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СБУ разоблачила интернет-агитаторов на Днепропетровщине, призывавших к протестам на майские праздники. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила трех жителей Днепропетровщины, которые в социальных сетях распространяли призывы к протестным мероприятиям на майские праздники из-за карантина.

Об этом сообщает 30 апреля пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Анализ электронной переписки злоумышленников указывает на координацию их действий жителями Российской Федерации. По замыслу кураторов, распространения фейковых информации должны было обострить социально-политическую обстановку в государстве благодаря подстрекательству населения к массовым беспорядкам", - говорится в сообщении.

Киберспециалисты спецслужбы обнаружили и деанонимизировали фейковые аккаунты, которые использовали для распространения призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Дальнейший анализ контента, который распространяли интернет-агитаторы, зафиксировал также призывы к массовым протестам, в первую очередь из-за проведения в Украине карантинных мер. Количество тенденциозных публикаций значительно увеличилось накануне майских праздников.

СБУ разоблачила интернет-агитаторов на Днепропетровщине, призывавших к протестам на майские праздники 01
СБУ разоблачила интернет-агитаторов на Днепропетровщине, призывавших к протестам на майские праздники 02
СБУ разоблачила интернет-агитаторов на Днепропетровщине, призывавших к протестам на майские праздники 03

Оперативники СБУ установили, что одного из интернет-агитаторов заказчики из РФ заставляли размещать информацию с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства, угрожая депортацией матери, которая является трудовой мигранткой в Москве.

Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области правоохранители провели обыски и изъяли оборудование, использовавшееся злоумышленниами.

Смотрите также: СБУ пресекла пророссийские провокации, готовившиеся к годовщине событий 2 мая в Одессе. ФОТО

Одному из интернет-агитаторов следователи СБУ уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, относительно других проходят процессуальные действия.

Продолжаются мероприятия по разоблачению и документированию других источников распространения запрещенных законодательством материалов.

карантин (16729) СБУ (20067) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4099)


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Топ комментарии
+7
Антиукраинская власть обосралась с дурантином. Но тот, кто про это говорит, тот якобы враг Украины. Идиотизм и хуцпа зелёной шоблы зашкаливают.
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30.04.2020 16:11 Ответить
+5
Коцапские зелебобы?😂
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30.04.2020 16:11 Ответить
+4
СБУ строго следит чтобы быдло даже не думали о протесте. Это логично и правильно. Так как намордники навсегда, то каждый, кто даже смеет подумать о их необходимости, заслуживает смерти.
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30.04.2020 16:17 Ответить
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Сою спалили.
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30.04.2020 16:08 Ответить
Антиукраинская власть обосралась с дурантином. Но тот, кто про это говорит, тот якобы враг Украины. Идиотизм и хуцпа зелёной шоблы зашкаливают.
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30.04.2020 16:11 Ответить
Тебя ещё не закрыли?
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30.04.2020 16:42 Ответить
Завтра откроют продовольственные рынки. Так что успокойся и иди на рынок
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30.04.2020 16:49 Ответить
не груби
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30.04.2020 17:15 Ответить
Коцапские зелебобы?😂
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30.04.2020 16:11 Ответить
По почерку больше на зрадных прахоботов похоже. Накрыли ихнюю бандейку. Соево-карантинный майдан отменяется.
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30.04.2020 18:42 Ответить
Здоровый лоб сидит за компом, а мамаша в козломордии наверняка на тяжелой работе вкалывает. Знаю такого клоуна, нигде не работает , постоянно в какие-то истории попадает, а его мать возрастом за 50 на судне поварихой работает и все бабло ему пересылает.
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30.04.2020 16:14 Ответить
СБУ разоблачила интернет-агитаторов на Днепропетровщине, призывавших к протестам на майские праздники - Цензор.НЕТ 9885
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30.04.2020 16:15 Ответить
Протестные? Группа больше двух ! Трое призывали собраться в лесу на шашель? Протестов не будет, сразу снесут
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30.04.2020 16:15 Ответить
а зачем распаливать протесты в Украине, если Зеля с командой и так постепенно ее сдают путину..?
Что бы пришли к власти про-украинские силы, да?
это раз...
и во вторых.. - на этих фотках не хватает расейского флага и портрета путина...
вот для кого этот блеф СБУ предназначен?
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30.04.2020 16:16 Ответить
сорри..., - даже флаг РФ есть...
сразу не заметил...
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30.04.2020 16:17 Ответить
А Порошенко разве не сдавал остатки после сдачи убийцей-Януковичем или ты передумал?
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30.04.2020 16:20 Ответить
Зєлюки зовсім здуріли? Протестувати, в тому числі проти дурантину - право кожного громадянина. Повний фіздєц. Люди, не бійтеся, виходьте на протести проти порушення наших прав і свобод!
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30.04.2020 17:30 Ответить
СБУ строго следит чтобы быдло даже не думали о протесте. Это логично и правильно. Так как намордники навсегда, то каждый, кто даже смеет подумать о их необходимости, заслуживает смерти.
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30.04.2020 16:17 Ответить
Потрохососы, при зе всё как при потрохе - не раскачуйте будку, а то ***** нападэ!
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30.04.2020 16:17 Ответить
https://censor.net/user/420539 вы с какого мультика? Про ослика?)))
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30.04.2020 16:21 Ответить
Конечно, ведь Порошенко со своей помощью Украине в борьбе с короновирусом фактически делает что-то ничтожное, т.к. короновирус это разновидность простуды...
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30.04.2020 16:22 Ответить
Помощь потроха в корововирус это обглоданные кости от того, что он выдоил с Украины за 5 лет.
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30.04.2020 17:14 Ответить
Вот! Наконец-то нашелся тот, кто знает - кто украл при Зелемойском из бюджета 300 миллиардов. Порошенко ещё тот жук, 5 лет в бюджет докладывал, чтобы при Зелемойском украсть!
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30.04.2020 17:19 Ответить
Советский обиходный рубль и советская офицерская фуражка это доказательство причастности к *****? СБУ чем вы лучше фсб с их визиткой Яроша? Чи вы одна контора?
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30.04.2020 16:21 Ответить
Оперативники СБУ установили, что одного из интернет-агитаторов заказчики из РФ заставляли размещать информацию с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства, угрожая депортацией матери, которая является трудовой мигранткой в Москве.
Источник: https://censor.net/p3192714

