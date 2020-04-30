Изготовленную в Украине капсулу впервые применили для транспортировки больного коронавирусом. ФОТО
Изготовленную в Кременчуге герметичную капсулу для транспортировки пациентов с COVID-19 впервые применили на практике.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"Кременчугская герметичная капсула для транспортировки инфицированных не только получила все разрешительные документы на серийное производство, но и была применена на практике. Сегодня впервые в нашем транспортном изоляторе перевозили больного COVID-19 полтавчанина из ургентной больницы в инфекционную", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что кременчугское предприятие "Креатив-агромаш", которое занимается изготовлением элеваторного оборудования, за несколько недель разработало и начало выпуск герметичных капсул для транспортировки больных. За образец взяли капсулы многократного использования американского производства.
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ты уже наверно снял памперсы и начал ходит в горшочек.. маладЭц!
Ты снова поменял ник?!.. хочешь походить за нормального?!
на вот прочти сам себе о себе " Ооо! я узнал тебя.. ты тот неадекват с комплексом зеркального ответа.. Ты снова поменял ник?!.. хочешь походить за нормального?! "
ты слазил в архивчик.
всё снова верно, с небольшой поправкой. это ты, всё снова сам себе только о себе написал.
на вот прочти сам себе о себе: " у тебя было два дурацких вычурных ника: https://censor.net/user/353888 и https://censor.net/user/353888, и на каждом ты строчил откровенную дурость.. а сейчас ты завел себе новое имя https://censor.net/user/353888. Молодец!.. видно что ты эволюционируешь )) гыгыгы! "
погрози себе пальчиком и прочти сам себе о себе дважды. ты же любишь все фразы дважды повторять: "я слежу за тобой!.. смотри не шали!,
я слежу за тобой!.. смотри не шали!"
Еще можно дать ссылку на сборник 130 видео с пустыми госпиталями и танцующим медперсоналом со всего Мира. Это пандемия? Нет, это просто развод на доверие к фейковым роликам.
На дебилизме быдла моют бабло кто как может...
А может это и правильно - лохи на то и лохи...
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