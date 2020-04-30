СБУ разоблачила интернет-агитаторов на Днепропетровщине, призывавших к протестам на майские праздники. ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила трех жителей Днепропетровщины, которые в социальных сетях распространяли призывы к протестным мероприятиям на майские праздники из-за карантина.
Об этом сообщает 30 апреля пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Анализ электронной переписки злоумышленников указывает на координацию их действий жителями Российской Федерации. По замыслу кураторов, распространения фейковых информации должны было обострить социально-политическую обстановку в государстве благодаря подстрекательству населения к массовым беспорядкам", - говорится в сообщении.
Киберспециалисты спецслужбы обнаружили и деанонимизировали фейковые аккаунты, которые использовали для распространения призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Дальнейший анализ контента, который распространяли интернет-агитаторы, зафиксировал также призывы к массовым протестам, в первую очередь из-за проведения в Украине карантинных мер. Количество тенденциозных публикаций значительно увеличилось накануне майских праздников.
Оперативники СБУ установили, что одного из интернет-агитаторов заказчики из РФ заставляли размещать информацию с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства, угрожая депортацией матери, которая является трудовой мигранткой в Москве.
Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области правоохранители провели обыски и изъяли оборудование, использовавшееся злоумышленниами.
Одному из интернет-агитаторов следователи СБУ уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, относительно других проходят процессуальные действия.
Продолжаются мероприятия по разоблачению и документированию других источников распространения запрещенных законодательством материалов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что бы пришли к власти про-украинские силы, да?
это раз...
и во вторых.. - на этих фотках не хватает расейского флага и портрета путина...
вот для кого этот блеф СБУ предназначен?
сразу не заметил...
Источник: https://censor.net/p3192714
Как ты прав!
Но обиходный советский рубль на фото это фсб-шное дно.
https://antikor.com.ua/articles/157704-bloger_shokuvav_pidsluhanim_u_moskovsjkih_zarobitchan Український блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook поділився своїми спостереженнями за тим про що ********** поговорити українські заробітчани, які працюють в Росії.
« ...Прийшли до влади гірші за Януковича, перемогти за три роки не змогли... Липецька фабрика... обіцяв АТО за два тижні... Треба Юлю... ., торгівля на крові...»
«З осені 2014 року слухаю цих людей і розмови майже слово у слово однакові...підтримували Савченко і її «Мир за будь-яку ціну»
під час гарячого 2015 року вивозили синів «на заробітки», ховаючи від мобілізації. Так і живемо у країні «совка», що закопав під грушею комсомольський та партійний квиток про всяк випадок і перевдягнувся у вишиванку»,
Ось де собака зарита.
Колаборарнткой є не тільки Ані Лорак, Ротару, Марув та інші артисти. Якого х.я стільки часу (до карантину) не перекриють кордон з РФ ??
По суті кожен гастарбайтер, який працює в РФ - це коллаблрант.