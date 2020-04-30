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Новости Фото Будни полиции
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Полицейские Одессы задержали мужчину, который подделывал и сбывал документы на получение наркотиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе полицейские задержали подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных документов на получение наркотических и психотропных средств

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Преступную деятельность 49-летнего ранее судимого уроженца Херсонщины по информации декана факультета киберполиции Харькова задокументировали сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области совместно с работниками следственного отдела одного из отделений полиции.

Мужчину задержали в одном из почтовых отделений Приморского района города, когда он пытался отправить адресату конверт с двенадцатью незаполненными бланками на получение наркотических средств и психотропных веществ.

В тот же день во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого в Одессе полицейские изъяли компьютерную технику, принтеры, устройства для печати пластиковых удостоверений, рулоны прозрачной пленки с голографическим изображением "МВД Украины", устройство для нанесения голограмм на удостоверение, еще 20 уже готовых незаполненных бланков, более десяти водительских удостоверений на разные фамилии, свидетельства на регистрацию транспортных средств, банковские карты, а также пакет с марихуаной, устройство для ее применения и другие вещественные доказательства. Изъятое направили на экспертизу.

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Полицейские Одессы задержали мужчину, который подделывал и сбывал документы на получение наркотиков 01

Правонарушителю уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 318 (незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт поддельных документов на получение наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке ст.208 УПК.

Полицейские Одессы задержали мужчину, который подделывал и сбывал документы на получение наркотиков 02

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения еще по двум статьям УК: ч. 1 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч.1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Полицейские Одессы задержали мужчину, который подделывал и сбывал документы на получение наркотиков 03

Следствие продолжается.

Полицейские Одессы задержали мужчину, который подделывал и сбывал документы на получение наркотиков 04

Нацполиция (16573) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) борьба с наркотиками (137)


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Полиция отчиталась по делу о поджоге одесского монастыря. По версии копов, храм поджег его бывший послушник по фамилии Тимуцу, 1971 года рождения. Читай также: В Киеве неизвестные подожгли Байковое кладбище Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, мужчина решился на поджог монастыря из-за мести. На данный момент Тимуцу задержан. Его допрашивают. Продолжаются следственные мероприятия. Читай также: С пожарами в зоне отчуждения борются три недели Ранее копы сообщили, что пожар начался сразу с трех сторон монастыря. Сначала загорелась пристройка в 00:30, еще одну бутылку с коктейлем Молотова один из монахов заметил под ВАЗом, в это же время загорелся коровник, который подожгли отдельно. Третье место поджога - автомашина "Тойота", припаркованная рядом с хозяйственным помещением. Все улики указывали на то, что поджигателей было несколько и они хорошо знали расположение обители. Напомним, в Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь. Кроме того, злоумышленники пытались поджечь несколько автомобилей, находящихся на территории монастыря.

Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1998454-Odesskij-monastyr--iz-mesti-podzheg-ego-eks-poslushnik----SMI
© News.bigmir.net

А нам кацапи розповідали, що винні у цьому українці!
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30.04.2020 14:10 Ответить
рецепти на траву і бульбулятор? В Одесі в аптеках по рецепту продається?
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30.04.2020 14:10 Ответить
ЭТИ ?
Полицейские Одессы задержали мужчину, который подделывал и сбывал документы на получение наркотиков - Цензор.НЕТ 6690
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30.04.2020 14:11 Ответить
мдаа. страна как всегда в своем репертуаре. то наркота, то взрывы боескладов, то подрыв банкоматов... слава украине
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30.04.2020 14:11 Ответить
На солподеїн з кодєїном..?🤔
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30.04.2020 14:11 Ответить
І хто з одеситів може прокоментувати статтю?
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30.04.2020 14:12 Ответить
 
 