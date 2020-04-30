Оперуполномоченные Нацполиции подозреваются в сокрытии убийства девушки в Харькове в 2019 году, - ГБР. ФОТО

Полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Правоохранители узнали об убийстве девушки сразу после его совершения, однако не составляли соответствующие рапорты о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований. Из-за этого тело убитой обнаружили только на 10 день после преступления. Также следствием установлено, что один из оперуполномоченных встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому сообщил о данном инциденте.

Кроме этого материалы допроса одного из свидетелей, который проводили подозреваемые 5 июля 2019 не был приобщен к материалам уголовного производства.

Действия подозреваемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потери вещественных доказательств.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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