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СБУ пресекла подпольное производство санитайзеров в Сумах: изъято продукции на 1 млн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Сумах незаконное изготовление и реализацию лекарственным учреждениям региона некачественного фальсифицированного антисептического средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных предпринимателей организовали производство контрафактного антисептика на территории частного предприятия, которое принадлежит одному из них, и расположено на окраине Сум.

Злоумышленники изготавливали фальсификат под вымышленным брендом кустарным способом из сомнительного сырья без каких-либо разрешительных документов. Продукцию дельцы реализовывали через интернет, а также лечебным заведениям Сумщины.

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Во время санкционированных следственных действий по месту изготовления фальсификата правоохранители изъяли почти 600 литров готовой для реализации продукции, около 500 литров спирта неустановленного происхождения, химические соединения, пустую тару и оборудование для изготовления контрафактного антисептика.

СБУ пресекла подпольное производство санитайзеров в Сумах: изъято продукции на 1 млн 01
СБУ пресекла подпольное производство санитайзеров в Сумах: изъято продукции на 1 млн 02
СБУ пресекла подпольное производство санитайзеров в Сумах: изъято продукции на 1 млн 03
СБУ пресекла подпольное производство санитайзеров в Сумах: изъято продукции на 1 млн 04
СБУ пресекла подпольное производство санитайзеров в Сумах: изъято продукции на 1 млн 05
СБУ пресекла подпольное производство санитайзеров в Сумах: изъято продукции на 1 млн 06

Смотрите также: СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров: изъято 8 тонн раствора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По предварительным подсчетам специалистов, стоимость изъятой продукции и оборудования составляет почти 1 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются медицинские учреждения, которые приобрели контрафактный антисептик, для извлечения фальсификата и определения суммы убытков, нанесенных государственному бюджету, в результате приобретения лекарственными учреждениями сомнительной продукции.

карантин (16729) контрафакт (248) СБУ (20067) Сумы (1186) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
он воно як членограй перемагає дефіцит, конфіскує і в епіцентр!
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30.04.2020 12:26 Ответить
+6
Украинцы могут и готовы наполнить рынок востребованным товаром, дайте только возможность и уберите нахлебников-столоначальников.
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30.04.2020 12:36 Ответить
+2
Дело не в зеленых, и при попередниках было тоже самое, систему надо менять.
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30.04.2020 12:38 Ответить
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он воно як членограй перемагає дефіцит, конфіскує і в епіцентр!
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30.04.2020 12:26 Ответить
Обнаружение ОГП "схрона" на Донетчине - это клоунада и показуха. Техника и оружие два месяца как переданы от УДА на баланс 3-го полка спецназ ВСУ, - Бутусов

Ківі закрили рахунки по справі Гандзюк
Сбу розкрило підприємство. (РАПТОМ! В КАРАНТИН!)
ШОТА у Єрамка нє получается! Вернее, получаєтся така с відосікамі Вовкі! Даже в деле с Мішкой запачкан только Єрмак - Вовкі там нєт
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30.04.2020 12:51 Ответить
Дело не в зеленых, и при попередниках было тоже самое, систему надо менять.
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30.04.2020 12:38 Ответить
Украинцы могут и готовы наполнить рынок востребованным товаром, дайте только возможность и уберите нахлебников-столоначальников.
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30.04.2020 12:36 Ответить
Карантин! Ловлять кожного громадянина й бачать кожного, хто порешує. А тут раптом ! Розкрили підприємстао!
Ще раптом - Білецький виступив на владу Авакова й ЗЕЛІ! - УП https://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/ Андрій Білецький Лідер партії «Національний Корпус», засновник полку Азов "Несмішна комедія в стилі 95-го кварталу"

Щось у Єрмака пішло в ОПі як справжній (Ж)опі - да і какая разніца
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30.04.2020 12:43 Ответить
ДОРЕЧІ! У Днірі за бабло можна отримати будь-кому перепустку для пересування по місту знаєте для кого ? ДЛЯ ПРАІВНИКА ЛОМБАРДУ!
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30.04.2020 12:45 Ответить
А СБУ тут до чого? СБУ повинно було затримати "кришу" цих ділків, а внутрішня безпека МВС зняти керівника районного відділку, де це відбувалось.
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30.04.2020 12:55 Ответить
Безглузді дії СБУ набридли! Люді раніше робили контрафактну горілку, але зараз вигідніше антисептики. Гнучке реагування на виклики ринку, це то чого у уряду взагалі нема. Ще хтось би підпільно почав виготовляти захисні комбінезони, то лікарі б не хворіли. СБУ потрібно займатись антиукраїнською організацією ОПаЗаЖопу!
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30.04.2020 13:03 Ответить
Не ну проще за бюджетные деньги привезти а потом через епицентр барыжить а остальным не низя пи--дары зеленые
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30.04.2020 13:05 Ответить
О фСБУ трудится!

Теперь Украина в безопасности!

Но уже выше - раньше фСБУ ганяло бабок с сигаретами, обеспечивая монополию табачным магнатам. Ща обеспечивает монополию по распилу бабла на коронавирусе.

срань...
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30.04.2020 13:05 Ответить
 
 