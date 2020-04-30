СБУ пресекла подпольное производство санитайзеров в Сумах: изъято продукции на 1 млн. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины блокировала в Сумах незаконное изготовление и реализацию лекарственным учреждениям региона некачественного фальсифицированного антисептического средства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных предпринимателей организовали производство контрафактного антисептика на территории частного предприятия, которое принадлежит одному из них, и расположено на окраине Сум.
Злоумышленники изготавливали фальсификат под вымышленным брендом кустарным способом из сомнительного сырья без каких-либо разрешительных документов. Продукцию дельцы реализовывали через интернет, а также лечебным заведениям Сумщины.
Во время санкционированных следственных действий по месту изготовления фальсификата правоохранители изъяли почти 600 литров готовой для реализации продукции, около 500 литров спирта неустановленного происхождения, химические соединения, пустую тару и оборудование для изготовления контрафактного антисептика.
По предварительным подсчетам специалистов, стоимость изъятой продукции и оборудования составляет почти 1 млн гривен.
В рамках начатого уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются медицинские учреждения, которые приобрели контрафактный антисептик, для извлечения фальсификата и определения суммы убытков, нанесенных государственному бюджету, в результате приобретения лекарственными учреждениями сомнительной продукции.
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Сбу розкрило підприємство. (РАПТОМ! В КАРАНТИН!)
ШОТА у Єрамка нє получается! Вернее, получаєтся така с відосікамі Вовкі! Даже в деле с Мішкой запачкан только Єрмак - Вовкі там нєт
Ще раптом - Білецький виступив на владу Авакова й ЗЕЛІ! - УП https://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/ Андрій Білецький Лідер партії «Національний Корпус», засновник полку Азов "Несмішна комедія в стилі 95-го кварталу"
Щось у Єрмака пішло в ОПі як справжній (Ж)опі - да і какая разніца
Теперь Украина в безопасности!
Но уже выше - раньше фСБУ ганяло бабок с сигаретами, обеспечивая монополию табачным магнатам. Ща обеспечивает монополию по распилу бабла на коронавирусе.
срань...