Как ты прав!
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30.04.2020 16:24 Ответить
И ты в это веришь? Там или семейка сепарская, или это очередной мусорской шатун для очередной звёздочки на погон.
Но обиходный советский рубль на фото это фсб-шное дно.
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30.04.2020 16:35 Ответить
пошерстите калл- центры, там такого говна разных сортов под прикрытием дохера почасово "пашет"
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30.04.2020 16:29 Ответить
а шо? агітіровать і протєстовать - ето угроза госбєзопасності???
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30.04.2020 16:32 Ответить
А в 14.34 цей хлопака ще був одеситом.14:34https://censor.net/photo_news/3192679/sbu_presekla_prorossiyiskie_provokatsii_gotovivshiesya_k_godovschine_sobytiyi_2_maya_v_odesse_foto
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30.04.2020 16:48 Ответить
СБУ разоблачила интернет-агитаторов на Днепропетровщине, призывавших к протестам на майские праздники - Цензор.НЕТ 9252
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30.04.2020 17:11 Ответить
Ну тепер мама точно приїде додому.
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30.04.2020 18:09 Ответить
замовники з РФ примушували розміщувати інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави, погрожуючі депортацією матері, яка трудовою мігранткою працює у Москві.Джерело: https://censor.net/ua/p3192714

https://antikor.com.ua/articles/157704-bloger_shokuvav_pidsluhanim_u_moskovsjkih_zarobitchan Український блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook поділився своїми спостереженнями за тим про що ********** поговорити українські заробітчани, які працюють в Росії.

« ...Прийшли до влади гірші за Януковича, перемогти за три роки не змогли... Липецька фабрика... обіцяв АТО за два тижні... Треба Юлю... ., торгівля на крові...»
«З осені 2014 року слухаю цих людей і розмови майже слово у слово однакові...підтримували Савченко і її «Мир за будь-яку ціну»
під час гарячого 2015 року вивозили синів «на заробітки», ховаючи від мобілізації. Так і живемо у країні «совка», що закопав під грушею комсомольський та партійний квиток про всяк випадок і перевдягнувся у вишиванку»,
СБУ викрила інтернет-агітаторів на Дніпропетровщині, які закликали до протестів на травневі свята - Цензор.НЕТ 6519
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30.04.2020 18:41 Ответить
дрочильня там все в сперме просветите лампой как в обшук та побачення и на питушарню))
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30.04.2020 19:43 Ответить
"погрожуючі депортацією матері, яка трудовою мігранткою працює у Москві."

Ось де собака зарита.
Колаборарнткой є не тільки Ані Лорак, Ротару, Марув та інші артисти. Якого х.я стільки часу (до карантину) не перекриють кордон з РФ ??
По суті кожен гастарбайтер, який працює в РФ - це коллаблрант.
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30.04.2020 21:05 Ответить
СБУ викрила інтернет-агітаторів на Дніпропетровщині, які закликали до протестів на травневі свята - Цензор.НЕТ 2895
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30.04.2020 22:31 Ответить
Під виглядом карантину влада запровадила диктатуру. Всі протести заборонені.
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30.04.2020 22:54 Ответить
 
 