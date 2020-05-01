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Новости Фото Пожары в Украине
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Все пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области локализованы: идет тушение очагов тления, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По состоянию на утро 1 мая в Чернобыльской зоне идет тушении отдельных очагов тления торфяников, а в Житомирской области - тушение тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Житомирская область: По состоянию на 7 ч. 1 мая все очаги пожаров в Олевском (вблизи с. Рудня-Перганская), Лугинском (вблизи с. Повча), Овручском (вблизи с. Лучанки и с.Дубовый Гай) районах локализованы. Открытого огня нет. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 587 человек и 92 единицы техники, из них от ГСЧС 100 человек личного состава и 31 единица техники". - говорится в сообщении.

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"Киевская область: Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7 ч. 1 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 35 единиц техники. Радиационный фон по г.. Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений", - добавили в ведомстве.

Все пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области локализованы: идет тушение очагов тления, - ГСЧС 01
Все пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области локализованы: идет тушение очагов тления, - ГСЧС 02
Все пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области локализованы: идет тушение очагов тления, - ГСЧС 03

Автор: 

пожар (5980) Чернобыль (513) Зона отчуждения (280) ГСЧС (5033) Житомирская область (1415)


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второй месяц слышим
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01.05.2020 09:29 Ответить
Молодці, хлопці. Щасти вам. Дякую
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01.05.2020 10:12 Ответить
Идёт тушение.... Дождь идёт!
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01.05.2020 11:07 Ответить
Брешут как дышат.Усі пожежі в Чорнобильській зоні та Житомирській області локалізовано: триває гасіння осередків тління, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2616
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01.05.2020 11:39 Ответить
На дощ списали 400 млн гривень. Щасти такій владі остолопів і казнокрадів яка спалала 26 000 га. лісів .
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01.05.2020 12:07 Ответить
 
 