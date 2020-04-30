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Изготовленную в Украине капсулу впервые применили для транспортировки больного коронавирусом. ФОТО

Изготовленную в Кременчуге герметичную капсулу для транспортировки пациентов с COVID-19 впервые применили на практике.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Кременчугская герметичная капсула для транспортировки инфицированных не только получила все разрешительные документы на серийное производство, но и была применена на практике. Сегодня впервые в нашем транспортном изоляторе перевозили больного COVID-19 полтавчанина из ургентной больницы в инфекционную", - говорится в сообщении.

Изготовленную в Украине капсулу впервые применили для транспортировки больного коронавирусом 01Изготовленную в Украине капсулу впервые применили для транспортировки больного коронавирусом 02
Изготовленную в Украине капсулу впервые применили для транспортировки больного коронавирусом 03

Ранее сообщалось, что кременчугское предприятие "Креатив-агромаш", которое занимается изготовлением элеваторного оборудования, за несколько недель разработало и начало выпуск герметичных капсул для транспортировки больных. За образец взяли капсулы многократного использования американского производства.

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Автор: 

карантин (16729) Кременчуг (355) Тахтаулове (773) Лунин Дмитрий (54) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
вот в эту капсулу положите Зеленского и замуруйте в угол здания второй очереди больницы Ахматдет.. так сказать, послание потомкам..
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30.04.2020 12:14 Ответить
+4
Это хорошо - надо украинских производителей поддерживать
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30.04.2020 12:14 Ответить
+4
Господи! Когда ты остановишь это вирусобесие? К обязательным обрядам ковидианства вроде ношения намордника и пятикратной ректальной термометрии, прибавилась перевозка в прозрачном гробике...... Ковид покарает тебя! Носи маску и будешь жить вечно!
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30.04.2020 12:16 Ответить
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30.04.2020 12:12 Ответить
Эта капсул только для мажоров ! Рано радуешься.
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30.04.2020 12:22 Ответить
По-твоему медики инфекционных отделений мажоры ?
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30.04.2020 12:23 Ответить
Это хорошо - надо украинских производителей поддерживать
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30.04.2020 12:14 Ответить
вот в эту капсулу положите Зеленского и замуруйте в угол здания второй очереди больницы Ахматдет.. так сказать, послание потомкам..
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30.04.2020 12:14 Ответить
это уже не послание, а угроза какая-то
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30.04.2020 12:26 Ответить
А таких как ты кацапских дебилов надо без всяких капсул на помойках прикапывать.
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30.04.2020 12:41 Ответить
ты головой ударился?!
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30.04.2020 12:44 Ответить
При чем здесь до капсулы зебилы и барыги? Так кто из нас головой ударился?
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30.04.2020 13:10 Ответить
верно. с большой поправкой. вот в эту капсулу положите мармеладного и замуруйте в угол здания второй очереди больницы Ахматдет.. так сказать, послание потомкам..
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30.04.2020 13:01 Ответить
ооо!.. у тебя "черный пояс" по копипасту..
ты уже наверно снял памперсы и начал ходит в горшочек.. маладЭц!
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30.04.2020 13:05 Ответить
всё снова верно, с небольшой поправкой. не у меня, а у тебя ооо!.. не у меня, а у тебя "черный пояс" по копипасту.. не я, а ты уже наверно снял памперсы и начал ходит в горшочек.. маладЭц!
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30.04.2020 13:08 Ответить
Ооо! я узнал тебя.. ты тот неадекват с комплексом зеркального ответа..
Ты снова поменял ник?!.. хочешь походить за нормального?!
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30.04.2020 13:17 Ответить
всё снова верно, с небольшой поправкой. это ты, "ооо" всё снова сам себе только о себе написал.

на вот прочти сам себе о себе " Ооо! я узнал тебя.. ты тот неадекват с комплексом зеркального ответа.. Ты снова поменял ник?!.. хочешь походить за нормального?! "
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30.04.2020 13:22 Ответить
я вспомнил тебя.. у тебя было два дурацких вычурных ника: https://censor.net/ua/user/366478, https://censor.net/ua/user/458572, и на каждом ты строчил откровенную дурость.. а сейчас ты завел себе новое имя https://censor.net/user/466729.. Молодец!.. видно что ты эволюционируешь)) гыгыгы!
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30.04.2020 13:35 Ответить
щяс ты побежишь админу ябедничать.
ты слазил в архивчик.
всё снова верно, с небольшой поправкой. это ты, всё снова сам себе только о себе написал.

на вот прочти сам себе о себе: " у тебя было два дурацких вычурных ника: https://censor.net/user/353888 и https://censor.net/user/353888, и на каждом ты строчил откровенную дурость.. а сейчас ты завел себе новое имя https://censor.net/user/353888. Молодец!.. видно что ты эволюционируешь )) гыгыгы! "
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30.04.2020 19:57 Ответить
я слежу за тобой!.. смотри не шали!
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30.04.2020 20:44 Ответить
всё снова верно, с небольшой поправкой. это ты, всё снова сам себе только о себе написал.

