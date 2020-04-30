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СБУ пресекла пророссийские провокации, готовившиеся к годовщине событий 2 мая в Одессе. ФОТО

Служба безопасности Украины предотвратила попытку представителей пророссийского движения "Куликово поле" организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года, сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Установлено, что одним из направлений антигосударственных проявлений должно было быть распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой "республики Новороссия" и силового захвата государственной власти", - говорится в сообщении облправления СБУ на странице в Фейсбук.

В спецслужбе подчеркивают, что по замыслу организаторов, эти действия должны были стать "информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ".

Согласно сообщению, во время обысков у представителей пророссийского движения правоохранители обнаружили значительное количество печатной продукции, содержащей откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера.

СБУ пресекла пророссийские провокации, готовившиеся к годовщине событий 2 мая в Одессе 01
СБУ пресекла пророссийские провокации, готовившиеся к годовщине событий 2 мая в Одессе 02
СБУ пресекла пророссийские провокации, готовившиеся к годовщине событий 2 мая в Одессе 03
СБУ пресекла пророссийские провокации, готовившиеся к годовщине событий 2 мая в Одессе 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат сельсовета на Днепропетровщине агитировал в интернете за "Л/ДНР", "дружил" с террористами и агентами спецслужб РФ, - СБУ

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения",- говорится в сообщении.

Одесса (7931) СБУ (20067) сепаратизм (11311)


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Топ комментарии
+30
Хотіли зіпсувати одеситам День Шашлика, паскуди...
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30.04.2020 14:37 Ответить
+17
Немного хороших новостей из российских СМИ. МК.ру: "Нефтью залито всё, с хранилищами творится ад". "Нет самостоятельной системы хранилищ и нефтетанкерного флота. ситуация с хранением нефти критическая....." "Нефтяная промышленность работает в беспрерывном цикле, который не предусматривает длительное хранение нефти, что добыли, то сразу нужно продавать"...... И тд.и тп.
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30.04.2020 14:46 Ответить
+16
Погано не те, що ця організація розповсюдила цю макулатуру. Погано те, що організація "Куликово поле" ( і подібні ) спокійно працюють в країні, яка бореться з агресором. У всякій нормальній державі такі організації були б закриті а її члени в кращому випадку були б викинуті за поребрик а в гіршому -пішли б на нари. Все це ще раз доказує, що Україна не держава.
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30.04.2020 14:57 Ответить
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Ще хоч поза Києвом СБУ десь працює...
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30.04.2020 14:37 Ответить
Хотіли зіпсувати одеситам День Шашлика, паскуди...
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30.04.2020 14:37 Ответить
как раз такие потом сбегают в мацкву, ( как фучеджи), "шашлыками" становятся т.е., шо таки хавают ихнее красное гавно
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30.04.2020 15:23 Ответить
а коврик у підара" з бакчів, от чмо, чуму не рубЛі?
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30.04.2020 14:39 Ответить
СРУблі єто скрєпно по нім ніЗЗя амєріканской дЙЯвольскім Міккі Маусом шворкать
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30.04.2020 14:50 Ответить
тут не только бакчі... но и заметь на первом фото псевдостих "жиди погані..." якобы написанный Шевченко, который ольгинские тролли распространяли через в контакте особенно усердно...
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30.04.2020 15:43 Ответить
Він ще й зЄлЄнь колись рубав
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30.04.2020 14:51 Ответить
Судя по всему, это комп ребёнка. Эта падаль ещё и размножается
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30.04.2020 14:42 Ответить
Можем павтарить ... козли сепарські !
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30.04.2020 14:43 Ответить
И флажок ********** для убедительности? И где же эти бедолаги перешли дорогу СБУ, интересно
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30.04.2020 14:46 Ответить
Немного хороших новостей из российских СМИ. МК.ру: "Нефтью залито всё, с хранилищами творится ад". "Нет самостоятельной системы хранилищ и нефтетанкерного флота. ситуация с хранением нефти критическая....." "Нефтяная промышленность работает в беспрерывном цикле, который не предусматривает длительное хранение нефти, что добыли, то сразу нужно продавать"...... И тд.и тп.
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30.04.2020 14:46 Ответить
СБУ пресекла пророссийские провокации, готовившиеся к годовщине событий 2 мая в Одессе - Цензор.НЕТ 2566
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30.04.2020 14:48 Ответить
А в совку на лекціях з політекономії ********* наводити приклад "кризи перевиробництва": сотні тисяч кавунів скинули у річку Потомак бо пропозиція в рази перевищила попит.
Ото нехай тепер нащадки адептів соціалістичної економіки терплять.
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30.04.2020 15:19 Ответить
Спецам + до карми. Опустивату працює)))
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30.04.2020 14:47 Ответить
СБУ пресекла пророссийские провокации, готовившиеся к годовщине событий 2 мая в Одессе - Цензор.НЕТ 3567
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30.04.2020 14:56 Ответить
Погано не те, що ця організація розповсюдила цю макулатуру. Погано те, що організація "Куликово поле" ( і подібні ) спокійно працюють в країні, яка бореться з агресором. У всякій нормальній державі такі організації були б закриті а її члени в кращому випадку були б викинуті за поребрик а в гіршому -пішли б на нари. Все це ще раз доказує, що Україна не держава.
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30.04.2020 14:57 Ответить
Ліпше б вона провела справжнє розслідування цього злочину!
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30.04.2020 15:01 Ответить
А надо бы: разместить объявление для всех любителей РФ и сочувствующих с призывом собраться там-то и там-то, а потом погрузить их на ржавый паром, отбуксировать в открытое море, заложить фугас и с криком "Мы вас бл*дей целый год собирали" - нажать кнопку!
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30.04.2020 15:06 Ответить
Можна дешевше: на пором без дна!
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30.04.2020 15:20 Ответить
На шашлики пустити.
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30.04.2020 15:40 Ответить
Ку, в Расию не получится. А нельзя ли как-то юридически придумать, чтоб их депортировать в ОРДЛО?
Формально это же территория Украины?
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30.04.2020 15:08 Ответить
Нельзя. Только на нары.
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01.05.2020 04:27 Ответить
Мало их пророссийских сепаратистов отдубасили на 2 мая !! Надо наверное повторить!!
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30.04.2020 15:40 Ответить
Вся ця рашиська сепарня відчуває свою безкарність ,адже всіх їх відпускають ,якщо не зразу то під час так званого обміну де обмінюють терористів ,сепаратистів на нікому невідомих людей а не на військовополонених,а ось патріотів переслідують ,ось така в нас влада .
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30.04.2020 15:56 Ответить
Что выбрали, то и получили.
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01.05.2020 04:28 Ответить
Эти точно не патриоты Украины, так что понять и простить. Зе-правосудие.
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30.04.2020 16:01 Ответить
эта кацапская отрава должна растворяться только спецзоной
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30.04.2020 16:16 Ответить
а я думал Зе подьедет...сам будет раздавать листовки...что то не по плану прям у них пошло))
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30.04.2020 19:08 Ответить
СБУ стало похоже на "красный крест" всех ласкает, предупреждает и целует... сепаров конечно же отпустили праздновать "день шашлыка"
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30.04.2020 20:33 Ответить
СБУ запобігла проросійським провокаціям, які готувалися до річниці подій 2 травня в Одесі - Цензор.НЕТ 1319
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30.04.2020 23:08 Ответить
из тебя шашлык скоро будет, https://censor.net/user/413583 гнида
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02.05.2020 15:47 Ответить
 
 