СБУ пресекла подпольное производство санитайзеров в Сумах: изъято продукции на 1 млн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Сумах незаконное изготовление и реализацию лекарственным учреждениям региона некачественного фальсифицированного антисептического средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных предпринимателей организовали производство контрафактного антисептика на территории частного предприятия, которое принадлежит одному из них, и расположено на окраине Сум.

Злоумышленники изготавливали фальсификат под вымышленным брендом кустарным способом из сомнительного сырья без каких-либо разрешительных документов. Продукцию дельцы реализовывали через интернет, а также лечебным заведениям Сумщины.

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Во время санкционированных следственных действий по месту изготовления фальсификата правоохранители изъяли почти 600 литров готовой для реализации продукции, около 500 литров спирта неустановленного происхождения, химические соединения, пустую тару и оборудование для изготовления контрафактного антисептика.













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По предварительным подсчетам специалистов, стоимость изъятой продукции и оборудования составляет почти 1 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются медицинские учреждения, которые приобрели контрафактный антисептик, для извлечения фальсификата и определения суммы убытков, нанесенных государственному бюджету, в результате приобретения лекарственными учреждениями сомнительной продукции.