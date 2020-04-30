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Оперуполномоченные Нацполиции подозреваются в сокрытии убийства девушки в Харькове в 2019 году, - ГБР. ФОТО

Полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Правоохранители узнали об убийстве девушки сразу после его совершения, однако не составляли соответствующие рапорты о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований. Из-за этого тело убитой обнаружили только на 10 день после преступления. Также следствием установлено, что один из оперуполномоченных встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому сообщил о данном инциденте.

Кроме этого материалы допроса одного из свидетелей, который проводили подозреваемые 5 июля 2019 не был приобщен к материалам уголовного производства.

Действия подозреваемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потери вещественных доказательств.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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Оперуполномоченные Нацполиции подозреваются в сокрытии убийства девушки в Харькове в 2019 году, - ГБР 01
Оперуполномоченные Нацполиции подозреваются в сокрытии убийства девушки в Харькове в 2019 году, - ГБР 02

Автор: 

Нацполиция (16573) убийство (6512) Харьков (7602) ГБР (3054)


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Топ комментарии
+12
Сумская область г.Глухов, черт в погонах Буханистый тоже скрывал останки убитого человека пока люди не обратились на телевидение.. и этот черт до сих пор работает еще и врио нач. полиции.
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30.04.2020 14:48 Ответить
+9
Покриття вбивці. 3 місяці?
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30.04.2020 15:11 Ответить
+8
Мда...Останнє фото....
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30.04.2020 14:48 Ответить
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Мда...Останнє фото....
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30.04.2020 14:48 Ответить
мда, похоже, нормальная молодежь вся в Европе на заработках.
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30.04.2020 16:26 Ответить
девки- в атаку..= кино и немчура...
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30.04.2020 22:27 Ответить
Таке враження що в них повні кишені "сємок"....
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01.05.2020 06:48 Ответить
Сумская область г.Глухов, черт в погонах Буханистый тоже скрывал останки убитого человека пока люди не обратились на телевидение.. и этот черт до сих пор работает еще и врио нач. полиции.
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30.04.2020 14:48 Ответить
Виталий, поподробней о ситуации можно?
Дата, где что когда. можно поработать через "контору и "гестапо" (ВБ НП МВД),
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30.04.2020 15:03 Ответить
Видимо хотели замять и подсадить убийц на крючёк - карманные наёмные убийцы мечта каждого оборотня в погонах. Поэтому такие не должны идти на ментовскую зону, а только на общую.
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30.04.2020 14:57 Ответить
Подобных случаев тысячи по всей стране!
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30.04.2020 14:58 Ответить
Покриття вбивці. 3 місяці?
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30.04.2020 15:11 Ответить
останні 30 років харківські (особливо) мєнти, це і є бандюгани та тільки в держформі
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30.04.2020 15:17 Ответить
Чому тільки харківські? Всі. + судді, прокурори, та більша частина СБУ.
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20.10.2020 17:07 Ответить
что то слабое наказание..
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30.04.2020 15:18 Ответить
На фото "гроза" і "сила" спецпідрозділу. Тремтіти всім! А хто там главний у поліції? Хто там МВС командир самий найграмотніший і ніразу рюкзаки не шив?
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30.04.2020 16:36 Ответить
не может быть....я не верю))) это про вот это:
https://inforesist.org/v-harkove-16-letnij-podrostok-zabil-devushku-do-smerti-skalkoj-a-telo-zakopal-vo-dvore/

В Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку, после этого закопал ее тело у себя во дворе, а спустя время перепрятал в яру. Об этом рассказала мама погибшей, Жанна Шевченко на своей странице в Facebook.
Она сообщает, что ее дочь, 26-летнюю Яну Шевченко, в конце июня убил подросток Даниил Редин. По словам женщины, девушка пропала 28 июня, после этого ее искали родственники, полиция и волонтеры. Спустя десять дней изувеченное тело пропавшей нашли в яру в районе Лысой горы. Родители Даниила Редина пытаются «откупить» его от уголовного наказания. И изначально сотрудники полиции подозревали в убийстве ее дочери неизвестного бездомного. Также, по словам женщины, весь район знал о содеянном подростком, а он сам хвастался своим друзьям жестоким убийством.
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30.04.2020 19:20 Ответить
 
 