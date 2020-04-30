Полицейские Одессы задержали мужчину, который подделывал и сбывал документы на получение наркотиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе полицейские задержали подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных документов на получение наркотических и психотропных средств

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Преступную деятельность 49-летнего ранее судимого уроженца Херсонщины по информации декана факультета киберполиции Харькова задокументировали сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области совместно с работниками следственного отдела одного из отделений полиции.

Мужчину задержали в одном из почтовых отделений Приморского района города, когда он пытался отправить адресату конверт с двенадцатью незаполненными бланками на получение наркотических средств и психотропных веществ.

В тот же день во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого в Одессе полицейские изъяли компьютерную технику, принтеры, устройства для печати пластиковых удостоверений, рулоны прозрачной пленки с голографическим изображением "МВД Украины", устройство для нанесения голограмм на удостоверение, еще 20 уже готовых незаполненных бланков, более десяти водительских удостоверений на разные фамилии, свидетельства на регистрацию транспортных средств, банковские карты, а также пакет с марихуаной, устройство для ее применения и другие вещественные доказательства. Изъятое направили на экспертизу.

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Правонарушителю уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 318 (незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт поддельных документов на получение наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке ст.208 УПК.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения еще по двум статьям УК: ч. 1 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч.1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Следствие продолжается.