Оперуполномоченные Нацполиции подозреваются в сокрытии убийства девушки в Харькове в 2019 году, - ГБР. ФОТО
Полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Правоохранители узнали об убийстве девушки сразу после его совершения, однако не составляли соответствующие рапорты о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований. Из-за этого тело убитой обнаружили только на 10 день после преступления. Также следствием установлено, что один из оперуполномоченных встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому сообщил о данном инциденте.
Кроме этого материалы допроса одного из свидетелей, который проводили подозреваемые 5 июля 2019 не был приобщен к материалам уголовного производства.
Действия подозреваемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потери вещественных доказательств.
В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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В Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку, после этого закопал ее тело у себя во дворе, а спустя время перепрятал в яру. Об этом рассказала мама погибшей, Жанна Шевченко на своей странице в Facebook.
Она сообщает, что ее дочь, 26-летнюю Яну Шевченко, в конце июня убил подросток Даниил Редин. По словам женщины, девушка пропала 28 июня, после этого ее искали родственники, полиция и волонтеры. Спустя десять дней изувеченное тело пропавшей нашли в яру в районе Лысой горы. Родители Даниила Редина пытаются «откупить» его от уголовного наказания. И изначально сотрудники полиции подозревали в убийстве ее дочери неизвестного бездомного. Также, по словам женщины, весь район знал о содеянном подростком, а он сам хвастался своим друзьям жестоким убийством.