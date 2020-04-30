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Зеленский - Дуде: Украина готова участвовать в скоординированных действиях по борьбе с коронавирусом. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Главы государств продолжили координацию действий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса для граждан обоих государств. Особое внимание уделено механизмам выхода из режима карантина и международному сотрудничеству для преодоления таких вызовов в будущем, говорится в сообщении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Знаю о вашей недавней инициативе по активизации сотрудничества европейских государств для эффективного преодоления подобных вызовов в будущем. Украина готова принимать активное участие в подготовке и реализации скоординированных мероприятий. Между прочим, ваше предложение создать европейский механизм медицинской безопасности перекликается с нашей идеей международного механизма для преодоления последствий коронавируса", - отметил Владимир Зеленский.

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Зеленский - Дуде: Украина готова участвовать в скоординированных действиях по борьбе с коронавирусом 01
Зеленский - Дуде: Украина готова участвовать в скоординированных действиях по борьбе с коронавирусом 02
Зеленский - Дуде: Украина готова участвовать в скоординированных действиях по борьбе с коронавирусом 03

Глава Украинского государства поблагодарил за медицинское оборудование, которое Польша предоставила Украине, а также за финансовую помощь со стороны Европейского Союза. Дуда высоко оценил вклад украинской авиации в транспортировку медицинских товаров для международной борьбы с пандемией.

Президент Польши заверил в неизменной поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отдельно отмечена заметная роль представителей Вооруженных сил Украины в составе командования Литовско-польско-украинской бригады.

Важной темой беседы стало сотрудничество Украины и Польши в сфере энергетической безопасности, в частности по диверсификации источников энергоносителей и практической реализации подписанного в августе 2019 г. трехстороннего меморандума между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в сфере энергетики.

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Президент Украины проинформировал польского коллегу о ситуации на Донбассе и по выполнению договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского саммита, который состоялся в прошлом году в Париже. Дуда заверил, что Польша придерживается четкой позиции по поддержке восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский пожелал Анджею Дуде успехов в организации выборов в Польше, первый тур которых назначен на 10 мая. Лидеры договорились продолжать регулярные контакты.

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) карантин (16729) Польша (8518) энергетика (2572) Дуда Анджей (772) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зеленский - Дуде: Украина готова участвовать в скоординированных действиях по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6478
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30.04.2020 16:07 Ответить
Хочу в парк и на набережную . Устал гулять в АТБ , Эпицентре , Сильпо , ... по пыльной улице . Где логика ?
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30.04.2020 16:09 Ответить
Очередно зездежь
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30.04.2020 16:10 Ответить
да ***...Клоун апокалипсиса ...
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30.04.2020 16:15 Ответить
Для заголовка просто хватило бы: "Зеленский дуде".


Все все поняли бы - презик звездит, как обычно.
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30.04.2020 17:45 Ответить
єх, родіться єму б лет на тридцать раньше, такого б бандіта Кривой Ріг попомніл бьі
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30.04.2020 23:38 Ответить
 
 