больницы в инфекционную", - говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что кременчугское предприятие "Креатив-агромаш", которое занимается изготовлением элеваторного оборудования, за несколько недель разработало и начало выпуск герметичных капсул для транспортировки больных. За образец взяли капсулы многократного использования американского производства.

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