погрози себе пальчиком и прочти сам себе о себе дважды. ты же любишь все фразы дважды повторять: "я слежу за тобой!.. смотри не шали!,
я слежу за тобой!.. смотри не шали!"
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30.04.2020 20:53 Ответить
Господи! Когда ты остановишь это вирусобесие? К обязательным обрядам ковидианства вроде ношения намордника и пятикратной ректальной термометрии, прибавилась перевозка в прозрачном гробике...... Ковид покарает тебя! Носи маску и будешь жить вечно!
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30.04.2020 12:16 Ответить
эьль все раздотое?? о чем вы вообще?
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30.04.2020 12:23 Ответить
т9
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30.04.2020 12:28 Ответить
Госпадя, еще один фома. Сколько вам лет, человек? Откуда у вас такой пофигизм или уверенность в том что это все раздутое и\или неопасное и т.д.?
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30.04.2020 12:25 Ответить
чувак, хотя бы погугли... или там думать нужно?...
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30.04.2020 12:29 Ответить
и вам взаимно
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30.04.2020 12:30 Ответить
Очевидное, что никакой пандемии нет, не требует доказательств.
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30.04.2020 12:30 Ответить
это вы на основании чего сделали такие выводы? Потому что не видели сами, лично? Давай те, успокойте меня, я только рад буду росслабить булки и перестать переживать и парится еще за тот вопрос. Но как по мне цена ошибки слишком велика. по этому лучше перебдеть чем недобдеть. Потому что в противном слуае потом сидеть и говорить себе что "а я жедумал что ..." будет уже похер. Я сечас за семью говорю и близких
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30.04.2020 12:36 Ответить
https://snob.ru/profile/16372/blog/166573?fbclid=IwAR2aoTsYuwn4ofdx0bb8PWbqYCVJNVQa8vR4TbOfnrGXMCjz4eebMyYsUWo

Еще можно дать ссылку на сборник 130 видео с пустыми госпиталями и танцующим медперсоналом со всего Мира. Это пандемия? Нет, это просто развод на доверие к фейковым роликам.
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30.04.2020 13:24 Ответить
Виготовлену в Україні капсулу вперше застосували для транспортування хворого на коронавірус - Цензор.НЕТ 7922
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30.04.2020 12:39 Ответить
Дубовик очень хочется ,чтобы ты и такие как ты и тебе подобные кацарылые провокаторы испытали на себе ,есть вирус или нет.?
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30.04.2020 12:50 Ответить
сижу думаю обидно наверное должно быть тем заболевшим людям которые пытались обезопасть себя и всетаки заболели, а эти неверующие ходят **** себе и нормуль, еще и без масок наверное(
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30.04.2020 13:03 Ответить
Да, именно так и происходит. Новый Вирус неизбежно пройждет через каждого жителя Планеты и это аксиома.
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30.04.2020 13:25 Ответить
Достало природу наплевательское отношение к ней людей, вот она и решила поставить их на место.
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30.04.2020 14:21 Ответить
Покончи жизнь самоубийством, помоги Природе!
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30.04.2020 15:25 Ответить
Тебе природа помогла еще при рождении. Ты мертворожденный!
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30.04.2020 15:34 Ответить
Какой то ты странный .. почему не хочешь природе помочь? Вся твоя Жизнь - это насилие над Природой, её боль и страдания. Попробуй умереть ....
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30.04.2020 15:44 Ответить
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30.04.2020 15:47 Ответить
Ты живешь наверно в ядерном реакторе, ведь радиации все равно не видно, как и мозгов у тебя.
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30.04.2020 13:19 Ответить
Вот зачем так грубо? Я свое мнение не навязывают, хочешь - верь в Ковид, это сейчас модно и стильно.
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30.04.2020 13:50 Ответить
Жалко твоих родных и близких, что ты принесешь эту заразу домой после очередных гуляний и наградишь их. И, что ты им скажешь когда они умирать будут(не дай Бог) под ИВЛ. И как ты после этого жить будешь со своим мнением, но без родных? Или тебе все пох., на всех насрать?
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30.04.2020 14:18 Ответить
Я от страха просто обос....я! Но ты обещаешь мне Жизнь вечную если я буду везде в наморднике? Даже в туалет и в душ обещаю в наморднике ходить!
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30.04.2020 15:27 Ответить
Из-за собственной тупости ты не правильно меня понял, я сказал, что ты дебил безмозглый.
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30.04.2020 15:31 Ответить
И в этой капсуле наверняка какая-то шишка, не для людей же её изготовили.
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30.04.2020 12:18 Ответить
да ну нафиг, вот это вот как раз для людей. уважаемого человека в капсулу не засунут - пусть окружающие заражаются
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30.04.2020 12:21 Ответить
Злизали з американської капсули?
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30.04.2020 12:19 Ответить
Хто лизав?
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30.04.2020 12:26 Ответить
да помойте же ему ноги, изуверы!
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30.04.2020 12:20 Ответить
ага. и когти постригите.
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30.04.2020 12:32 Ответить
.
На дебилизме быдла моют бабло кто как может...
А может это и правильно - лохи на то и лохи...
.
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30.04.2020 12:30 Ответить
Сколько здесь в комментариях говноплюев! Люди стараются, изобретают, изготавливают. А ведь эта капсула пригодится не только для этого вируса, но и для других инфекционных болезнях. Скорее всего на коментах много парашинцев из ольгино. Дай бог то, что вы желаете плохого разработчикам пошло на ваших родных. Спасибо предприятию, молодцы, что пробиваются через коррупционную вошь!
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30.04.2020 12:51 Ответить
Здесь 90% парашенцев из ольгино и говноплюев безмозглых.
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30.04.2020 13:31 Ответить
Пожилые женщины грузят человека.Как не стыдно!Неужели нельзя решить вопрос?
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30.04.2020 17:26 Ответить
 
 